"Tôi hy vọng mình có thể cố gắng trở lại như trước đây. Vết đâm trên cánh tay vẫn chưa hồi phục nên tôi sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu. Mặc dù có thể bị biến dạng và để lại sẹo vĩnh viễn nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc diễn xuất." - Hoàng Tuấn Phong nói.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Hoàng Tuấn Phong mới đây đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau gần hai tháng bị tấn công bằng dao. Nam diễn viên cho hay, anh đang trong quá trình hồi phục và thực hiện theo các phác đồ điều trị của nhiều bác sĩ chuyên khó như chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ và tâm lý để nhanh chóng đưa trạng thái cơ thể trở về bình thường.

Mỗi ngày, Hoàng Tuấn Phong đều tập luyện các bài tập đơn giản và chạy bộ để cơ thể thích nghi dần. Nam tài tử cho biết, dù bị thương rất nặng nhưng may mắn là anh vẫn có thể vượt qua và chưa rời bỏ thế giới này.

Dẫu vậy, việc bị tấn công kinh hoàng bằng dao đã khiến Hoàng Tuấn Phong bị tổn thương tâm lý nặng nề, mỗi ngày trôi qua anh đều sống trong sợ hãi: "Bóng đen tâm lý còn rất lớn, đêm nào nhắm mắt lại cũng hiện ra hình ảnh ngày hôm ấy, tôi phải uống thuốc ngủ liều cao mới ngủ được".

Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, trang On đưa tin, trong lúc đang dùng bữa tại một nhà hàng với các diễn viên Ngô Chí Hùng, Ngải Uy và Chu Vĩnh Đường, nam tài tử Hoàng Tuấn Phong đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Người này đã đâm nhiều nhát vào mặt, eo và tay của nam nghệ sĩ họ Hoàng.

Ngay sau cuộc tấn công, kẻ lạ mặt kia đã bị bắt và vụ việc cũng được điều tra. Hoàng Tuấn Phong bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu, nam tài tử phải trải qua ca phẫu thuật dài 6 tiếng và khâu tới 100 mũi.

Chia sẻ với báo chí, Hoàng Tuấn Phong cho rằng có thể người tấn công anh đã nhận nhầm người vì anh chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn với ai trong giới giang hồ cả. Không những vậy, nam diễn viên cũng lo sợ không thể quay lại đóng phim bình thường vì chấn thương và bị xã hội đen để ý.