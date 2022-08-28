Triệu Lệ Dĩnh thiêu đốt mọi ánh nhìn với mái tóc đỏ rực lửa, nhan sắc 'mẹ một con' lại càng gây chú ý hơn

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã xuất hiện trên bìa tạp chí với diện mạo vô cùng mới lạ.

Mới đây, Triệu lệ Dĩnh "gây choáng" kh xuất hiện trên bìa tạp chí iDest với diện mạo vô cùng mới lạ. Đặc biệt, mái tóc đỏ của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ phía cư dân mạng. Chia sẻ với tạp chí iDest, người đẹp hy vọng có thể nhìn thế giới này bằng câu chuyện trong đôi mắt của mình, khiến cuộc sống trở thành một trải nghiệm mạnh mẽ và đa dạng hơn. Nhờ sự kiên trì của bản thân và nỗ lực không ngừng nghỉ, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh chính là nữ diễn viên nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ phía khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh có vóc dáng nhỏ nhắn, mình hạc xương mai. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng quay lại thể trạng ban đầu mà không tốn nhiều công sức luyện tập, ăn kiêng. Nhiều năm liền Triệu Lệ Dĩnh luôn có mặt trong top những nữ diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc. Khán giả có cảm tình với gương mặt hiền lành, tính cách dịu dàng, trang nhã của người đẹp. Do đó, trong bộ ảnh mới, người đẹp nhận được khá nhiều lời khen với cách tạo hình đa dạng và phong phú hơn trước. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tham gia dự án phim Dữ Phượng Hành và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đây là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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