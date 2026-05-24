Trần Hiểu và Tống Dật 'nên duyên' trong phim mới

Sao quốc tế 24/05/2026 16:17

Hải Chi Thượng đánh dấu sự khởi động của một dự án nhận được nhiều kỳ vọng trong dòng phim hiện thực Trung Quốc. Tác phẩm do Từ Tông Chính đạo diễn, với sự tham gia của Trần Hiểu và Tống Dật trong vai trò trung tâm. Đây được xem là một trong những dự án truyền hình đầu tiên tái hiện toàn cảnh quá trình cải cách và phát triển của ngành cảng biển Trung Quốc.

Câu chuyện của Hải Chi Thượng bắt đầu từ một bước ngoặt mang tính lịch sử khi trận động đất Kobe, Nhật Bản năm 1995 vô tình tác động đến cục diện phát triển của một cảng biển Trung Quốc. Từ đây, bốn người trẻ với hoàn cảnh và lý tưởng khác nhau bị cuốn vào guồng quay của thời đại, cùng bước chân vào bến cảng và gắn bó với nơi này suốt ba mươi năm.

Bộ phim theo chân họ đi qua từng giai đoạn phát triển, từ thời kỳ lao động chân tay, đến khi công nghệ điều khiển từ xa và tự động hóa dần định hình diện mạo mới của ngành cảng biển.

Nam chính Từ Hải (do Trần Hiểu thủ vai) từng là sinh viên có tương lai rộng mở nhưng rẽ hướng sau một biến cố bất ngờ. Trở về bến cảng từ vị trí thấp nhất, anh trải qua nhiều thử thách như sự phản bội, những đổ vỡ trong tình cảm và khó khăn trong sự nghiệp trước khi từng bước khẳng định bản thân. Song hành cùng anh là Hướng Nam (do Tống Dật đảm nhận), một người phụ nữ mạnh mẽ từng bị cuốn vào những lựa chọn không như ý nhưng dần tìm lại quyền làm chủ cuộc đời.

 

Trần Hiểu và Tống Dật 'nên duyên' trong phim mới - Ảnh 1

Sự góp mặt của Trần Hiểu trong vai Từ Hải mang đến nhiều kỳ vọng khi anh đảm nhận một nhân vật có hành trình phát triển dài và nhiều biến động.

Từ một thanh niên có tương lai rộng mở rơi vào khủng hoảng, rồi từng bước đứng lên khẳng định bản thân giữa môi trường khắc nghiệt của bến cảng, vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện nội tâm phức tạp và sự chuyển biến rõ rệt theo thời gian. Đây là dạng nhân vật phù hợp với kinh nghiệm diễn xuất của Trần Hiểu trong các tác phẩm mang màu sắc hiện thực.

Thời gian qua, Trần Hiểu đã được nhiệt liệt hoan nghênh nhờ vai diễn Cổ Bình Nguyên vô cùng thành công trong phim Người Làm Ăn Lớn. Anh được khán giả đánh giá là có lối diễn xuất tiết chế, tạo được sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và bối cảnh lớn của thời đại.

Trần Hiểu và Tống Dật 'nên duyên' trong phim mới - Ảnh 2

Tống Dật đảm nhận vai Hướng Nam, một nhân vật nữ có nội lực mạnh mẽ và hành trình tự lựa chọn cuộc đời. Nữ diễn viên vốn được đánh giá cao trong các dòng phim dân quốc và phim niên đại nhờ khí chất cổ điển, điềm tĩnh cùng khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý. Những yếu tố này giúp cô dễ dàng hòa hợp với không khí của Hải Chi Thượng, một tác phẩm đặt nặng yếu tố thời gian và biến động xã hội. Nhân vật Hướng Nam qua diễn xuất của cô được kỳ vọng sẽ vừa giữ được sự cứng cỏi, vừa thể hiện rõ những giằng xé nội tâm trong các quyết định mang tính bước ngoặt.

Bên cạnh hai diễn viên chính, Cao Hãn Vũ cùng dàn diễn viên như Tôn Giai Vũ, Từ Sái, Hảo Bình, Hàn Diệp Châu, Nhậm Soái, Lai Hi, Ngụy Hiểu Đông và Nhậm Chính Bân góp phần tạo nên một hệ thống nhân vật đa dạng cho phim Hải Chi Thượng. Mỗi vai diễn đại diện cho một lát cắt của đời sống nơi bến cảng, từ những người lao động bình thường đến những cá nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của thời cuộc.

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Ngày 22/4, công ty Luật Tinh Quyền Bắc Kinh công bố bản án dân sự trong vụ việc bảo vệ quyền lợi của diễn viên Trần Nghiên Hy.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hiểu sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy bị chỉ trích vì lợi dụng chồng cũ Trần Hiểu

Tiết lộ tiền thù lao của Trần Hiểu 'Người làm ăn lớn', tại sao khiến dân tình tranh cãi?

Tiết lộ tiền thù lao của Trần Hiểu 'Người làm ăn lớn', tại sao khiến dân tình tranh cãi?

Châu Kha Vũ và Trần Nghiên Hi gây tranh cãi vì nghi dùng Lưu Vũ Ninh, Trần Hiểu để quảng bá phim

Châu Kha Vũ và Trần Nghiên Hi gây tranh cãi vì nghi dùng Lưu Vũ Ninh, Trần Hiểu để quảng bá phim

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 2 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 3 giờ 2 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?