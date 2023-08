Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ tung loạt ảnh cực tình nhân ngày Thất tịch khiến netizen 'phát sốt'

Mới đây, đoàn phim Thần Ẩn khiến dân tình phát cuồng khi tung loạt ảnh poster của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhân dịp ngày Thất tịch (ngày lễ tình nhân của Trung Quốc). Trong poster mới này, nàng tiểu hoa Triệu Lộ Tư làm fan mê mẩn với tạo hình ngọt ngào dễ thương. Trang phục cô diễn đều mang màu sắc hồng, xanh nhã nhặn. Cô dành những chỉ ngọt ngào, tình tứ cho bạn diễn Vương An Vũ. Trong khi đó, nam chính Vương An vũ cũng ghi điểm với tạo hình điển trai. Ánh mắt "sủng ngọt" dành cho nữ chính làm người xem cũng phải xốn xang.