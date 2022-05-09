Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này

Sao quốc tế 09/05/2022 18:02

Có thể thấy từ phong cách thời trang xuất hiện của Tống Tố Nhi ở sân bay, những trang phục giản dị là lựa chọn thường xuyên và yêu thích của cô, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng không cầu kì như khi xuất hiện trong những sự kiện quan trọng trong cuộc sống giản dị thường ngày.

Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 1

Thời trang sân bay của cô khá giản dị không chỉ thoải mái mà nhìn cũng khá thời trang và đẹp. Một chiếc áo sơ mi màu sắm kết hợp với quần jeans cạp cao thời thượng, đi kèm với chiếc thắt lưng, mang một phong cách retro thời thượng. Cộng điểm với đôi chân dài, dáng cao và mảnh khảnh cùng với tỷ lệ thân hình cân đối của cô.

Hay như sự kết hợp chiếc áo phông hai màu trắng đen với quần short đen để lộ đôi chân nuột nà cũng khiến Tống Tổ Nhi thu hút không ít ánh nhìn.

Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 2

Châu Vũ Đồng mang một khí chất của nữ thần, trang phục thường ngày của cô cũng tương xứng với khí chất của cô. Quần jeans kiểu retro cổ điển có thể dễ dàng phù hợp với mọi phong cách thời trang, với quần short và áo sơ mi hồng ôm dáng, trẻ trung; phối cùng áo vest đen, dây chuyền sặc sỡ bắt mắt, mái tóc dài, thanh lịch toát lên phong thái đầy khí chất của cô.

Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 3
Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 4

Gần đây, hình ảnh Tống Tổ Nhi trong outfit màu đen và Châu Vũ Đồng với outfit hồng đã cùng xuất hiện ở sân bay, mọi người được dịp nhìn ngắm đôi bạn thâm xinh đẹp này trong một khung hình. Tống Tổ Nhi, 21 tuổi và Châu Vũ Đồng, 24 tuổi, đều thuộc dàn tiểu hoa thế hệ mới. Không có rào cản tuổi tá, sự kết hợp giữa các yếu tố đen trắng hồng tạo thành sự tương phản thị giác mạnh mẽ, cổ điển hoài cổ, trẻ trung hợp tuổi, rất bắt mắt.

Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 5

Tổng Tổ Nhi xuất hiện với outfit đen bao gồm chiếc áo vest đen và quần ống rộng cùng màu, đơn giản nhưng lại rất thời trang, một tay vuốt tóc trông thật ngầu. Mặc dù đep khẩu trang nhưng đôi mắt cô vẫn tươi tăn và xinh xắn. Với bộ outfit này cũng yêu cầu rất cao về hình thể mặc dù trông khá thoải mái và phóng khoáng như vậy mới thấy dáng hình chuẩn và cân đối đến hoàn hảo của Tống Tổ Nhi, cho thấy cô quản lý hình thể khá tốt.

Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 6

Châu Vũ Đồng, 24 tuổi, bên cạnh cô bạn thân Tống Tổ Nhi cũng không hề kém cạnh. Cô diện trang phục trắng hồng rất thời thượng và xinh đẹp. Chiếc áo khoác len màu hồng, các họa tiết in ở trên chiếc áo rõ nét và sinh động, tăng sự trẻ trung, kết hợp với quần legging màu be và chiếc bốt đen, lộ đôi chân dài hàng thật giá thật của cô nàng phối cùng là chiếc mũ vành, mái tóc xỏa dài ngang vai. Dù là ra ngoài với lớp trang điểm đơn giản, nhưng vẻ ngoài của cô nàng vẫn cực chất. Có thể thấy, hai cô nàng đều ở trạng thái và tâm trạng rất tốt.

Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 7
Tống Tổ Nhi và Châu Vũ Đồng cùng xuất hiện ở sân bay, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của tổ hợp bạn thân này - Ảnh 8
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