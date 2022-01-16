Trần Ngọc Kỳ đẹp xuất sắc khi làm 'người yêu màn ảnh' của nam thần Lý Dịch Phong

Trước những tạo hình nhân vật của bộ phim "Kính Song Thành" được tung ra, Trần Ngọc Kỳ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo.

Trong những hình ảnh phim trường "Kính song thành" mới được Sina công bố, Trần Ngọc Kỳ diện trang phục cổ trang màu trắng có thiết kế điểm nhấn ở phần eo và viền cổ áo. Tóc của cô được búi đơn giản và điểm xuyến trâm hoa màu vàng rực rỡ. Ngoài ra, người đẹp 28 tuổi còn chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và tự nhiên. Theo một bộ phận dân mạng, tạo hình lần này của Trần Ngọc Kỳ khiến họ liên tưởng ngay đến các vai diễn cổ trang trước đây của cô như Triệu Mẫn (trong Ỷ thiên đồ long ký 2019), Nguyên Thanh Ly hay Phong Miên Vãn (Lưỡng thế hoan) và Trùng Tuyết Chi (Nguyệt thượng trọng hỏa).

Tạo hình trong phim mới của Trần Ngọc Kỳ bị đánh giá là 'một màu' - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, tạo hình này lại khiến dân tình liên tưởng đến vai diễn Triệu Mẫn ở "Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký". Từ cách cười nhếch mép cho đến xoay người hay buông lơi mái tóc, Trần Ngọc Kều đều làm khán giả nhớ ngay hình ảnh Quận chúa Triệu Mẫn xinh đẹp, thông minh và vô cùng cương trực. Ngoài ra, không ít người cũng kêu gọi công chúng nên đợi phim chính thức ra mắt rồi mới đưa ra nhận xét. Song song đó, nhiều người cũng khen ngợi mỹ nhân 9x rất xinh đẹp và cuốn hút trong các tạo hình cổ trang.

Kính Song Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thương Nguyệt. Nội dung phim xoay quanh nam chính Tô Ma (Lý Dịch Phong) và người em trai có ngoại hình giống hệt chàng. Tô Ma có một quá khứ đau thương, chàng tự cho mình là nguyên nhân khiến Vương Phi một nước phải nhảy lầu tự tử. Thời điểm này, Vương Phi có tình cảm với chàng bất chấp việc Tô Ma vẫn chưa thực sự trưởng thành. Trần Ngọc Kỳ đóng vai Na Sênh – người con gái có tính cách vui vẻ, nhiệt tình. Vì trốn khỏi sự hỗn loạn của thế giới mà Na Sênh đã có cơ hội gặp gỡ những nhân vật truyền kỳ. Về sau, Na Sênh cùng Tô Ma viết nên câu chuyện vừa cảm động vừa ngọt ngào.

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