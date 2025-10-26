Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Sao quốc tế 26/10/2025 12:45

Tỉ phú Dương Thụ Thành - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Hoàng Anh (Emperor Group) - tiết lộ về việc tặng quà mừng con đầu lòng của nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ.

Tối 24/10, tại bữa tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới, tỉ phú Dương Thụ Thành - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Hoàng Anh (Emperor Group) - tiết lộ về việc tặng quà mừng con đầu lòng của nam diễn viên Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ.

“Ông trùm giải trí” Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ: "Tôi đã chúc mừng Trần Vỹ Đình, cậu ấy rất tốt, rất có chí tiến thủ và biết mình muốn làm gì. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau mười mấy năm rồi. Nên khi cậu ấy báo trước cho tôi việc có con, tôi rất vui mừng. Tôi được xem ảnh con cậu ấy thì thấy đứa bé giống cả bố và mẹ”.

Đáng chú ý, CEO Dương Thụ Thành cho biết ông đã chuẩn bị một món quà đặc biệt để chúc mừng tin vui của nam diễn viên trực thuộc công ty: “Tôi đã đặt làm một chiếc huy chương bằng vàng nguyên khối trị giá khoảng mấy trăm ngàn tệ làm quà. Trần Vỹ Đình còn nói, đợi khi con cậu ấy trưởng thành mà muốn làm nghệ sĩ thì lại gia nhập Tập đoàn Anh Hoàng. Tôi chấp nhận và đáp cậu ấy rằng tôi đặt hẹn trước rồi nhé”.

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng - Ảnh 1

Sự hào phóng và cách đối đãi tốt với nghệ sĩ của CEO Dương Thụ Thành khiến nhiều người choáng ngợp. Song, fan của nam diễn viên không quá bất ngờ, bởi Trần Vỹ Đình là nghệ sĩ lâu năm của Tập đoàn Anh Hoàng, đã có mối quan hệ gắn bó với CEO Dương Thụ Thành kể từ khi mới bước chân vào giới giải trí.

Năm 2003, sau khi giành chiến thắng trong một chương trình âm nhạc, Trần Vỹ Đình ký hợp đồng với Tập đoàn Anh Hoàng - một trong những tập đoàn giải trí hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, kinh doanh đồng hồ, trang sức, nội thất, khách sạn, dịch vụ tài chính.

Từ năm 2013, Trần Vỹ Đình quyết định đến Trung Quốc đại lục phát triển sự nghiệp diễn viên, nhưng nam diễn viên vẫn gắn bó với Tập đoàn Anh Hoàng cho đến hiện tại.

Khi Trần Vỹ Đình thông báo có con, trong giới đã lan truyền tin đồn việc nam diễn viên bất ngờ công bố tin vui với Hà Tuệ là nhằm mục đích “xung hỉ”, mang lại may mắn cho công ty quản lý.

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng - Ảnh 2

Những năm gần đây, ngành giải trí và thị trường bất động sản ở Hong Kong (Trung Quốc) đang trên đà suy thoái. Ngay cả công ty hàng đầu như Anh Hoàng cũng lao đao.

Emperor International Holdings - công ty con phát triển lĩnh vực bất động sản niêm yết của Tập đoàn Anh Hoàng đã báo cáo khoản nợ quá hạn lên đến 16,6 tỉ HKD. Ông trùm Dương Thụ Thành phải bán đấu giá bộ sưu tập rượu vang quý trị giá hơn 10 triệu HKD để “bù lỗ” cho công ty. Các nghệ sĩ cốt cán như Tạ Đình Phong, Trần Vỹ Đình, Tống Tổ Nhi, Chung Hân Đồng, Quan Trí Bân đều nỗ lực làm việc để giúp công ty vượt qua khó khăn.

Theo truyền thông, CEO Dương Thụ Thành bao năm nay vẫn có mối quan hệ rất tốt với các nghệ sĩ trực thuộc, nên mọi người đều biết ơn ông.

Mặt khác, có tin đồn nghệ sĩ lâu năm của Anh Hoàng đều nắm giữ cổ phần công ty, nên việc họ chung tay giúp công ty vượt khủng hoảng cũng là cách bảo vệ tài sản của chính mình.

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Sáng 18/10, nam diễn viên nổi tiếng Trần Vỹ Đình khiến làng giải trí Trung Quốc xôn xao khi chính thức công bố đã lên chức bố.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Vì sao phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị đánh giá 1 sao?

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình sắp lên sóng, nhưng được dự đoán thất bại vì nguyên nhân này

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình sắp lên sóng, nhưng được dự đoán thất bại vì nguyên nhân này

Phim sắp chiếu của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình nhận về nhiều phản ứng tiêu cực vì điều này

Phim sắp chiếu của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình nhận về nhiều phản ứng tiêu cực vì điều này

Vì sao phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị lùi lịch lên sóng?

Vì sao phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình bị lùi lịch lên sóng?

TIN MỚI NHẤT

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Nha Trang: Công an vào cuộc vụ người đàn ông hành hung tài xế taxi sau va chạm giao thông

Đời sống 36 phút trước
Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông đánh tài xế taxi sau va chạm giao thông

Đời sống 43 phút trước
Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Va chạm kinh hoàng giữa xe buýt và xe máy đã gây ra một đám cháy lớn khiến 10 người tử vong, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe

Video 54 phút trước
Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Sao quốc tế 56 phút trước
Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Chính thức khởi tố người đàn ông hành hung nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Combo chân ái cho làn da: Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 và Sữa rửa mặt đa năng làm sạch sâu SR Clover

Combo chân ái cho làn da: Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 và Sữa rửa mặt đa năng làm sạch sâu SR Clover

Làm đẹp 1 giờ 44 phút trước
"Cứu tinh" của dân tập gym, vận động ngoài trời: Serum khử mùi cao câos SR lilac Sage - sáng da, hết mùi sau một lần dùng!

"Cứu tinh" của dân tập gym, vận động ngoài trời: Serum khử mùi cao câos SR lilac Sage - sáng da, hết mùi sau một lần dùng!

Làm đẹp 2 giờ 2 phút trước
Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Nước hoa nữ SR Exquisite “Hương vị của trái cấm” lưu luyến mãi không

Nước hoa nữ SR Exquisite “Hương vị của trái cấm” lưu luyến mãi không

Làm đẹp 2 giờ 15 phút trước
Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

Đời sống 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Thông tin MỚI về vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/10/2025: Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

Thông tin mới vụ 2 người bị chém dã man ở Quảng Ngãi: Một nạn nhân tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

'Quốc sắc phương hoa' của Dương Tử và Lý Hiện đã dẫn đầu doanh thu quảng cáo

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Liệu phim ngắn của Địch Lệ Nhiệt Ba có khả năng thất bại như Triệu Lệ Dĩnh?

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Vì sao Tiêu Chiến trở thành ngôi sao có sức ảnh hưởng hàng đầu Cbiz?

Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Vừa lên sóng, 'Thủy long ngâm' do La Vân Hi đóng chính đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều