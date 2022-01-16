Trần Ngọc Kỳ đẹp xuất sắc khi làm 'người yêu màn ảnh' của nam thần Lý Dịch Phong

Sao quốc tế 16/01/2022 09:30

Trước những tạo hình nhân vật của bộ phim "Kính Song Thành" được tung ra, Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo.

Trong những hình ảnh phim trường "Kính song thành" mới được Sina công bố, Trần Ngọc Kỳ diện trang phục cổ trang màu trắng có thiết kế điểm nhấn ở phần eo và viền cổ áo. Tóc của cô được búi đơn giản và điểm xuyến trâm hoa màu vàng rực rỡ. Ngoài ra, người đẹp 28 tuổi còn chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên.

Theo một bộ phận dân mạng, tạo hình lần này của Trần Ngọc Kỳ khiến họ liên tưởng ngay đến các vai diễn cổ trang trước đây của cô như Triệu Mẫn (trong Ỷ thiên đồ long ký 2019), Nguyên Thanh Ly hay Phong Miên Vãn (Lưỡng thế hoan) và Trùng Tuyết Chi (Nguyệt thượng trọng hỏa). 

tran ngoc ky
Tạo hình trong phim mới của Trần Ngọc Kỳ bị đánh giá là 'một màu' - Ảnh: Internet
tran ngoc ky 1

Bên cạnh đó, tạo hình này lại khiến dân tình liên tưởng đến vai diễn Triệu Mẫn ở "Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký". Từ cách cười nhếch mép cho đến xoay người hay buông lơi mái tóc, Trần Ngọc Kều đều làm khán giả nhớ ngay hình ảnh Quận chúa Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh và vô cùng cương trực.

Ngoài ra, không ít người cũng kêu gọi công chúng nên đợi phim chính thức ra mắt rồi mới đưa ra nhận xét. Song song đó, nhiều người cũng khen ngợi mỹ nhân 9x rất xinh đẹp và cuốn hút trong các tạo hình cổ trang. 

tran ngoc ky 2
tran ngoc ky 3
tran ngoc ky 4

Kính Song Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thương Nguyệt. Nội dung phim xoay quanh nam chính Tô Ma (Lý Dịch Phong) và người em trai có ngoại hình giống hệt chàng. Tô Ma có một quá khứ đau thương, chàng tự cho mình là nguyên nhân khiến Vương Phi một nước phải nhảy lầu tự tử. Thời điểm này, Vương Phi có tình cảm với chàng bất chấp việc Tô Ma vẫn chưa thực sự trưởng thành.

Trần Ngọc Kỳ đóng vai Na Sênh – người con gái có tính cách vui vẻ, nhiệt tình. Vì trốn khỏi sự hỗn loạn của thế giới mà Na Sênh đã có cơ hội gặp gỡ những nhân vật truyền kỳ. Về sau, Na Sênh cùng Tô Ma viết nên câu chuyện vừa cảm động vừa ngọt ngào.

'Kính song thành' chính thức chốt lịch lên sóng: Sự trở lại đầy uy lực của 'đỉnh lưu' Lý Dịch Phong

'Kính song thành' chính thức chốt lịch lên sóng: Sự trở lại đầy uy lực của 'đỉnh lưu' Lý Dịch Phong

Sau thời gian dài 'đắp chiếu', cuối cùng, 'Kính song thành' của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ cũng có lịch phát sóng chính thức.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Ngọc Kỳ Lý Dịch Phong sao Hoa ngữ phim Trung Quốc  Kính song thành 

TIN LIÊN QUAN

'Kính song thành' chính thức chốt lịch lên sóng: Sự trở lại đầy uy lực của 'đỉnh lưu' Lý Dịch Phong

'Kính song thành' chính thức chốt lịch lên sóng: Sự trở lại đầy uy lực của 'đỉnh lưu' Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong và Phương An Na chuẩn bị 'về chung một nhà'?

Lý Dịch Phong và Phương An Na chuẩn bị 'về chung một nhà'?

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/1: Hứa Khải không ký tiếp với Vu Chính, Triệu Lệ Dĩnh không đóng phim thần tượng

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/1: Hứa Khải không ký tiếp với Vu Chính, Triệu Lệ Dĩnh không đóng phim thần tượng

'Nữ hoàng rating' Dương Mịch khiến dân tình chao đảo với loạt ảnh 'hở bạo' hiếm thấy

'Nữ hoàng rating' Dương Mịch khiến dân tình chao đảo với loạt ảnh 'hở bạo' hiếm thấy

Ảnh đẹp kinh điển của Dương Mịch ở Kim Tượng bị bất ngờ 'đào lại'

Ảnh đẹp kinh điển của Dương Mịch ở Kim Tượng bị bất ngờ 'đào lại'

Phim mới của Bạch Kính Đình mở điểm cao chót vót cực đỉnh, vượt qua 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

Phim mới của Bạch Kính Đình mở điểm cao chót vót cực đỉnh, vượt qua 'nữ hoàng rating' Triệu Lệ Dĩnh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 15 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào