Tinh Hán Xán Lạn được khen ngợi hết lời là thế nhưng điểm số lại thấp đến bất ngờ, netizen đồng loạt lên tiếng bảo vệ

Khán giả bất ngờ bênh vực Tính Hán Xán Lạn sau khi điểm Maoyan của bộ phim này bị chê thấp lẹt đẹt.

Mặc dù đã kết thúc song dư âm của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính vẫn còn kéo dài tới tận hiện tại. Được đài CCTV6 công nhận là tác phẩm bạo mùa hè 2022 nhưng dường như bộ phim không có số điểm Maoyan xứng đáng. Điều này khiến cho fan của bộ phim tức điên và cho rằng điểm số này là không phản ánh đúng thực lực của phim.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Lý giải cho vấn đề này chính là việc MaoYan tính điểm xuất phát từ lượt bình luận, lượt thảo luận mới trong ngày trên nền tảng, bài viết, lượt chia sẻ, lượt đọc hastag, hot search trên Weibo, Douyin, Kuaishou,...

Việc Tinh Hán Xán Lạn có điểm Maoyan thấp được cho là khá dễ hiểu bởi Maoyan chỉ tính phân nửa số điểm cho Weibo. Số liệu cụ thể của một số bộ phim Hoa ngữ hot gần đây:

- Trầm Vụn Hương Phai có 29 triệu bình luận, 10 tỷ lượt đọc bài viết.

Riêng Thành Nghị (Trầm Vụn Hương Phai) có 33 triệu bình luận, 11 tỷ lượt đọc bài viết.

Như vậy có thể dễ dàng nhận thấy độ thảo luận của Tinh Hán Xán Lạn là thấp nhất trong bộ ba phim hot đang chiếu là Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết.

Tinh Hán Xán Lạn được fan đồng loạt lên tiếng bảo vệ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả ngay sau đó cũng đã lên tiếng bênh vực Tinh Hán Xán Lạn, cho rằng Maoyan ở thời điểm hiện tại đã không còn giữ được giá trị, trở thành một bảng xếp hạng với mục đích tham khảo nhưng không còn được công nhận rộng rãi. Chính vì vậy mà việc Tinh Hán Xán Lạn nhận điểm Maoyan thấp thảm hại dường như cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu ứng của phim.

Hé lộ hình ảnh hiếm hoi bố mẹ Triệu Lộ Tư, lời giải cho nhan sắc xinh đẹp của 'mỹ nhân xuyên không' đã có đáp án Thành công của Tinh Hán Xán Lạn đã giúp Triệu Lộ Tư vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao của làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-han-xan-lan-duoc-khen-ngoi-het-loi-la-the-nhung-diem-so-lai-thap-den-bat-ngo-netizen-dong-loat-len-tieng-bao-ve-495129.html