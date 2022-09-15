Triệu Lệ Dĩnh diễm lệ đến choáng ngợp trên bìa tạp chí thời trang

Sao quốc tế 15/09/2022 11:40

Triệu Lệ Dĩnh vừa qua đã được chọn trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí thời trang Madame Figaro số tháng 9/2022.

Tạp chí Madame Figaro vừa qua đã chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh sẽ chính thức trở thành gương mặt của 4 trang bìa số kim cửu tháng 9/2022. Được biết, đây là số báo quan trọng bậc nhất trong năm của các tạp chí thời trang.

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Triệu Lệ Dĩnh trên 4 bìa tạp chí Madame Figaro số kim cửu tháng 9/2022

Từ trước đến nay, Triệu Lệ Dĩnh luôn bị nhận xét là có gu thời trang kém sắc và biểu cảm chụp ảnh khá đơ cứng. một màu. Tuy nhiên, thông qua bộ ảnh lần này, minh tinh họ Triệu đã cho công chúng thấy được sự tiến bộ của mình khi diện lên những trang phục lộng lẫy cùng các dáng chụp đa dạng hơn.

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Được biết, khi xuất hiện trên 4 bìa tạp chí Madame Figaro, Triệu Lệ Dĩnh đã khoác lên mình những bộ trang phục thuộc bộ sưu tập Haute Couture đến từ các thương hiệu thời trang nổi tiếng Giambattista Valli, Loewe + Georges Hobeika, Rahul Mishra và Valentino.

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Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang tất bật với việc quay hình cho dự án Dữ Phượng Hành hợp tác với Lâm Canh Tân. Bộ phim được nhiều khán giả mong đợi vì đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau nhiều năm không đóng phim cổ trang.

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Bên cạnh đó, bộ phim Dã Man Sinh Trưởng mà cô tham gia vừa qua cũng đã cập nhật poster chung của 3 nhân vật chính trong phim được thủ vai bởi Triệu Lệ Dĩnh, Âu Hào và Lý Quang Khiết. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại với nội dung kể về cuộc đời của một người phụ nữ tên Hứa Ban Hạ có tính cách mạnh mẽ, thông minh, không ngại chiến đấu trên thương trường.

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Postẻ 3 nhân vật chính của Dã Man Sinh Trưởng

 Ảnh: Madame Figaro, Internet

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