Top mỹ nhân Hoa ngữ có diễn xuất tệ nhất, nổi tiếng với biệt danh 'bình hoa di động'

Angelababy mặc dù không được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất nhưng vẫn rất nổi tiếng ở trong nước. Tuy là một người mẫu nhưng Angelababy cũng “ngót nghét” có tận 10 năm kinh nghiệm đóng phim.

Với một diễn viên thì khả năng diễn xuất là điều quan trọng nhất và luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng, màn ảnh Hoa ngữ vốn vẫn còn khá nhiều cái tên có diễn xuất chưa ổn định, mặc cho danh tiếng đã thực sự nổi bật trong giới Cbiz. Không chỉ vậy, nhiều người còn nhận xét rằng, làng giải trí hiện giờ rất kỳ lạ khi những diễn viên chỉ cần có nhan sắc và biết đọc thoại là đã có thể đi đóng phim dễ dàng, thậm chí có cả những diễn viên thuộc top hạng A.

Từ giới chuyên môn cho đến công chúng đều cho rằng Angelababy thật sự rất xinh đẹp nhưng diễn xuất gượng gạo khiến khán giả thấy "ngán ngẫm". Bản điện ảnh của bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" tệ đến mức khán giả chỉ muốn cắt bỏ hết hình ảnh của cô. Còn trong "Thời đại lập nghiệp", cô không thể biểu đạt được một người phụ nữ mạnh mẽ như khán giả mong muốn. Dù vậy, ngoại hình của Angelababy được các fan hâm mộ rất yêu thích, đặc biệt là ở Hàn Quốc.

Dương Mịch

Dương Mịch sở hữu rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Cung tỏa tâm ngọc", "Cổ kiếm kỳ đàm", "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". Vậy mà ít ai ngờ đến chuyện Dương Mịch lại bị chê diễn kém hơn cả Angelababy. Diễn xuất của Dương Mịch luôn gây ra rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn.

Dương Mịch bị nhận xét vốn yếu về đài từ, bằng chứng là các phân đoạn của cô thường dính chữ, khó nghe rõ và không cảm xúc. Nhiều năm qua, sự thể hiện của Dương Mịch luôn bị đánh giá thất thường, cô còn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của bạn diễn. Theo như nhiều khán giả, nữ diễn viên nổi tiếng do ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời thượng và xuất hiện liên tục trên màn ảnh khiến khán giả khó quên được cô.

Đường Yên

Những năm trước đây, diễn xuất của Đường Yên khá ổn áp. Điển hình là khi xuất hiện trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Đường Yên được đánh giá cao về nhan sắc và cả khả năng diễn xuất.

Thế nhưng theo thời gian, con đường sự nghiệp của bà xã La Tấn càng ngày càng tuột dốc. Diễn xuất của Đường Yên kém dần do nhận quá nhiều những vai diễn ngốc bạch ngọt (xinh đẹp, ngọt ngào, ngốc nghếch). Việc lựa chọn các vai diễn na ná nhau đã làm thu hẹp khả năng biến hóa đa dạng của Đường Yên

Dần dần cô bị đánh giá là một trong những "bình hoa di động" nổi tiếng trong Cbiz. Thậm chí, sự nghiệp của Đường Yên hiện tại đang dần tụt dốc, nguyên nhân được cho là đến từ diễn xuất yếu kém không thể tiến bộ của cô.

Âu Dương Na Na

Âu Dương Na Na đứng đầu danh sách là điều không có gì để bàn cãi. Mỹ nhân sinh năm 2000, là tiểu hoa đán thế hệ 10X nổi tiếng và được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Cô được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp thuần khiết giống như Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, khi lấn sân sang diễn xuất, Âu Dương Na Na bị chê kém tài, diễn dở, không hiểu nhân vật, không biết cách diễn. Bộ phim "Vâng! Thượng tiên sinh" mà Âu Dương Na Na đóng chung với Trần Học Đông bị coi là thảm họa trong sự nghiệp diễn viên của cô.

Người hâm mộ luôn hi vọng Âu Dương Na Na sẽ có tiến bộ diễn xuất trong phim mới, giúp cô sớm thoát mác "bình hoa di động".