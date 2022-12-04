'Thiên Vương Hong Kong' Quách Phú Thành - khi thành công đến từ việc kiên trì

Sao quốc tế 04/12/2022 16:13

Nhiều năm trong nghề, Quách Phú Thành tự nhận bản thân không thích cảm giác an toàn mà luôn tự đặt ra các thử thách mới cho chính bản thân mình.

Trong cuộc phỏng vấn với đây trên tạp chí Madame Figaro Hong Kong, Quách Phú Thành đã chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình. Anh cho biết, thành công mà bản thân gặt hái là do nhờ việc liên tục kiên trì và thử thách bản thân.

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Chìa khóa cho sự thành công của Quách Phú Thành là 'kiên trì' - Ảnh: Internet

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Tạp chí Madame Figaro Hong Kong nhận định, Quách Phú Thành sở hữu tố chất của một kẻ thích khám phá và yêu sự đổi mới. Cũng chính tình thần thích thử thách mà "Thiên vương Hong Kong" đã gặt hái được không ít khoảnh khắc rực rỡ trên đỉnh cao của làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Nếu xem việc hoạt động nghệ thuật như một cuộc truy tìm kho báu, Quách Phú Thành cho rằng sự kiên trì, bền bỉ là yếu tố quan trọng nhất. Nam nghệ sĩ nói: "Bạn phải can đảm chấp nhận các rủi ro và thử thách, quan trọng nhất là không được bỏ cuộc một cách dễ dàng. Trên con đi tìm 'kho báu', những khó khăn là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên nếu như kiên trì đến cùng thì cơ hội tìm thấy 'kho báu' sẽ không bao giờ tuột khỏi tay bạn".

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Nhiều ý kiến cho rằng cơ hội chính là chất xúc tác cho sự trưởng thành của mỗi người, nếu nó diễn ra quá suôn sẻ thì người đó khó có thể chạm đến những cột mốc trong đời sống. Quách Phú Thành đồng ý với quan điểm này, anh cho rằng con người thì cần phải trưởng thành từ các sai lầm quá khứ.

"Tôi nghĩ rằng trưởng thành thì cần nhiều sự tôi luyện, bạn phải tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt và tự mình sửa chữa những sai lầm đã gây ra vì không ai có thể giúp được bạn. Việc trưởng thành từ sai lầm của mình giúp bạn không mắc lại cùng một lỗi sai và dần dẫn đưa bạn đến thành công." - Quách Phú Thành chia sẻ.

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Ở tuổi 57, Quách Phú Thành cho biết cuộc sống hiện tại của anh rất viên mãn và hạnh phúc. Nhưng nếu buộc chọn giữa gia đình và sự nghiệp từ tài tử xin từ chối vì theo ai cả hai đều quan trọng như nhau, không thể tách rời.

Nói về hai cô con gái của mình, Quách Phú Thành cho biết sự hồn nhiên của các con khiến anh nhớ về những ký ức thời thơ ấu của mình. Tài tử tâm sự: "Tuổi thơ của tôi trôi qua không mấy êm đềm, nhưng các con lại mang lại cho tôi sự hồn nhiên khó tả. Mỗi ngày khi đi làm về, được ôm các con vào lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp".

 

Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái

Quách Phú Thành tích góp kim cương làm của hồi môn cho hai con gái

"Thiên vương Hong Kong" cho biết có sở thích sưu tập kim cương trong nhiều năm qua, anh sẽ để lại cho hai con gái sau này.

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