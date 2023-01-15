Trần Pháp Lai về Mỹ đón Tết cùng gia đình sau khi hoàn thành vai diễn trong phim của Trương Gia Huy

Nữ diễn viên Trần Pháp Lai sẽ trở về Mỹ đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian ở Hong Kong tham gia vào phim của tài tử Trương Gia Huy.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây khi tham gia vào một sự kiện thời trang, Trần Pháp Lai đã tiết lộ rằng cô vừa hoàn thành xong những cảnh quay cuối cùng trong dự án Thục Mộng do tài tử Trương Gia Huy viết kịch bản, đóng chính và làm đạo diễn. Nữ diễn viên chia sẻ, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi tâm lý nặng nề của nhân vật để về Mỹ đón Tết âm lịch cùng gia đình mình.

Ngay sau sự kiện trên, Trần Pháp Lai đã lên máy bay trở về Mỹ. Cô cho biết cả tháng nay chưa gặp con gái khiến cô rất nhớ con vì đây là lần đầu hai mẹ con xa nhau lâu như vậy. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cho hay, con gái đã quen với việc mẹ thường xuyên xa nhà để đi làm. Nói về dịp Tết m lịch năm nay, Trần Pháp Lai tâm sự cô rất vui và hào hứng khi lần này sẽ cùng với cả cha mẹ và con gái "tam đại đồng đường" đón Tết. Sau đó, nếu có vai diễn phù hợp thì cô sẽ quay về Hong Kong để tham gia.

Những năm gần đây, sau khi rời khỏi TVB, Trần Pháp Lai đã phát triển sự nghiệp tại Hollywood với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel, đóng chung với Dương Tử Quỳnh và Lương Triều Vỹ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thủ vai nữ chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Irma Vep, hiện đang được chiếu trên HBO. Về dự án Thục Mộng do Trương Gia Huy sản xuất, Trần Pháp Lai đã nhận lời ngay vì luôn muốn tham gia các bộ phim của Hong Kong. Bên cạnh đó, Trương Gia Huy và cô từng là "đồng môn" của nhau nên nữ diễn viên chỉ nhận cát-xê phim ở mức "hữu nghị" mà thôi. Cũng trong lần trở lại Hong Kong này, Trần Pháp Lai đã trở thành người phát ngôn cho thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và y tế của Lê Tư. Cô chia sẻ, dù những năm gần đây, cô chủ yếu hoạt động và cùng gia đình sống tại New York, Paris thì sau khi nghe lời đề nghị của bạn mình, cô đã nhận lời ngay tức khắc.

Lê Tư và Trần Pháp Lai hội ngộ trên tạp chí số khai niên, mở ra một chương mới đầy đam mê Hai ngôi sao xứ Cảng Thơm Lê Tư và Trần Pháp Lai vừa qua đã được công bố là gương mặt trang bìa của tạp chí ELLE Hong Kong số khai niên (tháng 1/2023).

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