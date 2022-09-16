Đằng sau tấm màn hào nhoáng của showbiz Trung, hoạt động mua bán dâm vẫn diễn ra âm thầm nhiều năm qua và với những phương thức khó đoán. Nhiều kẻ không ngại thủ đoạn để kiếm chác, trục lợi, thoả mãn dục vọng đằng sau vỏ bọc mang tên "nghệ sĩ", "ngôi sao", "đỉnh lưu". Đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật, khiến nhiều nghệ sĩ lao đao và phải nhận "trái đắng", thậm chí có những kẻ còn dính líu tới cáo buộc nghiêm trọng hơn đến mức phải chịu trách nhiệm trước toà.

Trong những ngày vừa qua, scandal mua dâm của Lý Dịch Phong đã khiến làng giải trí châu Á chao đảo. Cũng từ vụ việc này mà thực trạng mua bán dâm trong làng giải trí đã lại trở thành vấn đề thu hút sự chú ý của công chúng.

Ở Trung Quốc, công chúng không còn xa lạ với người mẫu tai tiếng Quách Mỹ Mỹ. Tờ Sohu tiết lộ, Quách Mỹ Mỹ đã thừa nhận ký hợp đồng với 1 công ty quản lý và được công ty này sắp xếp cho khoảng 50 buổi biểu diễn mỗi năm, mỗi lần được trả 50 nghìn tệ (170 triệu). Tuy nhiên, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", té ra những buổi biểu diễn này chỉ là trên danh nghĩa và Quách Mỹ Mỹ đã dùng chúng để ngụy trang cho hành vi bán dâm.

Bên cạnh những phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu đường dây cũng thường đặt ra nhiều quy tắc riêng cho "gà" của mình.

Tạ Y Kỳ từng giành danh hiệu Á hậu tại 1 cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, nhân vật này cầm đầu đường dây bán dâm, dưới trướng có hơn 40 ngôi sao đều là người mẫu của các công ty lớn hoặc diễn viên hạng B, C.

Tạ Y Kỳ đóng vai trò làm người trung gian, sắp xếp địa điểm cho các nghệ sĩ nữ này gặp mặt với khách mua dâm và đưa ra những chính sách cực nghiêm khắc. Cựu Á hậu yêu cầu những người đẹp tham gia bán dâm không được phép dò hỏi danh tính khách hàng cũng như không được liên lạc riêng tư với khách hàng.

Đối tượng khách hàng

Đối tượng khách hàng của các đường dây mua bán dâm trong giới showbiz cũng không chỉ dừng lại ở các nhân vật giàu có, quan chức cấp cao, CEO... Không ít nghệ sĩ cũng từng là khách hàng của những đường dây này, thậm chí còn vướng cảnh tù tội vì bị bắt tại trận nhiều lần. Gần đây nhất, ngôi sao hàng đầu châu Á một thời Lý Dịch Phong đã bị bắt vì mua dâm nhiều lần, cảnh sát Bắc Kinh đã công bố thông tin vụ việc lên hẳn trang Weibo chính thức. Trước đó, "thiên tài piano" Lý Vân Địch, tài tử Tân Bến Thượng Hải Huỳnh Hải Ba, nam diễn viên Thế giới hôn nhân Lee Kyung Young… đều bị bắt vì hành vi mua dâm.

Có người trong số họ còn dùng tới cả "tiểu xảo" nhằm che giấu thân phận nghệ sĩ nổi tiếng, xoá dấu vết bằng chứng về hành động phi pháp của mình. Những ngày vừa qua khi scandal của Lý Dịch Phong làm chao đảo làng giải trí châu Á, trên mạng xã hội Weibo đã xuất hiện tin đồn nam tài tử họ Lý luôn đeo kính râm trong suốt quá trình mua dâm. Hình ảnh rõ nét về hành động này của Lý Dịch Phong cũng nhanh chóng bị rò rỉ sau đó. Nam thần đỉnh lưu của Cbiz một thời phải xoá vội văn bản kêu oan trên trang mạng xã hội cá nhân trước khi cảnh sát Bắc Kinh chính thức lên tiếng. Từ sau trường hợp như Lý Dịch Phong hay Ngô Diệc Phàm, ngày càng ít khán giả tin vào lời thanh minh của nghệ sĩ trước scandal.

Những án phạt nghiêm khắc

Tại Hàn Quốc và Trung Quốc, hành vi mua bán dâm được xem là vi phạm pháp luật, nghệ sĩ dính líu đến hoạt động phi pháp này đều bị không chỉ khán giả mà cả các nhà đài, nhãn hàng, đối tác tẩy chay mạnh mẽ. Ở xứ sở kim chi, người tham gia mua bán dâm có thể bị xử phạt tối đa 1 năm tù giam và 3 triệu won (51,5 triệu đồng).

Pháp luật Trung Quốc cũng quy định các hình phạt khác nhau cho hành vi mua bán dâm, từ áp dụng xử phạt hành chính đến thi hành án phạt tù tùy theo mức độ nặng nhẹ của vụ việc. Với hành vi mua dâm, đối tượng tham gia có thể bị tạm giam trong vòng 10-15 ngày.



Lý Dịch Phong và Lý Vân Địch vướng vòng lao lý vì dục vọng

Mới đây theo Sina, Lý Dịch Phong đã thừa nhận mua dâm bất hợp pháp nhiều lần. Kết quả là nam diễn viên đình đám bị xử phạt hành chính và tạm giam để điều tra. Bên cạnh đó, các nhãn hàng cũng đã đồng loạt ra tay mở đầu làn sóng phong sát bằng cách chấm dứt hợp đồng với Lý Dịch Phong. Số tiền mà nam tài tử này phải đền bù cho các nhãn hàng rơi vào mức khổng lồ vì đối tác đều là các nhà mốt, nhãn hàng nổi tiếng thế giới như Prada, Panerai, Budweiser...

Trước đó, "thiên tài piano" Lý Vân Địch cũng đã sụp đổ hình tượng vì bê bối mua dâm. Nam nghệ sĩ một thời bị tạm giam trong vòng 15 ngày. Đồng thời, có đến 14 nhãn hàng đã gỡ bỏ hình ảnh Lý Vân Địch chỉ sau 1 đêm. Những buổi hòa nhạc được lên kế hoạch từ trước của "thần đồng piano" cũng bị hủy sạch. Sự nghiệp của Lý Vân Địch tiêu tan hoàn toàn vì dục vọng.