Trần Hiểu và Tống Dật 'nên duyên' trong phim mới

Bộ phim theo chân họ đi qua từng giai đoạn phát triển, từ thời kỳ lao động chân tay, đến khi công nghệ điều khiển từ xa và tự động hóa dần định hình diện mạo mới của ngành cảng biển.

Câu chuyện của Hải Chi Thượng bắt đầu từ một bước ngoặt mang tính lịch sử khi trận động đất Kobe, Nhật Bản năm 1995 vô tình tác động đến cục diện phát triển của một cảng biển Trung Quốc. Từ đây, bốn người trẻ với hoàn cảnh và lý tưởng khác nhau bị cuốn vào guồng quay của thời đại, cùng bước chân vào bến cảng và gắn bó với nơi này suốt ba mươi năm.

Nam chính Từ Hải (do Trần Hiểu thủ vai) từng là sinh viên có tương lai rộng mở nhưng rẽ hướng sau một biến cố bất ngờ. Trở về bến cảng từ vị trí thấp nhất, anh trải qua nhiều thử thách như sự phản bội, những đổ vỡ trong tình cảm và khó khăn trong sự nghiệp trước khi từng bước khẳng định bản thân. Song hành cùng anh là Hướng Nam (do Tống Dật đảm nhận), một người phụ nữ mạnh mẽ từng bị cuốn vào những lựa chọn không như ý nhưng dần tìm lại quyền làm chủ cuộc đời.

Sự góp mặt của Trần Hiểu trong vai Từ Hải mang đến nhiều kỳ vọng khi anh đảm nhận một nhân vật có hành trình phát triển dài và nhiều biến động.

Từ một thanh niên có tương lai rộng mở rơi vào khủng hoảng, rồi từng bước đứng lên khẳng định bản thân giữa môi trường khắc nghiệt của bến cảng, vai diễn đòi hỏi khả năng thể hiện nội tâm phức tạp và sự chuyển biến rõ rệt theo thời gian. Đây là dạng nhân vật phù hợp với kinh nghiệm diễn xuất của Trần Hiểu trong các tác phẩm mang màu sắc hiện thực.

Thời gian qua, Trần Hiểu đã được nhiệt liệt hoan nghênh nhờ vai diễn Cổ Bình Nguyên vô cùng thành công trong phim Người Làm Ăn Lớn. Anh được khán giả đánh giá là có lối diễn xuất tiết chế, tạo được sự cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và bối cảnh lớn của thời đại.

Tống Dật đảm nhận vai Hướng Nam, một nhân vật nữ có nội lực mạnh mẽ và hành trình tự lựa chọn cuộc đời. Nữ diễn viên vốn được đánh giá cao trong các dòng phim dân quốc và phim niên đại nhờ khí chất cổ điển, điềm tĩnh cùng khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý. Những yếu tố này giúp cô dễ dàng hòa hợp với không khí của Hải Chi Thượng, một tác phẩm đặt nặng yếu tố thời gian và biến động xã hội. Nhân vật Hướng Nam qua diễn xuất của cô được kỳ vọng sẽ vừa giữ được sự cứng cỏi, vừa thể hiện rõ những giằng xé nội tâm trong các quyết định mang tính bước ngoặt.

Bên cạnh hai diễn viên chính, Cao Hãn Vũ cùng dàn diễn viên như Tôn Giai Vũ, Từ Sái, Hảo Bình, Hàn Diệp Châu, Nhậm Soái, Lai Hi, Ngụy Hiểu Đông và Nhậm Chính Bân góp phần tạo nên một hệ thống nhân vật đa dạng cho phim Hải Chi Thượng. Mỗi vai diễn đại diện cho một lát cắt của đời sống nơi bến cảng, từ những người lao động bình thường đến những cá nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của thời cuộc.