Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao?

Sao quốc tế 14/01/2022 16:50

Dàn nam thần Đài Loan từng là ký ức thanh xuân của biết bao cô gái khi dòng phim thần tượng lên ngôi, thế nhưng giờ đây lại mờ nhạt, bị lãng quên đầy tiếc nuối.

Showbiz chuyển mình mạnh mẽ, những thể loại phim một gam màu, một mô tuýp như dòng phim thần tượng không còn níu kéo được khán giả. Chính vì thế mà những ngôi sao từng là thần tượng nức tiếng một thời, được vô số fangirl yêu thích do không chuyển mình kịp cũng bị lu mờ, vắng bóng dần tên tuổi trong những dự án phim ảnh đa dạng hơn. Cùng điểm lại Top 5 nam thần Đài Loan từng “làm mưa làm gió” một thời.

Ngôn Thừa Húc

Nhắc tới những nam thần kinh điển của dòng phim thần tượng xứ Đài, Ngôn Thừa Húc chính là cái tên đầu bảng được fangirl nhớ đến. Sau khi “khuynh đảo” toàn châu Á với vai diễn Đạo Minh Tự trong “Vườn Sao Băng”, tải tử này trở thành nam thần trong mộng của biết bao nhiêu cô gái.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 1

 Ngôn Thừa Húc - nam thần kinh điển một thời của màn ảnh xứ Hàn

Tuy nhiên, chính vai diễn này lại là cái bóng quá lớn đối với Ngôn Thừa Húc. Những vai diễn sau đó của nam diễn viên trong các bộ phim khác bị đánh giá là không thể vượt qua được cái tên “Đạo Minh Tự” và nhiều người phê bình lối diễn xuất của anh có phần “dập khuôn”, đi theo lối mòn. Sau bao nhiêu năm, khi nhắc đến Ngôn Thừa Húc, người ta cũng chỉ nhớ tới nhân vật này mà thôi.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 2
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 3
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 4

 F4 một thời nhưng Ngôn Thừa Húc không thoát nổi cái bóng quá lớn của Đạo Minh Tự trong Vườn Sao Băng

Không kịp thích ứng với những vai diễn đa dạng hơn, trong những năm vừa qua, sự nghiệp của Ngôn Thừa Húc cũng vô cùng mờ nhạt, không có gì nổi trội. Năm 2020, đánh dấu sự trở lại của nam thần một thời trong dự án “Em rất thích anh” hợp tác cùng đàn em Thẩm Nguyệt nhưng lại không gây được tiếng vang lớn. Nam diễn viên cũng tích cực tham gia các show truyền hình như “Ca ca vượt mọi chông gai”, dù vẫn giữ được nét điển trai nam tính như xưa, nhưng anh vẫn không thể gây ấn tượng với khán giả, nhất là những khán giả trẻ hiện tại. Thậm chí, có người còn mỉa mai nam thần là “ăn mày quá khứ” khi tự nhận bản thân là “Đạo Minh Tự bản 2.0”.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 5
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 6
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 7

 Tên tuổi của anh không gây được tiếng vang lớn ở thị trường Đại lục

Châu Du Dân

Cũng là cái tên vụt sáng từ “Vườn Sao Băng”, Châu Du Dân thậm chí còn được yêu thích hơn cả Ngôn Thừa Húc khi vào vai chàng Hoa Trạch Loại mang trong mình nét u buồn nhưng vẻ đẹp trai thì cuốn hút khó cưỡng. Những tưởng với nhan sắc tường thành, Châu Du Dân có thể bứt phá trong sự nghiệp nhưng, sau hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, tài tử này cũng rơi vào thế bí. Dù nỗ lực chuyển mình, chăm thử sức ở nhiều kiểu vai diễn khác nhau nhưng tên tuổi của anh vẫn mờ nhạt giữa chốn showbiz nhiều tài năng.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 8

 Vụt sáng từ Vườn Sao Băng, Châu Du Dân có fan hâm mộ khắp châu Á

Trong năm 2021 vừa qua, fan hâm mộ của nam thần Châu Du Dân khi xưa được hội ngộ thần tượng trong tác phẩm cổ trang Đại Tống Cung Từ. Nhiều khán giả cũng rất mong đợi sự thể hiện của nam diễn viên trong “bom tấn” này nhưng khi lên sóng nhiều người lại thất vọng toàn tập với “bom xịt” cổ trang.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 9

