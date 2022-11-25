'Trương Phi' Lý Tĩnh Phi qua đời vì thương nhớ 'Nhị ca'

Sao quốc tế 25/11/2022 18:29

Sau thời gian dài đấu tranh với bệnh tật, nam diễn viên Lý Tĩnh Phi đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi vào đêm ngày 24/11 vừa qua.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, nhà nghiên cứu lịch sử của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh, Dư Vịnh đã xác nhận với truyền thông rằng nam diễn viên Lý Tĩnh Phi đã qua đời vào 23 giờ ngày 24/11 vừa qua.

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Nam diễn viên Lý Tĩnh Phi đã qua đời vào 23 giờ ngày 24/11 vừa qua - Ảnh: Internet

"Lý Tĩnh Phi đã ra đi theo 'Nhị ca' Lục Thụ Minh của anh ấy. Cả hai cùng nhau lên thiên đàng. Sức khỏe của Lý Tĩnh Phi vốn không tốt. Sau khi hay tin Lục Thụ Minh mất, bệnh tình của Trương Phi trong Tam Quốc diễn nghĩa càng trầm trọng hơn. Cuối cùng, anh ấy cũng đã rời xa chúng ta." - Dư Vịnh cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ trang 163, nam diễn viên Lý Tĩnh Phi sau khi biết được tin Lục Thụ Minh - người anh em tốt của ông - qua đời thì đã bị đả kích lớn. Sức khỏe của ông càng trở nên nghiêm trọng và cần phải có máy thở để duy trì sự sống.

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Ngoài ra, người nhà của Lý Tĩnh Phi còn tiết lộ thêm rằng, ông chỉ nằm nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô thần và cảm xúc không ổn định. Vì lo rằng nỗi buồn quá mức sẽ khiến nam tài tử tự làm tổn thương mình mà các bác sĩ phải buộc hai tay của ông lại.

"Bệnh tật nhiều năm qua đã khiến Lý Tĩnh Phi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn bè, đặc biệt là sự quan tâm của Lục Thụ Minh là động lực giúp ông ấy sống tiếp. Sau khi biết tin Nhị Ca qua đời, ông ấy cũng không muốn tiếp tục sống trong trạng thái như vậy, có ý nghĩa buông xuôi." - các bác sĩ tại viện dưỡng lão nơi Lý Tĩnh Phi điều trị cho hay.

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Theo Sina, vì tình hình tài chính của Lý Tĩnh Phi không tốt nên khi ông đổ bệnh, không có thu nhập thì hai người bạn là Trương Sơn (vai Triệu Tử Long) và Lục Thụ Minh đã kêu gọi bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ Lý Tĩnh Phi. Sau đó, nam diễn viên được chuyển đến viện dưỡng lão Hà Bắc để được chăm sóc tốt hơn.

Vì muốn kiếm tiền để giúp đỡ Lý Tĩnh Phi, Lục Thụ Minh đã không màng danh tiếng mà nhận các show diễn bình dân, đóng nhiều quảng cáo và xuất hiện trong các livestream bán hàng.

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Vì tình cảm đặc biệt giữa Lục Thụ Minh và Lý Tĩnh Phi mà khi nam diễn viên họ Lục qua đời vào ngày 1/11 thì gia đình đã cố gắng giấu chuyện này với Lý Tĩnh Phi, sợ ông đau buồn không qua khỏi.

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Lý Tĩnh Phi vốn bị liệt sau 3 lần tai biến xuất huyết não. Sau khi biết tin người bạn thân thiết Lục Thụ Minh qua đời, tình hình sức khỏe của ông càng yếu đi.

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