Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí

Sao quốc tế 22/12/2022 11:12

Loạt ảnh mới của dàn diễn viên phim Trường Tương Tư đang gây sốt cộng đồng mạng.

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim cổ trang Hoa ngữ nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ chất lượng của Cbiz là Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ. 

Mới đây, trong dịp Đông chí, đoàn làm phim Trường Tương Tư đã tung phúc lợi cho fan. Loạt ảnh mới được tung ra khiến dân tình mê mẩn vì visual quá đỉnh của dàn diễn viên trong phim.

Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí - Ảnh 1

Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí - Ảnh 2

Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí - Ảnh 3

Theo loạt ảnh được chia sẻ, khán giả còn dành nhiều lời khen ngợi về phần trang phục. Không cần cầu kỳ, trang trọng, các diễn viên chỉ khoác lên người những trang phục đơn giản với màu sắc trang nhã chỉ xoay quanh trắng, xanh nhưng vẫn đủ để làm tôn lên ngoại hình đẹp xuất sắc của dàn cast. Cư dân mạng bày tỏ sự hài lòng, cho rằng nhìn chung các nhân vật đều có tạo hình phù hợp với nguyên tác.

Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí - Ảnh 4

Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí - Ảnh 5

Đặc biệt, khán giả cũng chú ý tới tạo hình của Dương Tử, dù không diện hồng y nổi bật như poster trước đó mà chỉ đơn giản với màu xanh trang nhã khoác thêm chiếc áo lông, tóc búi cao cũng đã làm tôn lên nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng của nữ diễn viên. 

Hơn nữa với biểu cảm pha chút u buồn, cùng gương mặt thanh thoát càng giúp Dương Tử được nhận xét là giống hệt nữ chính Tiểu Yêu trong nguyên tác.

Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí - Ảnh 6

Trường Tương Tư được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình.

Trụ nhan hoa trong cơ thể giúp nàng có thể biến đổi hình dạng tùy ý, nhưng ngay hình dạng thật của mình, nàng cũng không sao biến ra nổi, bởi lẽ nàng gần như đã quên mất mình thực sự trông như thế nào.

Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăn tăn dù chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng hoa, ăn cổ vịt chân gà. Sau cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết thảy, người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên nàng suốt đời…

Bộ phim Trường Tương Tư được mong đợi sẽ lên sóng vào đầu năm 2023 và gặt hái thành tích lớn.

 

'Tình mới' Dương Tử nhận loạt chỉ trích về diễn xuất, dân tình lo lắng cho dự án phim lớn 'Trường Tương Tư'

'Tình mới' Dương Tử nhận loạt chỉ trích về diễn xuất, dân tình lo lắng cho dự án phim lớn 'Trường Tương Tư'

Mới đây, bộ phim mới của Trương Vãn Ý vừa lên sóng gần đây trên Mango TV và Tencent đang bị dân tình chê bai vô cùng kịch liệt vì rating phim tụt mạnh và kĩ năng diễn xuất "phong độ thất thường".

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trương Vãn Ý Đặng Vi Đàn Kiện Thứ Trường Tương Tư sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Tình mới' Dương Tử nhận loạt chỉ trích về diễn xuất, dân tình lo lắng cho dự án phim lớn 'Trường Tương Tư'

'Tình mới' Dương Tử nhận loạt chỉ trích về diễn xuất, dân tình lo lắng cho dự án phim lớn 'Trường Tương Tư'

Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á

Trường Tương Tư chưa phát sóng, 'tình mới' Dương Tử đã khiến dân tình trầm trồ khi có tác phẩm đạt giải xuất sắc nhất châu Á

Chưa lên sóng chính thức, 'Trường Tương Tư' của Dương Tư tiếp tục lập thành tích mới khiến dân tình 'nể sợ'

Chưa lên sóng chính thức, 'Trường Tương Tư' của Dương Tư tiếp tục lập thành tích mới khiến dân tình 'nể sợ'

Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư

Choáng váng với loạt tạo hình 'đỉnh cao' của Dương Tử trong trailer Trường Tương Tư

"Trường Tương Tư" tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam

"Trường Tương Tư" tung ra trailer chính thức đầu tiên: Hé lộ mối quan hệ 'cực rối' giữa Dương Tử và các sao nam

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước

Dù chưa công bố lịch phát sóng nhưng 'Trường Tương Tư' của Dương Tử đã lập thành tích đáng mơ ước

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng