TOP những mỹ nhân Cbiz không chỉ khiến 'fan chết mê chết mệt' vì nhan sắc xinh đẹp xuất sắc mà còn sở hữu khí chất hơn người

Sao quốc tế 22/10/2022 23:55

Đối với mỹ nhân Cbiz chỉ đẹp không thôi là chưa đủ mà đi cùng với nhan sắc phải là khí chất hơn người.

Thư Kỳ

TOP những mỹ nhân Cbiz không chỉ khiến 'fan chết mê chết mệt' vì nhan sắc xinh đẹp xuất sắc mà còn sở hữu khí chất hơn người - Ảnh 1
Thư Kỳ - Ảnh: Internet

Luôn được biết đến là những mỹ nhân đời đầu Cbiz có sự nghiệp thành công cả trong nước lẫn quốc tế, cái tên Thư Kỳ giờ đây không chỉ là một hình mẫu mà còn là một tượng đại để các thế hệ sau cố gắng noi theo.

Hầu hết mọi người ban đầu khi nhìn vào Thư Kỳ chính là cô ấy không quá xinh đẹp nhưng càng nhìn lại càng hút mắt, nét quyến rũ từ trong xương tủy cùng khí chất không lẫn vào đâu được. Cộng thêm phong cách thời trang cực đỉnh nên dù đã ở ngưỡng 50 nhưng mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện, Thư Kỳ vẫn dễ dàng chiếm trọn spotlight.

Châu Tấn

TOP những mỹ nhân Cbiz không chỉ khiến 'fan chết mê chết mệt' vì nhan sắc xinh đẹp xuất sắc mà còn sở hữu khí chất hơn người - Ảnh 2
Châu Tấn - Ảnh: Internet

Là một ngôi sao Cbiz đa tài khi có thể vừa làm ca sĩ lẫn làm diễn viên và cả 2 công việc này đều được mỹ nhân họ Châu hoàn thành một cách rất xuất sắc khi các tác phẩm của cô luôn có được thứ hạng khá cao. 

Đối với một làng giải trí mỹ nhân nhiều như mây thế này thì Châu Tấn chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ tuyệt sắc giai nhân cả. Nhưng điểm khiến Châu Tấn thu hút khán giả chính là diễn xuất ấn tượng cùng khí chất ngút ngàn, dù cho bên cạnh có là những mỹ nhân trẻ tuổi như Địch Lệ Nhiệt Ba hay bất kỳ một ai khác netizen cũng khó có thể chỉ ra được người nào đang lép vế hơn người kia. 

Thang Duy

TOP những mỹ nhân Cbiz không chỉ khiến 'fan chết mê chết mệt' vì nhan sắc xinh đẹp xuất sắc mà còn sở hữu khí chất hơn người - Ảnh 3
Thang Duy - Ảnh: Internet

Những đường nét trên gương mặt Thang Duy không quá hoàn hảo, nói chính xác hơn thì cô ấy có nhiều nhược điểm. Dù không đẹp xuất sắc nhưng khí chất trời sinh giúp Thang Duy có sức hút cực lớn, nét cổ điển của cô ấy càng khiến mọi người bị mê hoặc. Mình còn nhớ trong sự kiện của Vogue, Thang Duy đã chiếm hết spotlight của những đàn em như Dương Mịch, Tống Thiến.

Nghê Ni

TOP những mỹ nhân Cbiz không chỉ khiến 'fan chết mê chết mệt' vì nhan sắc xinh đẹp xuất sắc mà còn sở hữu khí chất hơn người - Ảnh 4
Nghê Ni - Ảnh: Internet

Trong Cbiz, Nghê Ni được gọi là “tiểu Thư Kỳ” vì gương mặt khá giống đàn chị. Còn một điểm mà Nghê Ni giống Thư Kỳ nữa, đó khí chất ấn tượng giúp cô ấy có chỗ đứng vững chắc bên mảng thời trang. Thậm chí, Nghê Ni còn có khả năng “cân” được những trang phục và cách trang điểm khó nhằn nhất.

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ

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Khoảnh khắc 'nháy mắt tán tỉnh' của Thư Kỳ với nam đồng nghiệp khiến cô "hot rần rần" trên mạng xã hội Weibo.

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Từ khóa:   Thư Kỳ Châu Tấn Nghê Ni sao Châu Á sao Hoa ngữ

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