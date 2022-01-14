Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao?

Showbiz chuyển mình mạnh mẽ, những thể loại phim một gam màu, một mô tuýp như dòng phim thần tượng không còn níu kéo được khán giả. Chính vì thế mà những ngôi sao từng là thần tượng nức tiếng một thời, được vô số fangirl yêu thích do không chuyển mình kịp cũng bị lu mờ, vắng bóng dần tên tuổi trong những dự án phim ảnh đa dạng hơn. Cùng điểm lại Top 5 nam thần Đài Loan từng “làm mưa làm gió” một thời.

Nhắc tới những nam thần kinh điển của dòng phim thần tượng xứ Đài, Ngôn Thừa Húc chính là cái tên đầu bảng được fangirl nhớ đến. Sau khi “khuynh đảo” toàn châu Á với vai diễn Đạo Minh Tự trong “Vườn Sao Băng”, tải tử này trở thành nam thần trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.

Tuy nhiên, chính vai diễn này lại là cái bóng quá lớn đối với Ngôn Thừa Húc. Những vai diễn sau đó của nam diễn viên trong các bộ phim khác bị đánh giá là không thể vượt qua được cái tên “Đạo Minh Tự” và nhiều người phê bình lối diễn xuất của anh có phần “dập khuôn”, đi theo lối mòn. Sau bao nhiêu năm, khi nhắc đến Ngôn Thừa Húc, người ta cũng chỉ nhớ tới nhân vật này mà thôi.

F4 một thời nhưng Ngôn Thừa Húc không thoát nổi cái bóng quá lớn của Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng

Không kịp thích ứng với những vai diễn đa dạng hơn, trong những năm vừa qua, sự nghiệp của Ngôn Thừa Húc cũng vô cùng mờ nhạt, không có gì nổi trội. Năm 2020, đánh dấu sự trở lại của nam thần một thời trong dự án “Em rất thích anh” hợp tác cùng đàn em Thẩm Nguyệt nhưng lại không gây được tiếng vang lớn. Nam diễn viên cũng tích cực tham gia các show truyền hình như “Ca ca vượt mọi chông gai”, dù vẫn giữ được nét điển trai nam tính như xưa, nhưng anh vẫn không thể gây ấn tượng với khán giả, nhất là những khán giả trẻ hiện tại. Thậm chí, có người còn mỉa mai nam thần là “ăn mày quá khứ” khi tự nhận bản thân là “Đạo Minh Tự bản 2.0”.

Tên tuổi của anh không gây được tiếng vang lớn ở thị trường Đại lục

Châu Du Dân

Cũng là cái tên vụt sáng từ “Vườn Sao Băng”, Châu Du Dân thậm chí còn được yêu thích hơn cả Ngôn Thừa Húc khi vào vai chàng Hoa Trạch Loại mang trong mình nét u buồn nhưng vẻ đẹp trai thì cuốn hút khó cưỡng. Những tưởng với nhan sắc tường thành, Châu Du Dân có thể bứt phá trong sự nghiệp nhưng, sau hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, tài tử này cũng rơi vào thế bí. Dù nỗ lực chuyển mình, chăm thử sức ở nhiều kiểu vai diễn khác nhau nhưng tên tuổi của anh vẫn mờ nhạt giữa chốn showbiz nhiều tài năng.

Vụt sáng từ Vườn Sao Băng, Châu Du Dân có fan hâm mộ khắp châu Á

Trong năm 2021 vừa qua, fan hâm mộ của nam thần Châu Du Dân khi xưa được hội ngộ thần tượng trong tác phẩm cổ trang Đại Tống Cung Từ. Nhiều khán giả cũng rất mong đợi sự thể hiện của nam diễn viên trong “bom tấn” này nhưng khi lên sóng nhiều người lại thất vọng toàn tập với “bom xịt” cổ trang.

Khi mới chuyển hướng sang Đại lục, nam diễn viên không được đánh giá cao

Một dự án khác có sự tham gia của Châu Du Dân chính là “Nghịch cục”, được đánh giá cao hơn so với những bộ phim khác ở Đại lục, nam thần họ Châu có sự tiến bộ hơn về lối diễn xuất và khả năng đọc thoại. Thành công của bộ phim này cũng khiến “crush đời đầu” dần lấy lại được tình cảm của khán giả.

Nhiều fan hâm mộ hy vọng Châu Du Dân sẽ tìm lại được hào quang năm xưa

Minh Đạo

Từng là hình mẫu “tổng tài bá đạo” kinh điển trong mơ của biết bao cô gái thế hệ 8X – 9X đời đầu, vai diễn Đơn Quân Hạo do Minh Đạo thủ vai trong “Hoàng Tử Ếch” là vai diễn thành công nhất của nam diễn viên. Nhưng cũng giống như Ngôn Thừa Húc, vai diễn quá thành công lại càng khiến anh khó vượt qua được cái bóng của nó.

