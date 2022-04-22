Thêm một ‘phiên bản’ Thần Điêu Đại Hiệp sắp sửa làm lại? Netizen ‘xém ngất’ khi biết danh tính ‘tân Dương Quá’

Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tác phẩm kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là một trong những bộ phim được làm lại rất nhiều lần, thế nhưng không phải lần nào cũng khiến khán giả hài lòng. Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Thần Điêu Đại Hiệp lại được remake lần nữa.

Tuy có diễn xuất tốt thế nhưng Chu Nhất Long lại không có ngoại hình phù hợp với nhân vật Dương Quá trong nguyên tác của Kim Dung. Gương mặt chín chắn và có phần thư sinh của nam diễn viên hoàn toàn không phù hợp với hình tượng Dương Quá tinh quái trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Theo đó, lần này đại đạo diễn Từ Khắc sẽ là người đảm nhận chính trong việc làm lại Thần Điêu Đại Hiệp. Tuy nhiên, dù có đạo diễn nổi tiếng chịu trách nhiệm thế nhưng khán giả cũng không mấy đặt niềm tin vào bản mới này. Thêm vào đó, việc xuất hiện tin Từ Khắc dự định chọn Chu Nhất Long làm Dương Quá càng khiến khán giả mất niềm tin hơn nữa.

Có thông tin Chu Nhất Long sẽ vào vai Dương Quá - Ảnh: Internet

Trước đó, trong 9 bản Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá của Cổ Thiên Lạc (1995) và Huỳnh Hiểu Minh (2006) là 2 phiên bản khiến khán giả nhớ nhất.

'Dương Quá' Huỳnh Hiểu Minh trong Thần Điêu Đại Hiệp (2006) - Ảnh : Internet

Mới đây, Trần Hiểu cũng đảm nhận vai Dương Quá trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp nhưng lại bị đánh giá là thiếu phong độ, không hợp vai. Hầu hết khán giả đều cho rằng, Dương Quá trong Tân thần điêu đại hiệp nhìn rách rưới chẳng khác nào… ăn mày. Chính vì vậy, không ít khán giả lo lắng rằng nếu nhận lời của Từ Khắc, Chu Nhất Long sẽ lần nữa phá nát nguyên tác.

'Dương Quá' Trần Hiểu phiên bản 2014 - Ảnh: Internet

Ngoài ra, việc tìm được một nữ diễn viên có khí chất thanh lãnh, thoát tục để vào vai Tiểu Long Nữ cũng rất khó. Bản Tân Thần điêu đại hiệp 2019 , nhân vật Tiểu Long Nữ của Mao Hiểu Huệ bị công kích nặng nề. Gương mặt “cô cô” bị chê là đã biến dạng vì chỉnh sửa ảnh quá đà, thì ở loạt ảnh tung ra cách đây ít ngày, Mao Hiểu Huệ lại bị đánh giá là không hề phù hợp với vai diễn "nặng ký" này vì ánh mắt "đầy sát khí" và không mang vẻ thoát tục như truyện miêu tả. Các diễn viên trẻ hiện nay đều không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi.

'Tiểu Long Nữ' Mao Hiểu Huệ phiên bản 2019 - Ảnh: Internet

'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi phiên bản 2006 - Ảnh: Internet

Khán giả để lại bình luận bức xúc trước thông tin trên:

- Làm ơn đừng làm lại Thần Điêu Đại Hiệp nữa, nội dung vẫn thế nhưng dàn diễn viên nhìn chẳng hợp mắt tí nào cả, phá nát nguyên tác.

- Mong Chu Nhất Long không nhận vai này, hoàn toàn không phù hợp chút nào cả.

- Từ Khắc làm đạo diễn thì cũng ổn nhưng chọn diễn viên khác được không chứ Chu Nhất Long không hợp mà chọn Tiểu Long Nữ giờ khó lắm, mấy ai được cái khí chất như Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi năm xưa.

- Giờ toàn phim remake, không viết ra được kịch bản nào hay hơn hả? Thần Điêu Đại Hiệp bản làm lại gần đây cũng thất bại ê chề mà.

Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 1995 - Ảnh: Internet

Hiện, đoàn làm phim chưa có thông báo chính thức. Các fan "Thần Điêu Đại Hiệp" mong chờ một phiên bản mới không gây thất vọng cho người xem.