Năm 2014, Đường Trị Bình đột ngột biến mất khỏi showbiz không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên.

Đường Trị Bình sinh năm 1978, là nam diễn viên được yêu thích và săn đón trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...

Gần đây, tình cảnh thê thảm và ngoại hình xuống dốc đến mức khó tin của Đường Trị Bình mới được hé lộ.

Đường Trị Bình nghiện rượu nặng, gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng sau khi rời showbiz. Do mất ngủ triền miên và uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm, nam diễn viên trở nên tiều tụy, già nua, sụt cân và không tỉnh táo. Do nam diễn viên Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ suốt ngày chè chén và không chịu đi làm, kinh tế gia đình đều do người mẹ già của anh gánh vác. Từ đầu năm đến nay, mẹ con Đường Trị Bình kiệt quệ tài chính.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), không rõ Đường Trị Bình đã gặp phải biến cố nào khiến anh trở nên buông thả, vô cảm. Tuy nhiên, có thể nói cuộc sống của Đường Trị Bình hiện tai vô cùng bi thảm khi không nhà, không xe, không thu nhập, không vợ không con, không anh chị em hỗ trợ, cha ruồng bỏ, mẹ qua đời vì tự sát và mắc nợ hàng chục triệu Đài tệ.

Mới đây, mẹ của nam diễn viên được tìm thấy đã tử vong trên sân thượng của một căn chung cư ở Đài Loan (Trung Quốc), ngày 3/6. Bà thọ 73 tuổi. Cảnh sát cho biết, mẹ nam diễn viên đã lên sân thượng vào 1 giờ sáng 1/6 và qua đời tại đây. 2 ngày sau, người ta mới phát hiện ra thi thể của bà.

Khi cảnh sát tìm Đường Trị Bình, họ nhận thấy nam diễn viên trong tình trạng say rượu, không tỉnh táo, từ chối nhận dạng thi thể của mẹ. Đại diện phía cảnh sát cho biết, nam diễn viên chỉ uống rượu và khẳng định, người qua đời không phải là mẹ mình. Anh cũng từ chối để cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi. Do vậy, cảnh sát phải liên lạc với anh họ của nam diễn viên. Người này xác nhận, người qua đời là mẹ của nam diễn viên họ Đường. Cảnh sát cho biết, họ nghi ngờ mẹ của nam diễn viên qua đời do tự vẫn.

Ngày 5/6, Đường Trị Bình đến nhận di vật và giấy chứng tử của mẹ. Người nam diễn viên toát ra toàn mùi rượu. Nhiều người thừa nhận, họ không còn nhận ra ngôi sao điển trai năm nào, thay vào đó là một thân hình tiều tụy, ánh mắt mất hồn và dáng đi xiêu vẹo.

Hiện tại, Đường Trì Bình không có công việc, nợ nần chồng chất hàng triệu Đài tệ, không có nhà và xe.