Nam thần Minh Đạo với vai diễn để đời Đơn Quân Hạo trong Hoàng Tử Ếch

Cuốn theo sự thoái trào của phim thần tượng Đài Loan, sự nghiệp của Minh Đạo cũng không thể nào “bạo hồng” như xưa. Khi chuyển hướng sang thị trường đại lục, nam diễn viên Hoàng Tử Ếch không có tác phẩm nào gây được tiếng vang lớn, anh chỉ có thể sắm vai phụ trong một vài dự án.

Sang Đại lục anh chỉ tham gia vai phụ và show truyền hình

Khi tham gia show truyền hình Diễn viên mời vào chỗ, Minh Đạo khiến khán xả xót xa không thôi khi chia sẻ đây là màn diễn xuất đầu tiên của anh trong năm. Nhiều năm về trước, nam diễn viên cũng gặp phải khó khăn về vấn đề tài chính. Hiện tại, tên tuổi của anh hầu như mất hút khỏi giới phim ảnh. Thay vào đó, nam diễn viên cũng không ngần ngại thử sức trên nhiều lĩnh vực mới như tham gia show truyền hình, livestream bán hàng, thử kinh doanh…

Minh Đạo gần như mất hút khỏi phim ảnh, thay vào đó là livestream bán hàng

Hạ Quân Tường

Để lại ấn tượng mạnh với khán giả với vai diễn “bad boy” Giang Mãnh trong bộ phim “Định Mệnh” hợp tác với Dương Thừa Lâm, Hạ Quân Tường từng là nam diễn viên xứ Đài được yêu thích nhất. Với vẻ đẹp trai ấn tượng cùng lối diễn xuất khá nổi trội, Hạ Quân Tường đúng chuẩn gu của rất nhiều fan nữ.

Chàng bad boy Giang Mãnh do Hạ Quân Tường thủ vai khiến hội chị em thổn thức năm nào

Tuy nhiên, sau tiếng vang của bộ phim Định Mệnh, nam diễn viên cũng bị dồn vào thế bí như những nam thần khác khi dòng phim thần tượng xuống dốc. Cũng tiến quân sang thị trường Đại lục để phát triển sự nghiệp nhưng không có vai diễn nào phù hợp và các dự án phim cũng ít đến tìm nam diễn viên thế nên anh không có tác phẩm nào gây được sự chú ý của giới truyền thông hay khán giả.

Nam diễn viên không có nhiều hoạt động khi chuyển sang thị trường Đại lục

Có giai đoạn, nam thần điển trai ngày nào không kiểm soát được cân nặng nhan sắc của anh cũng bị sự phát tướng “dìm” hẳn. Từ năm 2017, sau khi kết hôn với bạn gái ngoài ngành showbiz, Hạ Quân Tường ít tham gia hoạt động showbiz hơn. Thay vào đó, đời tư của anh lại gây nhiều tranh luận, nhất là những lùm xùm tình ái khiến hình ảnh của nam thần xứ Đài ngày nào xấu đi trong mắt khán giả.

Sau khi kết hôn, nam diễn viên còn có scandal "ăn nem" bên ngoài

Tae (Đường Thần Vũ)

Từng được mệnh danh là “tiểu Lâm Chí Dinh” vì có nhiều nét giống đàn anh, Tae (tên tiếng Trung là Đường Thần Vũ) vốn là người Thái Lan nhưng lại ghi dấu ấn với khán giả trên màn ảnh Hoa ngữ qua nhiều bộ phim đình đám như Long Hổ Phá Thiên Môn, Thiên Ngoại Phi Tiên, Liêu Trai Kỳ Nữ, Đại Đường Nữ tướng Phàn Lê Huê…

Anh chàng "tiểu Lâm Chí Dĩnh" từng khiến nhiều fan girl chao đảo vì quá ư đẹp trai

Với vẻ đẹp trai tinh nghịch cùng diễn xuất tốt nhưng Tae lại khiến khán giả vô cùng tiếc nuối khi vuột mất nhiều cơ hội “bạo hồng”. Khi dòng phim cổ trang Hoa ngữ tại Đại lục đang phát triển mạnh mẽ và anh lọt mắt xanh nhiều đạo diễn xứ Trung thì nam diễn viên lại quyết định kết hôn và rời khỏi showbiz.

Nam diễn viên sau đó tuyên bố kết hôn và rút lui khỏi showbiz khiến bao người tiếc nuối

Sau khi rút lui khỏi giới showbiz, Tae hiện đang sinh sống tại Thái Lan. Ít người còn biết rằng anh chính là cha nuôi của nàng tiểu hoa Âu Dương Na Na. Khi ly hôn vợ, nam thần này từng mắc bệnh tâm lý nhưng may mắn thay anh đã vượt qua được những tổn thương về mặt tình cảm và hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị.

Hiện tại Tae đang tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên ở quê nhà Thái Lan