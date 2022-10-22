'Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh' gây tranh cãi khi dự tiệc thân mật cùng nhiều phụ nữ giàu có

Sao quốc tế 22/10/2022 18:18

Mới đây, nam diễn viên Chân Chí Cường bị chỉ trích khi xuất hiện trong bữa tiệc thân mật cùng nhiều phụ nữ giàu có.

Chân Chí Cường sinh năm 1972, từng là vận động viên Taekwondo, đại diện Hong Kong thi đấu quốc tế. Nam diễn viên bén duyên với nghệ thuật khi được mời vào vai Triển Chiêu trong hai phần phim Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng và Bích Huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ do ATV sản xuất.

Thời trẻ, Chân Chí Cường được khen ngợi điển trai, có nền tảng võ thuật tốt, được đánh giá là diễn viên võ thuật tiềm năng khi có thể đảm nhiệm cả vai diễn chính diện và phản diện. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không thành công như mong đợi. 

'Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh' gây tranh cãi khi dự tiệc thân mật cùng nhiều phụ nữ giàu có - Ảnh 1

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Chân Chí Cường gây tranh cãi khi xuất hiện trong bữa tiệc thân mật cùng nhiều phụ nữ giàu có. Trong video, anh được phụ nữ vây quanh xin chụp ảnh. Thậm chí, nam diễn viên chia sẻ đoạn video ca hát lên Douyin cá nhân.

Đoạn video khiến Chân Chí Cường nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một tài khoản nói nam diễn viên không bao giờ thoát cảnh bị phụ nữ giàu có chi phối. Số khác chỉ trích anh bán rẻ hình tượng để mưu cầu.

'Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh' gây tranh cãi khi dự tiệc thân mật cùng nhiều phụ nữ giàu có - Ảnh 2

Về đời tư của Chân Chí Cường, anh từng hẹn hò nữ đại gia Triệu Kim Khanh, hơn anh 23 tuổi vào năm 1998. Cuộc tình nhận nhiều lời đàm tiếu từ công chúng, truyền thông. Không chịu được áp lực, cả hai chia tay sau 2 năm hẹn hò.

'Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh' gây tranh cãi khi dự tiệc thân mật cùng nhiều phụ nữ giàu có - Ảnh 3

Sau khi đầu quân cho TVB, nam diễn viên không được trọng dụng, chỉ toàn đóng vai phụ. Không chấp nhận được việc bị ghẻ lạnh, anh tuyên bố rời showbiz năm 2009 và chuyển sang kinh doanh. Đến tuổi xế chiều, diễn viên có cuộc sống không mấy khá khẩm. Anh bị cười cợt vì livestream bán hàng trong không gian sống vỏn vẹn 30 m2. Tuy nhiên, anh vẫn sống vui vẻ, không oán hận ai và không ngại bị gọi là Triển Chiêu nghèo nhất màn ảnh.

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