 Khi mới chuyển hướng sang Đại lục, nam diễn viên không được đánh giá cao

Một dự án khác có sự tham gia của Châu Du Dân chính là “Nghịch cục”, được đánh giá cao hơn so với những bộ phim khác ở Đại lục, nam thần họ Châu có sự tiến bộ hơn về lối diễn xuất và khả năng đọc thoại. Thành công của bộ phim này cũng khiến “crush đời đầu” dần lấy lại được tình cảm của khán giả.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 10

 Nhiều fan hâm mộ hy vọng Châu Du Dân sẽ tìm lại được hào quang năm xưa

Minh Đạo

Từng là hình mẫu “tổng tài bá đạo” kinh điển trong mơ của biết bao cô gái thế hệ 8X – 9X đời đầu, vai diễn Đơn Quân Hạo do Minh Đạo thủ vai trong “Hoàng Tử Ếch” là vai diễn thành công nhất của nam diễn viên. Nhưng cũng giống như Ngôn Thừa Húc, vai diễn quá thành công lại càng khiến anh khó vượt qua được cái bóng của nó.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 11
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 12

 Nam thần Minh Đạo với vai diễn để đời Đơn Quân Hạo trong Hoàng Tử Ếch

Cuốn theo sự thoái trào của phim thần tượng Đài Loan, sự nghiệp của Minh Đạo cũng không thể nào “bạo hồng” như xưa. Khi chuyển hướng sang thị trường đại lục, nam diễn viên Hoàng Tử Ếch không có tác phẩm nào gây được tiếng vang lớn, anh chỉ có thể sắm vai phụ trong một vài dự án.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 13

 Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 14

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 15

 Sang Đại lục anh chỉ tham gia vai phụ và show truyền hình

Khi tham gia show truyền hình Diễn viên mời vào chỗ, Minh Đạo khiến khán xả xót xa không thôi khi chia sẻ đây là màn diễn xuất đầu tiên của anh trong năm. Nhiều năm về trước, nam diễn viên cũng gặp phải khó khăn về vấn đề tài chính. Hiện tại, tên tuổi của anh hầu như mất hút khỏi giới phim ảnh. Thay vào đó, nam diễn viên cũng không ngần ngại thử sức trên nhiều lĩnh vực mới như tham gia show truyền hình, livestream bán hàng, thử kinh doanh…

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 16

 Minh Đạo gần như mất hút khỏi phim ảnh, thay vào đó là livestream bán hàng

Hạ Quân Tường

Để lại ấn tượng mạnh với khán giả với vai diễn “bad boy” Giang Mãnh trong bộ phim “Định Mệnh” hợp tác với Dương Thừa Lâm, Hạ Quân Tường từng là nam diễn viên xứ Đài được yêu thích nhất. Với vẻ đẹp trai ấn tượng cùng lối diễn xuất khá nổi trội, Hạ Quân Tường đúng chuẩn gu của rất nhiều fan nữ.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 17

 Chàng bad boy Giang Mãnh do Hạ Quân Tường thủ vai khiến hội chị em thổn thức năm nào

Tuy nhiên, sau tiếng vang của bộ phim Định Mệnh, nam diễn viên cũng bị dồn vào thế bí như những nam thần khác khi dòng phim thần tượng xuống dốc. Cũng tiến quân sang thị trường Đại lục để phát triển sự nghiệp nhưng không có vai diễn nào phù hợp và các dự án phim cũng ít đến tìm nam diễn viên thế nên anh không có tác phẩm nào gây được sự chú ý của giới truyền thông hay khán giả.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 18

 Nam diễn viên không có nhiều hoạt động khi chuyển sang thị trường Đại lục

Có giai đoạn, nam thần điển trai ngày nào không kiểm soát được cân nặng nhan sắc của anh cũng bị sự phát tướng “dìm” hẳn. Từ năm 2017, sau khi kết hôn với bạn gái ngoài ngành showbiz, Hạ Quân Tường ít tham gia hoạt động showbiz hơn. Thay vào đó, đời tư của anh lại gây nhiều tranh luận, nhất là những lùm xùm tình ái khiến hình ảnh của nam thần xứ Đài ngày nào xấu đi trong mắt khán giả.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 19
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 20

 Sau khi kết hôn, nam diễn viên còn có scandal "ăn nem" bên ngoài

Tae (Đường Thần Vũ)

