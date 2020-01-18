Thần thái ngút trời trên tạp chí danh tiếng nhưng ‘mỹ nữ Tân Cương’ Nhiệt Ba lại khiến fan té ngửa khi xem đến bức trang bìa

Mới đây, tạp chí L’Offciel bản Trung số tháng 2/2020 đã đăng tải loạt ảnh của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba lên Weibo với dòng chú thích: “Địch Lệ Nhiệt Ba vừa tròn 28 tuổi, thanh xuân, mỹ mạo, nhân khí, sự nghiệp. Mặc dù đã có đủ, nhưng cô ấy không vì thế mà kiêu ngạo, bây giờ cô ấy bắt đầu suy nghĩ con đường dưới chân”.

Được biết đến là “ mỹ nhân Tân Cương ” đình đám nhất Cbiz thời điểm hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan điêu đứng trước thần thái ngút trời trên tờ tạp chí thời trang danh tiếng này. Vẫn là vẻ sắc sảo vốn có nhưng với lối trang điểm khác lạ kết hợp cùng trang phục độc đáo, nữ diễn viên “Liệt hỏa như ca” thực sự gây ấn tượng với khán giả.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với concept chụp ảnh độc lạ – Ảnh: Internet

Bộ ảnh này sẽ chẳng có gì ngoài sự ca ngợi nếu L’Offciel không chọn một bức ảnh được dân mạng cho là kém nổi bật làm trang bìa tạp chí. Ngay lập tức, bức ảnh trang bìa của Địch Lệ Nhiệt Ba trên L’Offciel trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Bức ảnh bìa gây tranh cãi của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong khi đó, người hâm mộ lại cảm thấy hụt hẫng khi bức ảnh kém xuất sắc nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại được lựa chọn làm trang bìa. Bên cạnh đó, netizen xứ Trung cho rằng với bức ảnh bìa này, vóc dáng của Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn bị mất cân đối vì chiếc váy “dìm hàng”. Gương mặt của cô cũng không toát lên thần thái sắc sảo và thu hút ánh nhìn.