Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao?

Park Eun-hye được nhận xét là một nữ diễn viên có tính cách hiền lành và dịu dàng. Ở tuổi 25, Park Eun-hye cũng nhanh chóng nổi đình nổi đám với bộ phim truyền hình " Nàng Dae Jang Geum ". Do Park Eun-hye có nét tương đồng với nữ diễn viên Trung Quốc - Vương Tổ Hiền nên cô còn được giới truyền thông gọi là Vương Tổ Hiền phiên bản Hàn Quốc.

Park Eun Hye ra mắt công chúng khi mới 20 tuổi thông qua một đoạn quảng cáo về bánh quy. Sau khi trở nên nổi tiếng, Park Eun-hye tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim tình cảm gia đình, chẳng hạn như "Little Women", "Hi Bye, Mama!", v.v.

Năm 2008, Park Eun-hye giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim "Night and Day". Kể từ khi ra mắt, mặc dù Park Eun-hye chưa quá nổi tiếng nhưng cô vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Năm 2008, ở độ tuổi 30, Park Eun-hye, kết hôn với doanh nhân Hàn Quốc Kim Han-sup. Theo thông tin trên mạng, Kim Han Sup hơn Park Eun Hye 4 tuổi và là một doanh nhân giàu có với khối tài sản đồ sộ. Vào thời điểm đó, nhiều người ghen tị với Park Eun-hye vì cô đã cưới được một người chồng trong mơ của các cô gái .

Park Eun-hye và chồng - Kim Han Sup

Năm 2011, niềm vui còn tăng gấp bội khi Park Eun-hye hạ sinh một cặp song sinh kháu khỉnh. Sau khi có con, Park Eun-hye hướng về gia đình nhiều hơn và hiếm khi ra ngoài đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ.

Xinh đẹp, hôn nhân viên mãn và có một cặp con trai sinh đôi đáng yêu, Park Eun-hye thực sự là đã trở thành người chiến thắng trong mắt nhiều người.

Chồng của Park Eun-hye cũng nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ mẹ con họ mãi mãi, cô không cần phải đi đóng phim mà chỉ làm một người vợ toàn thời gian ở nhà. Về phía Park Eun-hye, cô ấy cũng rất chú ý đến cuộc sống hàng ngày của chồng ngay cả những chi tiết nhỏ.

Park Eun-hye hạnh phúc bên gia đình của mình

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngọt ngào này vẫn chưa có hồi kết, cặp đôi đã quyết định ly hôn vào năm 2018, theo báo chí đưa tin, Park Eun Hye và Kim Han Sup quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm do tính cách không hợp nhau.

Sau khi ly hôn, Park Eun-hye đã trải qua một thời gian khó khăn và cô gần như không thể cầm cự được nữa, may mắn thay, bên cạnh cô còn có hai cậu con trai kháu khỉnh cùng cô vượt qua nỗi đau.

Park Eun-hye và con trai

Hiện tại, Park Eun-hye đã ly hôn được 4 năm, cô một mình nuôi con và có một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, làm mẹ đơn thân thật không hề dễ dàng, khi mới ly hôn, thậm chí cô đã từng có ý định tự tử nhưng nghĩ đến con mình cần có mẹ, cô đã từ bỏ ý định.

Hai năm trở lại đây, Park Eun-hye không chỉ tham gia các show tạp kỹ, khách mời đóng vai phụ để nuôi sống gia đình mà còn phải dành nhiều tâm sức và thời gian cho con trai.

Cách đây không lâu, Park Eun-hye đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, đây là bức ảnh so sánh cô đang chuẩn bị vali cho con trai mình.

Hình ảnh Park Eun-hye đăng tải lên mạng xã hội

Sự thay đổi trong chiếc vali khiến Park Eun-hye rất xúc động, hóa ra trước khi cô nhận ra điều đó thì đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành rồi, dù quá trình dài và khó khăn nhưng chứng kiến ​​đứa trẻ lớn lên, cô cũng cảm thấy thật an ủi.

Park Eun-hye xinh đẹp ở tuổi 44

Giờ đây, ở tuổi 44, Park Eun-hye đã lấy lại được sức lực. Chỉ là sau bao nhiêu năm, độ nổi tiếng của cô ấy giảm sút quá nhiều, cơ hội trở lại là rất ít, tuy nhan sắc của cô ấy vẫn còn, nhưng ngành điện ảnh Hàn hiện nay cũng có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nên cô ấy chỉ có thể đảm nhận những vai nhỏ trong các phim truyền hình. Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho cô ấy nhưng họ cũng ủng hộ quyết định hiện tại của cô và hy vọng rằng sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ suôn sẻ hơn.