Từng được mệnh danh là “tiểu Lâm Chí Dinh” vì có nhiều nét giống đàn anh, Tae (tên tiếng Trung là Đường Thần Vũ) vốn là người Thái Lan nhưng lại ghi dấu ấn với khán giả trên màn ảnh Hoa ngữ qua nhiều bộ phim đình đám như Long Hổ Phá Thiên Môn, Thiên Ngoại Phi Tiên, Liêu Trai Kỳ Nữ, Đại Đường Nữ tướng Phàn Lê Huê…

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 21
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 22
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 23

 Anh chàng "tiểu Lâm Chí Dĩnh" từng khiến nhiều fan girl chao đảo vì quá ư đẹp trai

Với vẻ đẹp trai tinh nghịch cùng diễn xuất tốt nhưng Tae lại khiến khán giả vô cùng tiếc nuối khi vuột mất nhiều cơ hội “bạo hồng”. Khi dòng phim cổ trang Hoa ngữ tại Đại lục đang phát triển mạnh mẽ và anh lọt mắt xanh nhiều đạo diễn xứ Trung thì nam diễn viên lại quyết định kết hôn và rời khỏi showbiz.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 24

 Nam diễn viên sau đó tuyên bố kết hôn và rút lui khỏi showbiz khiến bao người tiếc nuối

Sau khi rút lui khỏi giới showbiz, Tae hiện đang sinh sống tại Thái Lan. Ít người còn biết rằng anh chính là cha nuôi của nàng tiểu hoa Âu Dương Na Na. Khi ly hôn vợ, nam thần này từng mắc bệnh tâm lý nhưng may mắn thay anh đã vượt qua được những tổn thương về mặt tình cảm và hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị.

Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 25
Top 5 nam thần Đài Loan từng khuynh đảo Cbiz, là người tình trong mơ của triệu cô gái giờ sống ra sao? - Ảnh 26

 Hiện tại Tae đang tận hưởng cuộc sống giản dị, bình yên ở quê nhà Thái Lan

Những nam thần Hoa ngữ sở hữu đôi mắt một mí 'hút hồn', khiến trái tim của các thiếu nữ bị 'thu phục' hoàn toàn

Những nam thần Hoa ngữ sở hữu đôi mắt một mí 'hút hồn', khiến trái tim của các thiếu nữ bị 'thu phục' hoàn toàn

Dù sở hữu đôi mắt một mí, nhưng những nam thần Cbiz này vẫn làm "điên đảo" bao trái tim thiếu nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   nam thần Đài Loan top 5 nam thần Đài Loan phim thần tượng phim thần tượng đài loan sao hoa ngữ minh đạo châu du dân ngôn thừa húc

TIN LIÊN QUAN

Những nam thần Hoa ngữ sở hữu đôi mắt một mí 'hút hồn', khiến trái tim của các thiếu nữ bị 'thu phục' hoàn toàn

Những nam thần Hoa ngữ sở hữu đôi mắt một mí 'hút hồn', khiến trái tim của các thiếu nữ bị 'thu phục' hoàn toàn

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Những 'bóng hồng Hoa ngữ' từng vướng lùm xùm tình ái với nam thần Dương Dương

Nam thần số 1 Hong Kong bị cả đoàn làm phim trêu vì 'phản ứng sinh lý' với bạn diễn quá gợi cảm

Nam thần số 1 Hong Kong bị cả đoàn làm phim trêu vì 'phản ứng sinh lý' với bạn diễn quá gợi cảm

BXH 4 nam thần cổ trang đẹp nhất màn ảnh xứ Trung 2021: Vương Nhất Bác - Cung Tuấn nhường số 1 cho người này!

BXH 4 nam thần cổ trang đẹp nhất màn ảnh xứ Trung 2021: Vương Nhất Bác - Cung Tuấn nhường số 1 cho người này!

'Đệ nhất nam thần mặt đơ' Vương Nhất Bác được khen diễn hay ngang cơ Lương Triều Vỹ?

'Đệ nhất nam thần mặt đơ' Vương Nhất Bác được khen diễn hay ngang cơ Lương Triều Vỹ?

Sau khi 'kết đôi' với Dương Mịch, sự nghiệp của những nam thần Cbiz này vụt lên 'như diều gặp gió'

Sau khi 'kết đôi' với Dương Mịch, sự nghiệp của những nam thần Cbiz này vụt lên 'như diều gặp gió'

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 14 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào