Tôn Lệ - Đặng Siêu: Hôn nhân viên mãn suốt 12 năm, bí quyết "giữ lửa" trong gia đình khiến ai cũng phải suy ngẫm

Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, diễn viên Tôn Lệ đã đăng tải một bài viết dài chia sẻ cảm xúc về cuộc sống hôn nhân của mình. Trên tài khoản Weibo cá nhân, nữ diễn viên tâm sự: "Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của tôi và anh Đặng. Tôi làm việc ở Ôn Châu còn anh ấy đang chăm sóc con cái tại Thượng Hải. Chúng tôi sẽ đổi ca cho nhau trong một tháng, đây là thỏa thuận ngầm mà cả hai đã đạt được trong 12 năm chung sống".

Nhắc đến chuyện tình lãng mạng như mơ trong làng giải trí Hoa ngữ, người ta không khỏi ngưỡng mộ và tin vào sự bền vững của tình yêu khi nghe nhắc đến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Tôn Lệ và Đặng Siêu .

Những dòng tâm sự của Tôn Lệ đã hé lộ một phần bí quyết hôn nhân viên mãn của cô và Đặng Siêu. Nếu như các cặp đôi nổi tiếng khác chia tay vì "không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân" thì Tôn Lệ và Đặng Siêu lại cùng nhau nhường nhịn, bù đắp những phần thiếu xót để "giữ lửa" hôn nhân.

Đặng Siêu không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ trước công chúng

Đặng Siêu (1979) là nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Trung Quốc. Thời còn học tại Học viện Hý Kịch Trung ương, Đặng Siêu đã bộc lộ tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình, được rất nhiều bạn học hâm mộ và đặt cho biệt danh là "Kịch Phong Tử".

Không ngừng nổ lực và trau dồi khả năng diễn xuất, thực lực của Đặng Siêu nhanh chóng được công nhận, nam diễn viên sở hữu hàng loạt bộ phim đắc giá những năm 2000, vụt sáng trở thành "Ông hoàng giải trí số 1" trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đặng Siêu được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” của làng điện ảnh

Về phần Tôn Lệ (1982), nữ diễn viên từng tham gia lưu diễn tại Anh, Mỹ, Nhật Bản từ năm 11 tuổi với vai trò vũ công. Đến năm 2001, sau khi đạt được thành tích cao trong một chương trình tìm kiếm tài năng, Tôn Lệ đã có cơ hội gia nhập làng giải trí, trở thành diễn viên hàng đầu của công ty Hairun Media.

Không kém cạnh chồng mình, Tôn Lệ cũng là diễn viên thực lực trên màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2018, Tôn Lệ trở thành nữ diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi nhất hoàn thành được ba giải thưởng truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc bao gồm giải Phi Thiên, giải Bạch Ngọc Lan và giải Kim Ưng.

Tôn Lệ cũng là diễn viên thực lực đa tài

Tôn Lệ cùng Đặng Siêu nên duyên sau lần hợp tác đóng cùng bộ phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa". Sợ hôn nhân vì bố mẹ từng đổ vỡ, Tôn Lệ từng không tin vào tình yêu và không có ý định kết hôn. Thế nhưng sự chu đáo, ân cần của Đặng Siêu đã khiến nữ diễn viên thay đổi suy nghĩ của mình về tình yêu.

Hôn nhân viên mãn 12 năm của cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" Tôn Lệ - Đặng Siêu

Cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 8/2/2010 và tổ chức hôn lễ tại một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải. Sau 12 năm chính thức về chung một nhà, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" đã có với nhau 2 người con (một trai, một gái) vô cùng đáng yêu, lanh lợi.

Tôn Lệ - Đặng Siêu cũng thường xuyên hé lộ hình ảnh gia đình 4 người trên trang cá nhân

Cuộc sống hôn nhân của Tôn Lệ cùng chồng Đặng Siêu luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì cách cả hai thấu hiểu và cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình.