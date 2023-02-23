Triệu Lộ Tư - tiểu Hoa 95 có nhiều vai diễn nổi bật nhất

Sao quốc tế 23/02/2023 23:52

Xuất hiện trong các bộ phim mà chỉ cần đọc tên lên thôi là gần như ai cũng biết đến, Triệu Lộ Tư được cho là nữ diễn viên có nhiều vai diễn nổi bật nhất trong dàn tiểu Hoa 95.

Mới đây, một blogger giải trí nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo đã đăng tải một bài viết nhận xét về độ phổ biến cũng như danh tiếng của Triệu Lộ Tư. Người này cho rằng cô chính là diễn viên có nhiều vai diễn nổi bật nhất trong dàn tiểu Hoa 95.

Triệu Lộ Tư - tiểu Hoa 95 có nhiều vai diễn nổi bật nhất - Ảnh 1

Theo đó, người này cho biết nếu so với những diễn viên nữ thuộc hàng 95 như Châu Dã, Triệu Lộ Tư, Trương Tịnh Nghi, Quan Hiểu Đồng, Lâm Duẫn, Chương Nhược Nam, Tống Tổ Nhi,... thì có lẽ Triệu Lộ Tư có nhiều vai diễn làm nên tên tuổi nhất. Có thể kể đến như Trần Thiên Thiên (Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn), Bạch Phong Tịch (Thả Thí Thiên Hạ) hay như Trình Thiếu Thương (Tinh Hán Xán Lạn).

Triệu Lộ Tư - tiểu Hoa 95 có nhiều vai diễn nổi bật nhất - Ảnh 2

Trước nhận định này của blogger, nhiều khán giả tỏ ra đồng tình và cho biết các vai diễn của Triệu Lộ Tư rất dễ xem và cô cũng ngày càng tiến bộ trong diễn xuất. Tuy vậy, có không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên nên trau dồi thêm kỹ năng biểu cảm và đài từ của mình - hai khía cạnh diễn xuất mà cô còn rất kém.

Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư cùng với Vương Nhất Bác đã bị CCTV điểm mặt gọi tên, gắn cho mác "tuyệt vọng mù chữ". Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, thậm chí cô nàng còn bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp và cần học lại cách để trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Triệu Lộ Tư - tiểu Hoa 95 có nhiều vai diễn nổi bật nhất - Ảnh 3

Được biết, lý do Triệu Lộ Tư bị gắn mác "tuyệt vọng mù chữ" là bởi bản thân cô đóng phim lịch sử (Ngõ Nhỏ của CCTV) nhưng lại không nhớ được vai diễn của mình sống ở giai đoạn nào của đất nước, quên cả ngày thành lập Đảng.

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