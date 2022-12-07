Thuyền Dương Tử - Tiêu Chiến sắp cập bến, netizen phấn khích chờ ngày công khai của cặp đôi

Sau lần hợp tác chung trong dự án chuyển thể Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn , tin đồn Tiêu Chiến - Dương Tử hẹn hò lại càng trở nên mạnh mẽ và bùng nổ hơn bao giờ hết. Càng đặc biệt hơn khi hành động của cả 2 tại phim trường không khỏi khiến netizen cảm thấy phát sốt.

Cụ thể, trong Đêm hội Weibo 2022 vừa diễn ra ngày 29/11, trong khi các sao nam khác đều chọn âu phục đen để đi thảm đỏ, thì Tiêu Chiến lại chơi trội, chọn hẳn một bộ vest tím, nổi bần bật.

Từng có thời điểm, câu chuyện ồn ào tới mức, Dương Tử đã phải nhảy vào cuộc thanh minh, mong mọi người phân biệt được rõ ràng giữa đời thực và trong phim. Thế nhưng tin đồn vừa chìm xuống chưa được bao lâu thì lại được đích thân người trong cuộc làm nổi trở lại.

Tiêu Chiến trong bộ vest màu tím nổi bật tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cũng chính vì vậy mà càng khiến cư dân mạng chú ý tới anh nhiều hơn, vài người "đu couple" lâu ngày thì lập tức liên tưởng ngay tới Dương Tử, bởi ai theo dõi Cbiz lâu đều biết, màu sắc này có ý nghĩa với nàng tiểu hoa như thế nào.

Netizen luôn hy vọng cặp đôi đến với nhau vào một ngày nào đó - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở câu chuyện bộ đồ, cư dân mạng còn phát hiện ra Tiêu Chiến và Dương Tử đều có "chấp niệm" với bộ môn lặn. Cụ thể, cả 2 đều yêu thích môn thể thao này và thường xuyên đăng tải hình ảnh đi lặn, cũng chính vì vậy mà một số bộ phận netizen cho rằng phải chăng cặp đôi hay chọn địa điểm hẹn hò bí mật ở các địa điểm lặn.

Có thể, trong mắt fan only hay người qua đường, những chiếc "hint" trên nghe khá "ấu trĩ", không có cơ sở, càng chẳng nói lên được điều gì, nhưng đối với fan couple chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ khiến cho cảm thấy vui hơn bao giờ hết.