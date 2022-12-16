Thứ hạng của Dữ Phượng Hành trong bình chọn phim có khả năng flop gây chú ý, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân có lo lắng?

Sao quốc tế 16/12/2022 16:31

Dù chưa lên sóng nhưng với kết quả bình chọn phim có khả năng flop của Dữ Phượng Hành đã nhận được nhiều sự chú ý.

Bộ phim cổ trang Dữ Phượng Hành là dự án phim đánh dấu sự trở lại với dòng phim tiên hiệp của Triệu Lệ Dĩnh nên càng được fan mong ngóng hơn bao giờ hết. Trong dự án này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp cùng Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ Sở Kiều truyện ra mắt khán giả. Chính vì thế, ngay từ khi khai máy Dữ Phượng Hành được rất nhiều fan hâm mộ kỳ vọng sẽ là bom tấn tỉ view khi lên sóng. 

Thứ hạng của Dữ Phượng Hành trong bình chọn phim có khả năng flop gây chú ý, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân có lo lắng? - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội đã mở ra cuộc bình chọn để dự đoán xem đâu là bộ phim có khả năng bị flop cao nhất trên Weibo. Theo đó, bộ phim tái xuất tiên hiệp cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh nhận được 5,8% trong tổng số phiếu bầu, xếp thứ hạng thấp nhất trong số các bộ phim được đem ra bàn luận. Như vậy, có thể thấy Dữ Phượng Hành được netizen dự đoán có khả năng flop thấp nhất, phần trăm "bạo" sẽ rất cao khi lên sóng. 

Thứ hạng của Dữ Phượng Hành trong bình chọn phim có khả năng flop gây chú ý, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân có lo lắng? - Ảnh 2

Kết quả trên không quá bất ngờ với khán giả, bởi ngay từ khi còn ghi hình, những thông tin, hình ảnh bộ phim luôn nhận được sự quan tâm và chú ý từ đông đảo khán giả. Trong giới giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh luôn là cái tên bảo chứng rating, thêm nữa, thời gian qua Triệu Lệ Dĩnh đã có nhiều cải thiện về diễn xuất, cô được đánh giá là một trong những ngôi sao thực lực, nét diễn có chiều sâu hơn.

Thứ hạng của Dữ Phượng Hành trong bình chọn phim có khả năng flop gây chú ý, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân có lo lắng? - Ảnh 3

Trong dự án lần này, Triệu Lệ Dĩnh đã tự mình đảm nhiệm vai trò giám đốc điều hành sản xuất để đảm bảo chất lượng của Dữ Phượng Hành. Thế nên, với những tâm huyết mà Triệu Lệ Dĩnh đặt vào bộ phim này, sẽ không quá bất ngờ nếu Dữ Phượng Hành thật sự trở thành bom tấn trong năm 2023 tới đây.

Nguyên tác Dữ Phượng Hành do nhà văn Cửu Lộ Phi Hương chấp bút, nằm trong top 5 truyện tiên hiệp kỳ ảo "kinh điển" cùng "Tam sinh tam thế, Hương mật tựa khói sương  Hoa Thiên Cốt". Ba dự án trước đó chuyển thể thành công. Dữ Phượng Hành cũng có kinh phí đầu tư cao.

Thứ hạng của Dữ Phượng Hành trong bình chọn phim có khả năng flop gây chú ý, Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân có lo lắng? - Ảnh 4

Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh), vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

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