Trường Nguyệt Tẫn Minh: Chiếm hiếm hoi khó tin, fan couple phụ bất ngờ lên tiếng chỉ trích Bạch Lộc - La Vân Hi vì lên sóng quá ít

Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng. Không chỉ được khen ngợi phần kỹ xảo lẫn nội dung hay, phim còn gây ấn tượng nhờ vào màn diễn xuất cực tốt của cặp đôi chính Bạch Lộc và La Vân Hi.

Thành công trước mắt là vậy nhưng mới đây trên mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt giữa fan của dàn diễn viên Trường Nguyệt Tẫn Minh. Theo đó, các fan của Trần Đô Linh và Đặng Vi bày tỏ nghi ngờ thời lượng lên sóng của thần tượng mình trong 8 tập đầu đã bị cắt giảm. Chính vì vậy họ yêu cầu phía nhà sản xuất làm rõ vấn đề này.