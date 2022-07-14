Triệu Lệ Dĩnh trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh, liền bị 'chê bai' vì lý do này

Sao quốc tế 14/07/2022 08:15

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức được nhận chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hà Bắc.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức được nhận chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh và Truyền hình tỉnh Hà Bắc. Bên cạnh những lời khen ngợi và chúc mừng, nhiều thành phần lại cho rằng nữ diễn viên không xứng đáng với chức danh mới này vì vấn đề học vấn của cô. 

Nàng tiểu hoa 8x sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo. Bản thân nữ diễn viên không đủ điều kiện học đại học mà chỉ tốt nghiệp một trường trung cấp kỹ thuật. Mặc dù vậy, xét trên nhiều phương diện, chức danh mới của nàng tiểu hoa là hợp lý. Hà Bắc chính là quê hương của nữ diễn viên.

Chính vì vậy, hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh ở đây hoàn toàn tốt, nhận được nhiều sự yêu mến cùng ngưỡng mộ bởi đời tư trong sạch và sự nghiệp thành công. 

Triệu Lệ Dĩnh trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh, liền bị 'chê bai' vì lý do này - Ảnh 1

Đứng trên tư cách nghề nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã có gần 10 năm trong nghề, sở hữu không ít bộ phim đình đám và chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ. Không có nhiều mối quan hệ quen biết khi mới vào nghề, nên cô nàng đã phải hoạt động rất chăm chỉ, nỗ lực và bền bỉ để từng bước vươn lên, trở thành tiểu hoa hàng đầu lứa 85 như hiện nay. 

Với thành tích bộ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đạt được gần đây, khả năng cao sẽ giúp Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình thành công, địa vị càng thêm vững vàng giữa làng giải trí Hoa ngữ. Việc Triệu Lệ Dĩnh nhận chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh có xứng đáng hay không có lẽ cần nhìn vào cách làm việc của nữ diễn viên trong thời gian sắp tới. 

Triệu Lệ Dĩnh trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh, liền bị 'chê bai' vì lý do này - Ảnh 2

Hiện nay, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh đạt nhiều thành tích tốt. Phim chưa phải đại bạo nhưng sẽ mở đường cho quá trình chuyển hình của nữ diễn viên. Ngoài truyền hình, nữ diễn viên còn lấn sân điện ảnh. Nữ diễn viên từng bước tiến vào màn ảnh rộng để cân bằng vị thế. Sắp tới, cô sẽ tham gia tác phẩm điện ảnh cùng Ảnh đế Trương Dịch.

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