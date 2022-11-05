Tô Hữu Bằng lên ngôi quán quân của Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai

Trang Sina đưa tin, tối ngày 4/11, chung kết của chương trình Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2 đã được diễn ra với thí sinh có nhiều lượt bình chọn từ khán giả và ban giám khảo nhất chính là Tô Hữu Bằng .

Bên cạnh giải quán quân của Tô Hữu Bằng, tài tử Trần Tiểu Xuân nhận được giải trưởng nhóm xuất sắc X-Leader. Danh hiệu X-Fire - những nghệ sĩ có màn biểu diễn xuất sắc nhất được trao cho Tô Hữu Bằng, Trương Trí Lâm và Ngô Kiến Hào.

Vậy là tài tử họ Tô sẽ kết hợp cùng với 16 thành viên khác trở thành một nhóm nhạc nam là Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Lý Thừa Huyễn, Trương Vân Long, Phan Vĩ Bá, Nhậm Hiền Tề, Đỗ Đức Vĩ, Trương Chân Nhạc, Tô Kiến Tín, Trịnh Quân, Lâm Phong, Ngô Kiến Hào, Ngô Khác Đàn, Chu Bách Hào, Phạm Thế Kỹ, Dương Trường Thanh.

Tô Hữu Bằng và Trần Tiểu Xuân là hai thí sinh nổi bật nhất Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2 - Ảnh: Internet

Ngay từ những tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai mùa 2, Tô Hữu Bằng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Chương trình đồng thời đánh dấu sự trở lại của nam tài tử sau 2 năm vắng bóng.

Trước đó, màn trình diễn hai ca khúc Yêu và Chuồn Chuồn Đỏ trong show vào ngày 20/8 vừa qua của Tô Hữu Bằng khiến nhiều khán giả đã vô cùng bồi hồi và xúc động. Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen "có cánh" cho Tô Hữu Bằng và chia sẻ rầm rộ video ghi lại màn trình diễn của anh.

Tô Hữu Bằng gây sốt với màn trình diễn hai ca khúc Yêu và Chuồn Chuồn Đỏ - Ảnh: Internet

Ngay trong đêm, từ khóa "Sao Tô Hữu Bằng trẻ mãi thế?" đã lọt vào top những từ khóa được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo vào ngày 20/8. Người hâm mộ cũng đăng tải những bức ảnh so sánh nhan sắc thuở niên thiếu của nam tài tử với anh của hiện tại và nhận xét nụ cười hiền lành, đường nét thư sinh vẫn nguyên như vậy dù nhiều năm đã trôi qua.

Năm 16 tuổi, Tô Hữu Bằng gia nhập làng giải trí dưới vai trò ca sĩ nhóm Tiểu Đội Hổ. Sau khi nhóm tan rã, anh chuyển sang đóng phim và thành danh nhờ vai diễn Ngũ A Ca trong Hoàn Châu Cách Cách, kế sau đó là Tân Dòng Sông Ly Biệt, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003...