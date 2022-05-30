Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ đầu tiên của Trung Quốc đạt 200 tỷ lượt xem phim

Sao quốc tế 30/05/2022 09:14

Sina đưa tin theo thống kê từ trang Vlinkage, tổng lượt xem trực tuyến của các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt 200 tỷ, cao nhất trong lịch sử giới giải trí Hoa ngữ

Ngày 29/5, Sina đưa tin theo thống kê từ trang Vlinkage, tổng lượt xem trực tuyến của các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt 200 tỷ, cao nhất trong lịch sử giới giải trí Hoa ngữ. Trong đó, nữ diễn viên có 7 tác phẩm đạt hơn 10 tỷ lượt xem.

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Các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đạt 200 tỷ - Ảnh: Internet

 

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh cũng là minh tinh cán mốc 100 tỷ lượt xem nhanh nhất tại Trung Quốc, Vlinkage gọi Triệu Lệ Dĩnh là "nữ vương trăm tỷ". Sina bình luận thành tích này củng cố danh hiệu "nữ hoàng phim truyền hình" của Triệu Lệ Dĩnh, cho thấy sự yêu mến của công chúng dành cho cô.

Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng từ năm 2013, sau khi đóng chính trong bộ phim Lục Trinh truyền kỳ. Cô có nhiều tác phẩm nổi bật như Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện, Sam Sam đến rồi, Thục Sơn chiến kỷ, Tru tiên: Thanh vân chí...Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh tham gia phim truyền hình cổ trang Dữ phượng hành, đóng cặp với Lâm Canh Tân.

Bên cạnh đó, tổng lượt xem tích lũy của Dương Mịch là 132 tỷ. Dương Mịch cũng là cái tên thu hút trong mảng phim truyền hình thần tượng. Cô nổi tiếng với các bộ phim như Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, hiện là dự án có lượt xem cao nhất trong lịch sử phim truyền hình Hoa ngữ với 59 tỷ, Người đàm phán, Cổ kiếm kỳ đàm... Dương Mịch mới xác nhận tham gia dự án Hồ yêu Tiểu Hồng Nương.

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 Dương Mịch cũng là cái tên thu hút trong mảng phim truyền hình thần tượng - Ảnh: Internet

 

Hai ngôi sao 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có tổng lượt xem lần lượt là 120 tỷ và 75 tỷ. Trong đó, hai tác phẩm nổi bật của Dương Tử là Hương mật tựa khói sương và Cá mực hầm mật.

Triệu Lệ Dĩnh là nghệ sĩ đầu tiên của Trung Quốc đạt 200 tỷ lượt xem phim - Ảnh 3
Dương Tử có tổng lượt xem lần lượt là 120 tỷ - Ảnh: Internet

 

Sina đánh giá 4 nghệ sĩ kể trên là những người đang dẫn đầu mảng phim truyền hình thần tượng tại Trung Quốc. Họ là những người được nhà sản xuất săn đón, được giao những dự án tốt nhất, có kinh phí sản xuất cao. Bên cạnh đó, họ cũng được các thương hiệu mời làm người đại diện phát ngôn.

 

Triệu Lệ Dĩnh suýt mất vai diễn đổi đời trong Hoa Thiên Cốt vì trợ lý hống hách

Triệu Lệ Dĩnh suýt mất vai diễn đổi đời trong Hoa Thiên Cốt vì trợ lý hống hách

Trước khi bộ phim Hoa Thiên Cốt khai máy, nhà sản xuất ngỏ ý muốn mời Triệu Lệ Dĩnh đóng vai nữ chính nên đã tìm đến quản lý của nữ diễn viên để đàm phán. Thay vì bàn bạc với Triệu Lệ Dĩnh, thì Hách Như đã tự ý từ chối lời mời và còn hống hách với các đối tác khiến nhà sản xuất và phía ê-kíp phật lòng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba cbiz

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