Trường Tương Tư tung loạt poster đẹp xiêu lòng trong dịp Đông chí

Mới đây, trong dịp Đông chí, đoàn làm phim Trường Tương Tư đã tung phúc lợi cho fan. Loạt ảnh mới được tung ra khiến dân tình mê mẩn vì visual quá đỉnh của dàn diễn viên trong phim.

Trường Tương Tư là một trong những dự án phim cổ trang Hoa ngữ nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Bộ phim quy tụ dàn sao trẻ chất lượng của Cbiz là Dương Tử , Trương Vãn Ý , Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ.

Theo loạt ảnh được chia sẻ, khán giả còn dành nhiều lời khen ngợi về phần trang phục. Không cần cầu kỳ, trang trọng, các diễn viên chỉ khoác lên người những trang phục đơn giản với màu sắc trang nhã chỉ xoay quanh trắng, xanh nhưng vẫn đủ để làm tôn lên ngoại hình đẹp xuất sắc của dàn cast. Cư dân mạng bày tỏ sự hài lòng, cho rằng nhìn chung các nhân vật đều có tạo hình phù hợp với nguyên tác.

Đặc biệt, khán giả cũng chú ý tới tạo hình của Dương Tử, dù không diện hồng y nổi bật như poster trước đó mà chỉ đơn giản với màu xanh trang nhã khoác thêm chiếc áo lông, tóc búi cao cũng đã làm tôn lên nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng của nữ diễn viên.

Hơn nữa với biểu cảm pha chút u buồn, cùng gương mặt thanh thoát càng giúp Dương Tử được nhận xét là giống hệt nữ chính Tiểu Yêu trong nguyên tác.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, thuộc thể loại cổ đại. Phim là câu chuyện xoay quanh nhân vật Tiểu Yêu. Chịu nỗi thống khổ mất mẹ, xa cha từ khi còn rất nhỏ, Tiểu Yêu lưu lạc trong chốn nhân gian, chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình.

Trụ nhan hoa trong cơ thể giúp nàng có thể biến đổi hình dạng tùy ý, nhưng ngay hình dạng thật của mình, nàng cũng không sao biến ra nổi, bởi lẽ nàng gần như đã quên mất mình thực sự trông như thế nào.

Tiểu Yêu ít khi tin người, lại dễ dàng buông tình cảm bất kỳ nếu nó khiến nàng cảm thấy lăn tăn dù chỉ một chút. Tiểu Yêu không cần quyền cao chức trọng, không cần tiền bạc của cải, chỉ cần tìm một người ngày ngày cùng nàng trò chuyện, thưởng hoa, ăn cổ vịt chân gà. Sau cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp hơn hết thảy, người ấy trong đáy mắt chỉ có một mình nàng, coi nàng là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên nàng suốt đời…

Bộ phim Trường Tương Tư được mong đợi sẽ lên sóng vào đầu năm 2023 và gặt hái thành tích lớn.