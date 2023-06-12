Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp

Phong cách của Lưu Thi Thi có những thay đổi nhất định, mang đến hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn.

Hình ảnh gần đây của Lưu Thi Thi đã gây chú ý với cộng đồng mạng. Cô nàng xuất hiện với tạo hình khác lạ, đánh mắt khói trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Elle số tháng 7. Bộ hình của cô được thực hiện tại sa mạc. Lưu Thi Thi nổi tiếng với hình tượng trong sáng, dịu dàng và thuần khiết. Tuy nhiên, cô không ngại thử thách bản thân với nhiều tạo hình độc đáo. Qua năm tháng, phong cách của Lưu Thi Thi thường xuyên thay đổi. Lưu Thi Thi xuất hiện với phong cách mới lạ Ở tuổi 36, nữ diễn viên chuộng trang phục tối màu, nhìn trưởng thành và thanh lịch. Trang 163 nhận định phong cách của Lưu Thi Thi đã thay đổi rõ rệt. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với kiểu trang điểm có đôi môi đỏ đậm. Cách chọn phụ kiện như dây chuyền, khuyên tai cũng đầy cá tính.

Lưu Thi Thi chuộng trang phục tối màu, nhìn trưởng thành và thanh lịch Tham dự Liên hoan phim Cannes, Lưu Thi Thi khoác lên mình đầm tông đen. Thiết kế đều có phom dáng chiết eo, cúp ngực khoe vai thon. Theo Sohu, Lưu Thi Thi nhìn tự tin và thu hút hơn khi diện trang phục gam màu này. Bên cạnh đó, cách chọn trang phục giúp vóc dáng của cô thêm phần nổi bật. Phong cách của nữ diễn viên thường xuyên thay đổi Hình ảnh Lưu Thi Thi diện trang phục tối màu từng gây chú ý vào năm 2022. Khi đó, cô diện blazer crop top dự sự kiện của Omega. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy hình tượng của Lưu Thi Thi bắt đầu khác biệt so với trước đó. Song, cô vẫn biết cách thể hiện hình ảnh trưởng thành với những bộ đồ có màu sắc nổi bật.

Ảnh minh họa: Internet Được biết, Từng thi đỗ vào khoa múa ballet của Học viện Múa Bắc Kinh khi 15 tuổi, nhưng Lưu Thi Thi đành từ bỏ giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp do điều kiện sức khỏe hạn chế. Người đẹp chính thức bước chân vào làng giải trí qua vai nữ chính trong phim truyền hình Nguyệt ảnh phong hà (2004). Lưu Thi Thi đã từ bỏ giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp do điều kiện sức khỏe hạn chế Đến năm 2011, sự nghiệp của nữ diễn viên "một bước lên mây" nhờ vai diễn Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong Bộ bộ kinh tâm. Dù mang về rất nhiều thành tích cùng danh tiếng cao ngất ngưởng, thậm chí bộ phim còn là "bà mai" giúp cô nên duyên với bạn diễn Ngô Kỳ Long, nhưng Bộ bộ kinh tâm cũng là "cái bóng" quá lớn trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi cho đến tận nay. Lưu Thi Thi vẫn bị 'cái bóng' của phim cũ lấn át những vai diễn sau này Sau vài năm tập trung cho sự nghiệp, đến 2016, người đẹp chính thức về chung nhà với ông xã Ngô Kỳ Long. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại đảo Bali, Indonesia. Nữ diễn viên cũng lựa chọn lui về sau để hoàn thành vai trò của một người vợ, người mẹ khi hạ sinh bé trai đầu lòng năm 2019. Năm 2016 người đẹp chính thức về chung nhà với ông xã Ngô Kỳ Long Năm 2023, Lưu Thi Thi sẽ trở lại với tác phẩm Nhất niệm quan sơn, một dự án cổ trang được đánh giá là "phạm vi an toàn" của cô nàng. Đây cũng là dự án mà bà xã Ngô Kỳ Long đặt nhiều tâm huyết, với mong muốn củng cố vững chắc địa vị tiểu hoa 85 đang ngày càng lung lay như hiện nay. Năm 2023, Lưu Thi Thi sẽ trở lại với tác phẩm Nhất niệm quan sơn

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