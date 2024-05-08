Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu'

Sao quốc tế 08/05/2024 17:21

Ảnh leak của Lý Lan Địch và Thẩm Vũ Khiết trong phim Triều Tuyết Lục khiến CĐM quên luôn nam chính Ngao Thụy Bằng.

Thời điểm hiện tại, bộ phim Triều Tuyết Lục mới khai máy đang thu hút khá nhiều sự chú ý của khán giả. Tác phẩm này do Ngao Thụy Bằng và Lý Lan Địch đóng chính. Thế nhưng bên cạnh đó, dàn diễn viên của phim còn có một gương mặt đáng chú ý khác, đó là Thẩm Vũ Khiết.

Trong loạt ảnh hậu trường mới đây, CĐM ngỡ ngàng vì loạt khoảnh khắc thân thiết của Thẩm Vũ Khiết và Lý Lan Địch. 

Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 1Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 2

Ngay khi loạt ảnh này viral cõi mạng, nhiều netizen lập tức "quay xe" , quyết "lên thuyền" 2 sao nữ này vì chemistry cực đỉnh. Thậm chí nhiều người còn quên mất nam chính Ngao Thụy Bằng, mà ngỡ đây là bộ phim song đại nữ chủ. 

Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 3Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 4

Lý Lan Địch đóng phim từ khi mới 10 tuổi - vai diễn đầu tay Lạc Lạc trong bộ phim Yêu người thua bởi ai. Với gương mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên, sau đó, cô được mời tham gia nhiều tác phẩm phim điện ảnh và truyền hình trong nước như: Thiếu Niên Mẫn Tử Khiên, Phú Xuân Sơn Cư Đồ, Công Lý Thép, Bồng Lai Bát Tiên, Con Đường Hạnh Phúc… nhưng tên tuổi vẫn chưa thể tỏa sáng.

Năm 2017, Lý Lan Địch mới trở nên quen mặt với khán giả nhờ vai diễn Dư Châu Châu trong bộ phim thanh xuân ăn khách Xin Chào Ngày Xưa Ấy (đóng cặp với Trương Tân Thành), vai Minh Vy trong Mộng Hồi Đại Thanh (đóng chính với Vương An Vũ). Đầu năm 2023, Lý Lan Địch tiếp tục gây dấu ấn với khán giả qua vai diễn Ly Quang Dạ Đàm trong bộ phim ngôn tình cổ trang tiên hiệp Tinh Lạc Ngưng Thành Đường (nên duyên với Trần Tinh Húc).

Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 5Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 6

Ngoài ra, mỹ nhân này còn có 2 dự án phim hiện đại được đánh giá cao về diễn xuất là Nhất Lộ Triều Dương (đóng chính với Vương Dương) và mới nhất là Cảm Ơn Em Đã Sưởi Ấm Anh (cùng Lâm Nhất).

Về phần Thẩm Vũ Khiết, cô nàng sinh ngày 11/10/2001 tại Chiết Giang. Cô từng theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh, chỉ mới bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2021 mà thôi. Thẩm Vũ Khiết bắt đầu nổi tiếng nhờ vai nữ phụ đáng yêu Tần Thời Nguyệt trong bộ phim ngôn tình Dĩ ái vi doanh đóng cùng Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 7

Tiếp đà phát triển, cô gây ấn tượng với vai Phượng Diên trong phim cổ trang Khó Tìm (tựa gốc: Nan Tầm) phát sóng cách đây không lâu. Mặc dù đây chỉ là một dự án phim ngắn (thời lượng 25 phút/tập), thế nhưng nó vẫn thu hút khá nhiều sự chú ý, chất lượng nội dung và diễn xuất của cặp đôi chính cũng được khán giả đánh giá tốt.

Được biết, trong dự án Triều Tuyết Lục, Lý Lan Địch là Thẩm Uyên - con gái của quan Đại lý tự. Còn Thẩm Vũ Khiết vào vai Vĩnh Ninh quận chúa. 

Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 8Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 9Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 10Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 11Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 12Triều Tuyết Lục bỗng thành phim song đại nữ chủ của Lý Lan Địch - Thẩm Vũ Khiết, nam chính Ngao Thụy Bằng 'bay màu' - Ảnh 13

Triều Tuyết Lục có nội dung kể về Quan Đại lý tự Thẩm Nghị bởi vì liên quan đến vụ án oan mà bị diệt môn. Con gái Thẩm Uyển may mắn được cứu sống, tái sinh dưới thân phận Tần Uyển. Muốn tìm ra sự thật và trả lại sự trong sạch cho phụ thân, nhờ y thuật cao siêu của mình. Cô đã cứu sống được Thái Trưởng Công Chúa, thuận tiện điều tra vụ án cô dâu không đầu, kết thân với nam chính Duệ Thân Vương Thái Tử, Yến Trì- thống soái quân Sóc Tây. Sau đó, cả hai bắt đầu cuộc điều tra cùng nhau.

Bức ảnh bắt được chiếc bóng của Lý Lan Địch trên phim trường Triều Tuyết Lục gây sốt cõi mạng, quả là mỹ nhân ''mười phân vẹn mười'!

Bức ảnh bắt được chiếc bóng của Lý Lan Địch trên phim trường Triều Tuyết Lục gây sốt cõi mạng, quả là mỹ nhân ''mười phân vẹn mười'!

Trong số những bức ảnh mới thì có một bức ảnh bắt được khoảnh khắc chiếc bóng của Lý Lan Địch phản chiếu trên tường đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích.

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