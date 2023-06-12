Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp

Sao quốc tế 12/06/2023 09:45

Phong cách của Lưu Thi Thi có những thay đổi nhất định, mang đến hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn.

Hình ảnh gần đây của Lưu Thi Thi đã gây chú ý với cộng đồng mạng. Cô nàng xuất hiện với tạo hình khác lạ, đánh mắt khói trong bộ ảnh chụp cho tạp chí Elle số tháng 7. Bộ hình của cô được thực hiện tại sa mạc. Lưu Thi Thi nổi tiếng với hình tượng trong sáng, dịu dàng và thuần khiết. Tuy nhiên, cô không ngại thử thách bản thân với nhiều tạo hình độc đáo. Qua năm tháng, phong cách của Lưu Thi Thi thường xuyên thay đổi. 

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 1
Lưu Thi Thi xuất hiện với phong cách mới lạ 

Ở tuổi 36, nữ diễn viên chuộng trang phục tối màu, nhìn trưởng thành và thanh lịch. Trang 163 nhận định phong cách của Lưu Thi Thi đã thay đổi rõ rệt. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với kiểu trang điểm có đôi môi đỏ đậm. Cách chọn phụ kiện như dây chuyền, khuyên tai cũng đầy cá tính.

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 2
Lưu Thi Thi chuộng trang phục tối màu, nhìn trưởng thành và thanh lịch

Tham dự Liên hoan phim Cannes, Lưu Thi Thi khoác lên mình đầm tông đen. Thiết kế đều có phom dáng chiết eo, cúp ngực khoe vai thon. Theo Sohu, Lưu Thi Thi nhìn tự tin và thu hút hơn khi diện trang phục gam màu này. Bên cạnh đó, cách chọn trang phục giúp vóc dáng của cô thêm phần nổi bật.

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 3
Phong cách của nữ diễn viên thường xuyên thay đổi

Hình ảnh Lưu Thi Thi diện trang phục tối màu từng gây chú ý vào năm 2022. Khi đó, cô diện blazer crop top dự sự kiện của Omega. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy hình tượng của Lưu Thi Thi bắt đầu khác biệt so với trước đó. Song, cô vẫn biết cách thể hiện hình ảnh trưởng thành với những bộ đồ có màu sắc nổi bật.

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Từng thi đỗ vào khoa múa ballet của Học viện Múa Bắc Kinh khi 15 tuổi, nhưng Lưu Thi Thi đành từ bỏ giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp do điều kiện sức khỏe hạn chế. Người đẹp chính thức bước chân vào làng giải trí qua vai nữ chính trong phim truyền hình Nguyệt ảnh phong hà (2004). 

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 5
Lưu Thi Thi đã từ bỏ giấc mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp do điều kiện sức khỏe hạn chế

Đến năm 2011, sự nghiệp của nữ diễn viên "một bước lên mây" nhờ vai diễn Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong Bộ bộ kinh tâm. Dù mang về rất nhiều thành tích cùng danh tiếng cao ngất ngưởng, thậm chí bộ phim còn là "bà mai" giúp cô nên duyên với bạn diễn Ngô Kỳ Long, nhưng Bộ bộ kinh tâm cũng là "cái bóng" quá lớn trong sự nghiệp của Lưu Thi Thi cho đến tận nay.

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 6
Lưu Thi Thi vẫn bị 'cái bóng' của phim cũ lấn át những vai diễn sau này 

Sau vài năm tập trung cho sự nghiệp, đến 2016, người đẹp chính thức về chung nhà với ông xã Ngô Kỳ Long. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại đảo Bali, Indonesia. Nữ diễn viên cũng lựa chọn lui về sau để hoàn thành vai trò của một người vợ, người mẹ khi hạ sinh bé trai đầu lòng năm 2019.

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 7
Năm 2016 người đẹp chính thức về chung nhà với ông xã Ngô Kỳ Long

Năm 2023, Lưu Thi Thi sẽ trở lại với tác phẩm Nhất niệm quan sơn, một dự án cổ trang được đánh giá là "phạm vi an toàn" của cô nàng. Đây cũng là dự án mà bà xã Ngô Kỳ Long đặt nhiều tâm huyết, với mong muốn củng cố vững chắc địa vị tiểu hoa 85 đang ngày càng lung lay như hiện nay.

Tuổi 36 của Lưu Thi Thi: Trưởng thành và quyến rũ, chờ đợi cơ hội trở mình trong sự nghiệp - Ảnh 8
Năm 2023, Lưu Thi Thi sẽ trở lại với tác phẩm Nhất niệm quan sơn

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/6/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi diễn viên Lưu Thi Thi nhan sắc Lưu Thi Thi Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/6/2023: Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình sẽ tái hợp trong phim cổ trang, Lưu Thi Thi không thích trả lời phỏng vấn?

Lưu Thi Thi nhận được loạt ý kiến tích cực trong phim mới, nam chính lại gây thất vọng vì điều này

Lưu Thi Thi nhận được loạt ý kiến tích cực trong phim mới, nam chính lại gây thất vọng vì điều này

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc

Lưu Thi Thi và Angelababy bất ngờ chung khung hình trong một sự kiện, dân tình 'hú hét' chiêm ngưỡng gấp đôi visual nhan sắc

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/5/2023: Lưu Thi Thi gia nhập công ty của Dương Mịch, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi ăn cùng nhau khi rảnh rỗi?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/5/2023: Lưu Thi Thi gia nhập công ty của Dương Mịch, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi ăn cùng nhau khi rảnh rỗi?

Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Lưu Thi Thi mang vẻ đẹp phương Đông 'vượt thời gian' lên thảm đỏ LHP Cannes 2023

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/5/2023: Lưu Thi Thi và Triệu Lộ Tư không có tiêm filter mặt, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống cùng nhau?

TIN MỚI NHẤT

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp mất lộc Quý Nhân, Thần Tài ghét bỏ, khó khăn trăm bề, nghèo càng thêm nghèo

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng sau ngày 24/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu