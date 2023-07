Trần Pháp Lai về Mỹ đón Tết cùng gia đình sau khi hoàn thành vai diễn trong phim của Trương Gia Huy

Những năm gần đây, sau khi rời khỏi TVB, Trần Pháp Lai đã phát triển sự nghiệp tại Hollywood với nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" của Marvel, đóng chung với Dương Tử Quỳnh và Lương Triều Vỹ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thủ vai nữ chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Irma Vep, hiện đang được chiếu trên HBO.

Về dự án Thục Mộng do Trương Gia Huy sản xuất, Trần Pháp Lai đã nhận lời ngay vì luôn muốn tham gia các bộ phim của Hong Kong. Bên cạnh đó, Trương Gia Huy và cô từng là "đồng môn" của nhau nên nữ diễn viên chỉ nhận cát-xê phim ở mức "hữu nghị" mà thôi.

Cũng trong lần trở lại Hong Kong này, Trần Pháp Lai đã trở thành người phát ngôn cho thương hiệu chăm sóc sắc đẹp và y tế của Lê Tư. Cô chia sẻ, dù những năm gần đây, cô chủ yếu hoạt động và cùng gia đình sống tại New York, Paris thì sau khi nghe lời đề nghị của bạn mình, cô đã nhận lời ngay tức khắc.