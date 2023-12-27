Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024

Sao quốc tế 27/12/2023 19:00

Cùng điểm lại những tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023 nhé!

1. Lưu Đào diện áo choàng đen lụa vàng ở Dubai, khoe vẻ đẹp quý phái ở tuổi 45.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 1

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 2

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 3

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 4Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 5

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 6

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 7

2. Đàn Kiện Thứ trở thành Người đại diện thương hiệu Michael Kors khu vực đại Trung Hoa.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 8

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 9Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 10

3. Đoàn phim điện ảnh Hoa Thiên Cốt tung ảnh tĩnh phim mới, movie sẽ chính thức ra rạp vào 20/1/2024. Được biết, phim có sự góp mặt của Trần Đô Linh, Lý Trình Bân, Mao Tử Tuấn, Lại Mỹ Vân,...

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 11

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 12

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 13

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 14

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 15

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 16

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 17

4. Con gái nuôi của Phùng Tiểu Cương đã tổ chức triển lãm tranh, tuy nhiên lại gây tranh cãi dữ dội vì giá bán cao ngất ngưởng, không xứng đáng để mua.

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 18

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 19

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 20

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 21

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 22

5. Sau 'Người đại diện toàn cầu' của thương hiệu trang sức APM Monaco, Dương Tử tiếp tục trở thành Người đại diện thương hiệu kính mắt Bolon. 

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 23

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 24

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 25

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 26

6. Đoàn phim Xuân Hoa Yếm bất ngờ tung loạt ảnh công bố đội hình diễn chính gồm Lưu Học Nghĩa và Ngô Cẩn Ngôn. Được biết, dự án được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hắc Nhan, 'cầm trịch' bởi đạo diễn Trình Lục và Hoàng Vĩ Kiệt, kể mối tình "ngược luyến tàn tâm" giữa Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa thủ vai) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn thủ vai).

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 27

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 28

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 29

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 30

Tổng hợp tin tức Cbiz đáng chú ý ngày 27/12/2023: Dương Tử trở thành người đại diện thương hiệu Bolon, Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh ra rạp trong tháng 1/2024 - Ảnh 31

7. Dự án phim Thừa Hoan Ký với sự góp mặt của Dương Tử và Hứa Khải đã được cấp phép phát sóng với tổng cộng 38 tập. Được biết, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư kể về Mạch Thừa Hoan (Dương Tử thủ vai) - cô gái vốn chuẩn bị bước lên xe hoa với người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả. Thế nhưng, đòi hỏi từ mẹ ruột cùng những sóng gió ập đến với gia đình chồng tương lai khiến mối quan hệ của cả hai lâm vào bế tắc.

Về sau, Mạch Thừa Hoan từng bước trưởng thành, tự xây dựng sự nghiệp riêng. Cô cũng dần hiểu được tâm tư của mẹ mình, đồng thời gặp được người đàn ông định mệnh Diêu Chí Minh (Hứa Khải thủ vai). Trong đoạn video đóng máy, ekip sản xuất cũng đã nhá hàng những khoảnh khắc "tình bể tình" của cặp đôi.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết '手 欢 记 制作单位 剧名 集数 上海克顿影视有限责任公司 承欢记 许可证编号 38 发证日期 () 剧审字 (2023) 第020号 2023-12-27'

 

Không để người hâm mộ 'ngóng dài cổ', Thừa Hoan Ký của Dương Tử - Hứa Khải cuối cùng cũng được cấp giấy phép phát hành

Không để người hâm mộ 'ngóng dài cổ', Thừa Hoan Ký của Dương Tử - Hứa Khải cuối cùng cũng được cấp giấy phép phát hành

Thông tin Thừa Hoan Ký nhận được cấp giấy phép phát sóng đang dậy sóng cộng đồng mạng.

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