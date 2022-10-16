Tình hình sức khỏe tài tử Hoàng Tuấn Phong sau khi bị tấn công bằng dao

Sao quốc tế 16/10/2022 21:50

Nam diễn viên Hoàng Tuấn Phong đang trong quá trình hồi phục sau vụ tấn công bằng dao vào cuối tháng 8 vừa qua.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Hoàng Tuấn Phong mới đây đã chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình sau gần hai tháng bị tấn công bằng dao. Nam diễn viên cho hay, anh đang trong quá trình hồi phục và thực hiện theo các phác đồ điều trị của nhiều bác sĩ chuyên khó như chỉnh hình, phẫu thuật thẩm mỹ và tâm lý để nhanh chóng đưa trạng thái cơ thể trở về bình thường.

hoang tuan phong 1
Ảnh minh họa: Internet

"Tôi hy vọng mình có thể cố gắng trở lại như trước đây. Vết đâm trên cánh tay vẫn chưa hồi phục nên tôi sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu. Mặc dù có thể bị biến dạng và để lại sẹo vĩnh viễn nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công việc diễn xuất." - Hoàng Tuấn Phong nói.

Mỗi ngày, Hoàng Tuấn Phong đều tập luyện các bài tập đơn giản và chạy bộ để cơ thể thích nghi dần. Nam tài tử cho biết, dù bị thương rất nặng nhưng may mắn là anh vẫn có thể vượt qua và chưa rời bỏ thế giới này.

hoang tuan phong 2

Dẫu vậy, việc bị tấn công kinh hoàng bằng dao đã khiến Hoàng Tuấn Phong bị tổn thương tâm lý nặng nề, mỗi ngày trôi qua anh đều sống trong sợ hãi: "Bóng đen tâm lý còn rất lớn, đêm nào nhắm mắt lại cũng hiện ra hình ảnh ngày hôm ấy, tôi phải uống thuốc ngủ liều cao mới ngủ được".

Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, trang On đưa tin, trong lúc đang dùng bữa tại một nhà hàng với các diễn viên Ngô Chí Hùng, Ngải Uy và Chu Vĩnh Đường, nam tài tử Hoàng Tuấn Phong đã bị một kẻ lạ mặt tấn công. Người này đã đâm nhiều nhát vào mặt, eo và tay của nam nghệ sĩ họ Hoàng.

hoang tuan phong 3

Ngay sau cuộc tấn công, kẻ lạ mặt kia đã bị bắt và vụ việc cũng được điều tra. Hoàng Tuấn Phong bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện cấp cứu, nam tài tử phải trải qua ca phẫu thuật dài 6 tiếng và khâu tới 100 mũi.

Chia sẻ với báo chí, Hoàng Tuấn Phong cho rằng có thể người tấn công anh đã nhận nhầm người vì anh chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn với ai trong giới giang hồ cả. Không những vậy, nam diễn viên cũng lo sợ không thể quay lại đóng phim bình thường vì chấn thương và bị xã hội đen để ý.

Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

Sau khi bị một kẻ lạ mặt tấn công bằng dao, nam diễn viên Hoàng Tấn Phong phải khâu đến tận 100 mũi, đồng thời tiến hành điều trị tâm lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Tuấn Phong diễn viên Hoàng Tuấn Phong sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

Tài tử Hoàng Tuấn Phong nhập viện, khâu 100 mũi vì bị tấn công bằng dao

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Mặc kệ ai 'đấu đá', Thẩm Nguyệt không quan tâm đến việc tranh phiên vị

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha

Vừa rộ tin 'gương vỡ lại lành' với AngelaBaby, Huỳnh Hiểu Minh lại bị vướng tin cắm trại cùng hot girl Diệp Kha

Sốc một nam tài tử nổi tiếng Trung Quốc đột tử trên xe hơi

Sốc một nam tài tử nổi tiếng Trung Quốc đột tử trên xe hơi

Top sao nam 'vạn người mê' nhưng cũng có lúc chịu cảnh bị tiểu hoa không muốn đóng phim chung

Top sao nam 'vạn người mê' nhưng cũng có lúc chịu cảnh bị tiểu hoa không muốn đóng phim chung

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch - Hứa Khải dự kiến lên sóng tháng 11, Dương Mịch bị đẩy vào thế khó 'đối đầu' Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba?

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 49 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 49 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 49 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 46 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI