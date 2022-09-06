Triệu Lộ Tư thường xuyên 'lọt mắt xanh' của các nhà sản xuất và đạo diễn vì những lý do này

Triệu Lộ Tư đang là tiểu hoa 95 có khả năng "gánh" phim nhất bởi vì các tác phẩm lên sóng đều nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía khán giả.

Triệu Lộ Tư trước đó cũng có một vài bộ phim gây bão như: Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Yêu Em Từ Dạ Dày... Tuy nhiên, thành công của dự án "Tinh Hán Xán Lạn" đã giúp nữ diễn viên tăng thêm tới 3,7 triệu fan chỉ trong 2 tháng, đẩy vị thế của cô lên trở thành nghệ sĩ hạng A. Bên cạnh đó, bộ phim Vụng trộm không thể giấu mà Triệu Lộ Tư đang quay cũng trở thành chủ đề bàn tán ở từng chi tiết như trang phục, ngoại hình, bạn diễn, độ hợp vai. Khả năng tạo hiệu ứng này chỉ có ở những ngôi sao hạng A hot nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Ngoài ra, “Thả Thí Thiên Hạ” đóng cặp với Dương Dương dù lên sóng bị chê nhiều, nhưng nó vẫn hút quảng cáo và mang về lợi nhuận.

Từ những thành tích này, nhiều blogger nhận định rằng, Triệu Lộ Tư là tiểu hoa 95 có khả năng gánh phim nhất, tác phẩm lên sóng đều gây được sự chú ý. Do đó, việc cô được ưu ái, giao cho nhiều tài nguyên tốt, đặc biệt là những bộ phim được đầu tư lớn từ cấp S đến S+ là điều đương nhiên. Dù trước đây bị vướng nhiều thị phi về đời tư cũng như diễn xuất, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn được nhiều đạo diễn ưu ái vì cô nàng đạt được độ ăn ý cao với bạn diễn nam. Trong giới cũng rất coi trọng điểm này, còn Triệu Lộ Tư thì có tiềm lực rất lớn. Từ với Lưu Vũ Ninh (vai Hạo Đô) trong “Trường Ca Hành”, với Dương Dương (vai Phong Lan Tức) hay Ngô Lỗi (Lăng Bất Nghi)…, nàng tiểu hoa 95 đều tạo được độ ăn ý rất tốt với bạn diễn.

Bên cạnh đó, Triệu Lộ Tư phù hợp với nhiều tạo hình từ phim cổ trang đến phim hiện đại, từ nữ cường đến hồn nhiên, vô tư. Vì vậy, nữ diễn viên được nhiều đạo diễn lựa chọn cho nhiều vai diễn khác nhau. Do đó, truyền thông Trung Quốc nhận định Triệu Lộ Tư là tiểu hoa đán đứng đầu lứa sinh sau năm 1995, đang tiến gần với vị trí của Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Châu Đông Vũ. Khi Trịnh Sảng bị cấm sóng, nhóm "Tứ tiểu hoa đán 9X" thiếu một người, Triệu Lộ Tư giờ đây là cái tên sáng giá nhất để thay thế.

Triệu Lộ Tư được biên kịch nổi tiếng - Vu Chính khen ngợi hết lời, netizen ngầm phản đối điều này Việc Vu Chính bất ngờ khen ngợi Triệu Lộ Tư khiến nhiều người tỏ ra không đồng tình dù không phủ nhận những sự nỗ lực vừa qua của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-thuong-xuyen-lot-mat-xanh-cua-cac-nha-san-xuat-va-dao-dien-vi-nhung-ly-do-nay-499253.html