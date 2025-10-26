Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

“Ông trùm giải trí” Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ: "Tôi đã chúc mừng Trần Vỹ Đình, cậu ấy rất tốt, rất có chí tiến thủ và biết mình muốn làm gì. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau mười mấy năm rồi. Nên khi cậu ấy báo trước cho tôi việc có con, tôi rất vui mừng. Tôi được xem ảnh con cậu ấy thì thấy đứa bé giống cả bố và mẹ”.

Tối 24/10, tại bữa tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới, tỉ phú Dương Thụ Thành - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Hoàng Anh (Emperor Group) - tiết lộ về việc tặng quà mừng con đầu lòng của nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ.

Đáng chú ý, CEO Dương Thụ Thành cho biết ông đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để chúc mừng tin vui của nam diễn viên trực thuộc công ty: “Tôi đã đặt làm một chiếc huy chương bằng vàng nguyên khối trị giá khoảng mấy trăm ngàn tệ làm quà. Trần Vỹ Đình còn nói, đợi khi con cậu ấy trưởng thành mà muốn làm nghệ sĩ thì lại gia nhập Tập đoàn Anh Hoàng. Tôi chấp nhận và đáp cậu ấy rằng tôi đặt hẹn trước rồi nhé”.

Sự hào phóng và cách đối đãi tốt với nghệ sĩ của CEO Dương Thụ Thành khiến nhiều người choáng ngợp. Song, fan của nam diễn viên không quá bất ngờ, bởi Trần Vỹ Đình là nghệ sĩ lâu năm của Tập đoàn Anh Hoàng, đã có mối quan hệ gắn bó với CEO Dương Thụ Thành kể từ khi mới bước chân vào giới giải trí.

Năm 2003, sau khi giành chiến thắng trong một chương trình âm nhạc, Trần Vỹ Đình ký hợp đồng với Tập đoàn Anh Hoàng - một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, kinh doanh đồng hồ, trang sức, nội thất, khách sạn, dịch vụ tài chính.

Từ năm 2013, Trần Vỹ Đình quyết định đến Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp diễn viên, nhưng nam diễn viên vẫn gắn bó với Tập đoàn Anh Hoàng cho đến hiện tại.

Khi Trần Vỹ Đình thông báo có con, trong giới đã lan truyền tin đồn việc nam diễn viên bất ngờ công bố tin vui với Hà Tuệ là nhằm mục đích “xung hỉ”, mang lại may mắn cho công ty quản lý.

Những năm gần đây, ngành giải trí và thị trường bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc) đang trên đà suy thoái. Ngay cả công ty hàng đầu như Anh Hoàng cũng lao đao.

Emperor International Holdings - công ty con phát triển lĩnh vực bất động sản niêm yết của Tập đoàn Anh Hoàng đã báo cáo khoản nợ quá hạn lên đến 16,6 tỉ HKD. Ông trùm Dương Thụ Thành phải bán đấu giá bộ sưu tập rượu vang quý trị giá hơn 10 triệu HKD để “bù lỗ” cho công ty. Các nghệ sĩ cốt cán như Tạ Đình Phong, Trần Vỹ Đình, Tống Tổ Nhi, Chung Hân Đồng, Quan Trí Bân đều nỗ lực làm việc để giúp công ty vượt qua khó khăn.

Theo truyền thông, CEO Dương Thụ Thành bao năm nay vẫn có mối quan hệ rất tốt với các nghệ sĩ trực thuộc, nên mọi người đều biết ơn ông.

Mặt khác, có tin đồn nghệ sĩ lâu năm của Anh Hoàng đều nắm giữ cổ phần công ty, nên việc họ chung tay giúp công ty vượt khủng hoảng cũng là cách bảo vệ tài sản của chính mình.