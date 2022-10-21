TOP những 'cậu ấm cô chiêu' tham gia làng giải trí Hoa ngữ cho vui nhằm thoả mãn ước mơ nghệ thuật

Sao quốc tế 21/10/2022 17:26

Dưới đây là những sao Hoa ngữ ''dạo chơi'' Cbiz chỉ để thỏa mãn ước mơ nghệ thuật của mình chứ vốn dĩ đã quá giàu có ngay từ ban đầu.

Hoàng Tử Thao

TOP những 'cậu ấm cô chiêu' tham gia làng giải trí Hoa ngữ cho vui nhằm thoả mãn ước mơ nghệ thuật - Ảnh 1
Hoàng Tử Thao - Ảnh: Internet 

Nhắc đến những "phú nhị đại" trong làng giải trí Hoa ngữ, không thể không kể đến cựu thành viên EXO - Hoàng Tử Thao. Thậm chí, trước khi thời điểm ra mắt fan hâm mộ người ta đã luôn nhìn thấy hình ảnh nam diễn viên gắn liền với những món đồ đắt đỏ và siêu xe bên mình. 

Điều này đến từ Bố của Hoàng Tử Thao khi ông chính là Hoàng Trung Đông hay cònđược biết đến là doanh nhân giàu nhất nhì ở Thanh Đảo, sở hữu một xí nghiệp trị giá 20,7 tỷ NDT (khoảng 71 nghìn tỷ Việt Nam đồng). Chính vì vậy khi dân tình cho rằng anh chàng chỉ tham gia Cbiz cho vui bởi lẽ ngoài cái danh xưng là cựu thành viên EXO ra thì anh cũng chả có được sản phẩm nào chất lượng cả. 

Ngu Thư Hân

TOP những 'cậu ấm cô chiêu' tham gia làng giải trí Hoa ngữ cho vui nhằm thoả mãn ước mơ nghệ thuật - Ảnh 2
Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet 

Ngu Thư Hân là một thiên kim tiểu thư "hàng thật giá thật" ẩn mình trong Cbiz. Người trong ngành tiết lộ, ông của Ngu Thư Hân là chủ tịch tập đoàn sắt thép. Trong khi ba của cô cũng là giám đốc của hãng hàng không Cát Tường, tổng tài sản lên tới khoảng 49 tỷ NDT (hơn 166 nghìn tỷ đồng).  

Tuy nhiên không vì vậy mà Ngu Thư Hân tỏ ra ỷ lại mà ngược lại cô lại đang có được thành công từ chính thực lực của mình. Bằng chứng chính là dự án Thương Lan Quyết đóng cặp cùng Vương Hạc Đệ vừa qua đã giúp cho tên tuổi của mỹ nhân này vươn xa hơn nữa và đang là một trong những ngôi sao mới nổi tại Cbiz với năng lực đã được kiểm chứng. 

Triệu Lộ Tư 

TOP những 'cậu ấm cô chiêu' tham gia làng giải trí Hoa ngữ cho vui nhằm thoả mãn ước mơ nghệ thuật - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet 

Triệu Lộ Tư tham gia làng giải trí năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô theo ngành thiết kế thời trang tại một đại học tại Đài Loan. Trong giới giải trí bộn bề, Triệu Lộ Tư bắt đầu từ vai phụ và những dự án đầu tư nhỏ. Có thông tin cho rằng những dự án đầu tiên của Triệu Lộ Tư được chính bố cô đầu tư vì thoả mãn đam mê cho con gái.

Tuy nhiên, cũng giống như Ngu Thư Hân ''mỹ nhân xuyên không'' đã từng bước chứng tỏ được thực lực của bản thân và đang dần trở thành ngôi sao mới của làng giải trí Hoa ngữ. 

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Triệu Lộ Tư Hoàng Tử Thao sao Châu Á sao Hoa ngữ

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