Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu?

Sao quốc tế 20/04/2023 17:05

Trường Nguyễn Tẫn Minh của Bạch Lộc và La Vân Hi vẫn chưa được công nhận là phim bạo khiến nhiều người tỏ ra bức xúc.

Bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh với sự tham gia của La Vân HiBạch Lộc đã lên sóng từ tối ngày 6/4 trên Youku. Không chỉ gây chú ý bởi nội dung hay lẫn kỷ xảo thuộc hàng top phim ở Trung Quốc, cặp đôi chính cũng kết hợp tương đối tốt nên được nhiều người dành tặng lời khen. Thành công là vậy nhưng theo một số người chừng đó là vẫn chưa đủ để phim được công nhận là phim ''bạo''. 

Theo đó, rất nhiều những tranh cãi đã nổ ra ngay từ khi Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức chào sân khán giả. Cụ thể, tranh cãi đầu tiên chính là về nam chính La Vân Hi. Người thì cho rằng La Vân Hi đúng chuẩn là nam chính xé sách bước ra. Một số người thì lại cho rằng mỹ nam họ La đã phá hỏng hình tượng nhân vật do tình trạng gầy trơ xương của mình.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1
Bạch Lộc và La Vân Hi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trường Nguyệt Tẫn Minh còn vướng tranh cãi về hình tượng, tạo hình. Với những khán giả hợp gu phim thì thấy tạo hình, cách trang điểm của dàn diễn viên hợp với miêu tả về nhân vật. Cũng giống như trên một số bộ phận netizen cho rằng tạo hình trong phim bị đánh giá quá cao và có phần màu mè không đúng với tính chất nhân vật. 

Chính bởi những điều này, Trường Nguyệt Tẫn Minh đang tạo ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Với những ai hợp gu thì cảm thấy tác phẩm cực kỳ hay, số còn lại thì khó mà cảm thụ được phim, "quay xe" ngay khi thấy hình thức bên ngoài của bộ này. 

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình bi thương ngược luyến của Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô ở tiên giới và nhân gian, xuyên qua 3 kiếp luân hồi.

Đạm Đài Tẫn là ma thần tàn ác thống trị tam giới, đày đọa chúng sinh rơi vào cảnh oán thán lầm than. Đứng trước khổ cảnh của chúng sinh, con gái của Hành Dương tông chưởng là Lê Tô Tô đã quyết định quay về thời điểm 500 năm trước để cảm hóa Đạm Đài Tẫn trước khi hắn bị tà cốt trong người chế ngự hoàn toàn, biến thành ma thần.

Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2Trường Nguyệt Tẫn Minh của Bạch Lộc - La Vân Hi thành công nhưng không được công nhận là phim 'bạo': Nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3

Lê Tô Tô hóa thân thành Diệp Tịch Vụ – tiểu thư của nhà họ Diệp. Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại là hôn thê của Đạm Đài Tẫn. Cả hai nảy sinh tình cảm sau khi cùng trải qua nhiều biến cố. Lúc này Đạm Đài Tẫn vẫn chưa bị tà niệm ăn mòn, Lê Tô Tô phải tìm cách đâm 6 cây đinh diệt hồn vào lồng ngực hắn. Sứ mệnh sắp thành, nhưng lại hoàn toàn tan biến. Nàng đã hy sinh thân mình để thay đổi vận mệnh của Đạm Đài Tẫn và cục diện tam giới.

Mất đi ái nhân, Đạm Đài Tẫn thống khổ tìm kiếm nguyên thần của nàng bên bờ sông U Minh suốt 500 năm. Sau đó hắn được Chưởng môn Tiêu Dao tông cứu vớt, trở thành đệ tử tiên môn, cải tà quy chính. Đàm Đài Tẫn gặp lại Lê Tô Tô, gương vỡ lại lành, nhưng bản chất ma đạo của hắn vẫn bị thế nhân phê phán.

Ma Thần tưởng đã tuẫn táng bên bờ sông U Minh, dường như lại sắp thức tỉnh trong con người Đạm Đài Tẫn. Không muốn tam giới lại một lần nữa rơi vào nguy khốn, Đạm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thiết lập lại cục diện. Tâm ý tương thông, một người dùng thần tủy trảm ma nghiệp, một người dùng tà cốt nhập thần đạo, xoay chuyển càn khôn ngăn cản diệt thế.

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Từ khóa:   Bạch Lộc La Vân Hi Trường Nguyệt Tẫn Minh sao châu á sao hoa ngữ

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