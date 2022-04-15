Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao?

Sao quốc tế 15/04/2022 17:18

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Nàng Dae Jang Geum" từng càn quét các bảng xếp hạng Trung Quốc và đạt rating cao ngất ngưởng. Những nữ diễn viên góp mặt trong bộ phim như Lee Young Ae cũng trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, liệu bạn có còn nhớ Park Eun-hye, người thủ vai Cung nữ Lee Yeon-saeng trong bộ phim kinh điển này không?

Park Eun-hye được nhận xét là một nữ diễn viên có tính cách hiền lành và dịu dàng. Ở tuổi 25, Park Eun-hye cũng nhanh chóng nổi đình nổi đám với bộ phim truyền hình "Nàng Dae Jang Geum". Do Park Eun-hye có nét tương đồng với nữ diễn viên Trung Quốc - Vương Tổ Hiền nên cô còn được giới truyền thông gọi là Vương Tổ Hiền phiên bản Hàn Quốc.

Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Nữ diễn viên Vương Tổ Hiền (trái) và nữ diễn viên xứ kim chi Park Eun Hye (1978).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Eun Hye ra mắt công chúng khi mới 20 tuổi thông qua một đoạn quảng cáo về bánh quy. Sau khi trở nên nổi tiếng, Park Eun-hye tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim tình cảm gia đình, chẳng hạn như "Little Women", "Hi Bye, Mama!", v.v.

Năm 2008, Park Eun-hye giành được giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim "Night and Day". Kể từ khi ra mắt, mặc dù Park Eun-hye chưa quá nổi tiếng nhưng cô vẫn luôn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Năm 2008, ở độ tuổi 30, Park Eun-hye, kết hôn với doanh nhân Hàn Quốc Kim Han-sup. Theo thông tin trên mạng, Kim Han Sup hơn Park Eun Hye 4 tuổi và là một doanh nhân giàu có với khối tài sản đồ sộ. Vào thời điểm đó, nhiều người ghen tị với Park Eun-hye vì cô đã cưới được một người chồng trong mơ của các cô gái .

Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Park Eun-hye và chồng - Kim Han Sup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2011, niềm vui còn tăng gấp bội khi Park Eun-hye hạ sinh một cặp song sinh kháu khỉnh. Sau khi có con, Park Eun-hye hướng về gia đình nhiều hơn và hiếm khi ra ngoài đóng phim mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ.

Xinh đẹp, hôn nhân viên mãn và có một cặp con trai sinh đôi đáng yêu, Park Eun-hye thực sự là đã trở thành người chiến thắng trong mắt nhiều người.

Chồng của Park Eun-hye cũng nói rằng anh ấy sẽ bảo vệ mẹ con họ mãi mãi, cô không cần phải đi đóng phim mà chỉ làm một người vợ toàn thời gian ở nhà. Về phía Park Eun-hye, cô ấy cũng rất chú ý đến cuộc sống hàng ngày của chồng ngay cả những chi tiết nhỏ.

Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Park Eun-hye hạnh phúc bên gia đình của mình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân ngọt ngào này vẫn chưa có hồi kết, cặp đôi đã quyết định ly hôn vào năm 2018, theo báo chí đưa tin, Park Eun Hye và Kim Han Sup quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm do tính cách không hợp nhau.

Sau khi ly hôn, Park Eun-hye đã trải qua một thời gian khó khăn và cô gần như không thể cầm cự được nữa, may mắn thay, bên cạnh cô còn có hai cậu con trai kháu khỉnh cùng cô vượt qua nỗi đau.

Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Park Eun-hye và con trai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại, Park Eun-hye đã ly hôn được 4 năm, cô một mình nuôi con và có một cuộc sống yên bình. Tuy nhiên, làm mẹ đơn thân thật không hề dễ dàng, khi mới ly hôn, thậm chí cô đã từng có ý định tự tử nhưng nghĩ đến con mình cần có mẹ, cô đã từ bỏ ý định. 

Hai năm trở lại đây, Park Eun-hye không chỉ tham gia các show tạp kỹ, khách mời đóng vai phụ để nuôi sống gia đình mà còn phải dành nhiều tâm sức và thời gian cho con trai.

Cách đây không lâu, Park Eun-hye đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, đây là bức ảnh so sánh cô đang chuẩn bị vali cho con trai mình.

Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao? - Ảnh 5
Hình ảnh Park Eun-hye đăng tải lên mạng xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi trong chiếc vali khiến Park Eun-hye rất xúc động, hóa ra trước khi cô nhận ra điều đó thì đứa trẻ này thực sự đã trưởng thành rồi, dù quá trình dài và khó khăn nhưng chứng kiến ​​đứa trẻ lớn lên, cô cũng cảm thấy thật an ủi. 

Trở nên nổi tiếng ở tuổi 25, ly hôn ở tuổi 40 và trở thành một bà mẹ đơn thân: Nàng Dae Jang Geum hiện tại ra sao? - Ảnh 6
Park Eun-hye xinh đẹp ở tuổi 44

 Giờ đây, ở tuổi 44, Park Eun-hye đã lấy lại được sức lực. Chỉ là sau bao nhiêu năm, độ nổi tiếng của cô ấy giảm sút quá nhiều, cơ hội trở lại là rất ít, tuy nhan sắc của cô ấy vẫn còn, nhưng ngành điện ảnh Hàn hiện nay cũng có nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nên cô ấy chỉ có thể đảm nhận những vai nhỏ trong các phim truyền hình. Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối cho cô ấy nhưng họ cũng ủng hộ quyết định hiện tại của cô và hy vọng rằng sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ suôn sẻ hơn.

Sao Hàn liên tiếp chi tiền ủng hộ 'mạnh tay' cho người dân ở Ukraine, trong danh sách có cả 'nàng Dae Jang Geum'

Sao Hàn liên tiếp chi tiền ủng hộ 'mạnh tay' cho người dân ở Ukraine, trong danh sách có cả 'nàng Dae Jang Geum'

Dưới đây là danh sách những nghệ sĩ Hàn Quốc đã công khai quyên góp ủng hộ cho Ukraine tính đến thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Nàng Dae Jang Geum Park Eun-hye Kim Han Sup Ly hôn mẹ đơn thân

TIN LIÊN QUAN

Sao Hàn liên tiếp chi tiền ủng hộ 'mạnh tay' cho người dân ở Ukraine, trong danh sách có cả 'nàng Dae Jang Geum'

Sao Hàn liên tiếp chi tiền ủng hộ 'mạnh tay' cho người dân ở Ukraine, trong danh sách có cả 'nàng Dae Jang Geum'

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

'Nàng Dae Jang Geum' Lee Young Ae - đẹp người, đẹp cả tấm lòng khi từng hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho cậu bé Việt Nam

2 bà mẹ đơn thân hot nhất Cbiz ngày càng xinh đẹp, quyến rũ

2 bà mẹ đơn thân hot nhất Cbiz ngày càng xinh đẹp, quyến rũ

Cuộc sống của Á hậu, 36 tuổi làm mẹ đơn thân, nuôi 5 con

Cuộc sống của Á hậu, 36 tuổi làm mẹ đơn thân, nuôi 5 con

Ngọc Lan bộc bạch về cuộc sống mẹ đơn thân: Khẳng định không tái hôn, không thích thân thiết chồng cũ

Ngọc Lan bộc bạch về cuộc sống mẹ đơn thân: Khẳng định không tái hôn, không thích thân thiết chồng cũ

2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?