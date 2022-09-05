Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 05/09/2022 08:08

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong các mỹ nữ được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và tỷ lệ thân hình dường như hoàn hảo. Đồng thời, phong cách thời trang của cô nàng cũng không phải dạng vừa.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tiếng vang không chỉ nhờ khả năng diễn xuất mà còn bởi nhan sắc trong trẻo và xinh đẹp. Mỹ nhân Tân Cương còn sở hữu gu thời trang cực kỳ thú vị với cách phối đồ trẻ trung, đa dạng và dường như có thể chinh phục mọi phong cách. 

Chính vì vậy mà người đẹp sinh năm 1992 dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Mặc dù có lợi thế ngoại hình khi cao 1m69, tỷ lệ cơ thể đạt chuẩn nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không theo đuổi hình ảnh quyến rũ. Người đẹp thường chỉ diện trang phục có điểm nhấn vào một điểm. Điều này giúp hình ảnh của cô gợi cảm theo cách tinh tế.

1. Trang phục kiểu quây

Những chiếc váy quây giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tôn vai thon, khoe thềm ngực, xương quai xanh mảnh của người diện. Những thiết kế váy cúp ngực cũng được đánh giá là thanh lịch vì nó không cần cắt xẻ nhiều hay rút ngắn chiều dài để trở nên quyến rũ hơn.

Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Kiểu váy này còn có thể tôn được trang sức của Địch Lệ Nhiệt Ba, những chiếc dây chuyền dáng dài cũng sẽ cân bằng khoảng hở để trang phục trở nên kín đáo hơn. Chính vì vậy, nữ diễn viên thường xuyên chọn diện kiểu đồ này.

2. Trang phục hở lưng

Thiết kế hở lưng cũng được Địch Lệ Nhiệt Ba chọn lựa khi xuất hiện. Kiểu đồ này tôn nét quyến rũ khác của phái đẹp là võng lưng yêu kiều. Trang phục hở lưng không hề nhàm chán nhờ cách người ta tạo kiểu. Đó có thể là đường cắt dài hoặc đôi khi chỉ lưng chừng như thế này và mỗi kiểu đều có nét đẹp riêng.

Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

3. Trang phục dáng ngắn

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều lời khen cho tỷ lệ cơ thể đẹp nhất là đôi chân. Mỗi khi diện thiết kế có dáng ngắn cô lại trở thành tâm điểm chú ý. Những bộ cánh kết hợp từ áo dáng crotop cùng với chân váy cạp cao. Cách phối đồ này không chỉ tôn eo mà còn tạo cảm giác chân dài hơn.

Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Tiết lộ những nguyên tắc thời trang 'bất di bất dịch' của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6

Địch Lệ Nhiệt Ba là cô nàng với gu thời trang đa phong cách. Cô cân mọi set đồ từ gợi cảm đến phá cách và không ngại thử sức với nhiều style khác nhau. Chính vì vậy mỹ nhân Tân Cương luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu thời trang.

 

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