Đường Yên lộ mặt mộc đáng mơ ước khi tham gia chương trình, fan khen không ngớt với nhan sắc rạng rỡ của 'mẹ một con'

Mới đây, Đường Yên có dịp xuất hiện trong chương trình "Nhà Trọ Của Chúng Ta". Thay vì trang điểm lộng lẫy, ăn mặc sang trọng thì mỹ nhân này lại hiện diện với vẻ ngoài khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Cụ thể, khi xuất hiện cô nàng mặc một chiếc váy ngủ màu hồng bên trong, bên ngoài phối với một chiếc áo phao màu đen dáng dài. Ngoài ra, còn có chiếc cài tóc kẻ và đôi dép lông hết sức đáng yêu.

Đặc biệt, khuôn mặt đã tẩy trang hết lớp phấn son trên mặt, cứ tưởng sẽ “bị chê”, ngược lại bức ảnh mặt mộc này của Đường Yên lại được nhiều người tán thưởng.

Nhìn bức ảnh này khó ai tin được mỹ nhân Trọn Đời Bên Em đã bước sang U40, với gương mặt của cô nàng nếu nói vừa ngoài đôi mươi cũng không ngoa. Ở độ tuổi của Đường Yên mà còn có thể giữ được làn da mịn màn, không chút nám hay tàn nhan quả thật rất là hiếm thấy.

Người hâm mộ lẫn cư dân mạng cũng dành rất nhiều lời khen cho Đường Yên vì vẻ đẹp thanh xuân, ngọt ngào như thiếu nữ của cô:

- Da đẹp quá, nói là hai mấy tuổi có khi vẫn tin được".

- Người phụ nữ có hôn nhân hạnh phúc hoá ra sẽ đẹp như vậy".

- Da mặt nhẵn mịn, không nổi mụn, da không sậm màu… thật sự quá đẹp".

Sở hữu một khuôn mặt xinh xắn như thế, cộng thêm chiều cao đạt mức lý tưởng, Đường Yên vẫn là một trong những gương mặt nổi bật trong giới Cbiz. Sau khi kết hôn và sinh con, Đường Yên lui về chăm sóc gia đình, cuộc sống hôn nhân viên mãn, kín tiếng cũng là điều khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sau thời gian dài ở ẩn, cuối cùng Đường Yên đã tái xuất với bộ phim mang tên Phồn Hoa. Hợp tác với nữ diễn viên trong dự án này gồm có Hồ Ca, Mã Y Lợi và Tân Chỉ Lôi. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, nữ diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ trong phim. Ngay khi trailer được tung ra, người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng khi Đường Yên xuất hiện nhạt nhòa, tạo hình cũng không nổi bật, bị nhận xét giống hệt những vai diễn cũ của cô.