Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư - Vương An Vũ chính thức mở điểm Douban, con số khiến khán giả 'ngỡ ngàng'

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ đóng chính đã khép lại với cái kết hạnh phúc dành cho cặp nam nữ chính. Mới đây, dự án đình đám đã chính thức mở điểm đánh giá trên Douban. Trái dự đoán của khán giả từ trước, Thần Ẩn nhận về số điểm khá khiêm tốn. Cụ thể, Thần Ẩn đang dừng lại ở mốc 6.1 điểm với 33.592 người tham gia đánh giá, trong đó có 29.000 nghìn người xác nhận đã xem. Với thành tích này, rõ ràng thấy được nhiệt lượng của Thần Ẩn mang lại không cao, thậm chí nếu đặt lên bàn so sánh với bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa mới lên sóng cách đây vài tháng trước của Triệu Lộ Tư có phần kém cạnh.

Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ đóng chính đã khép lại với cái kết hạnh phúc dành cho cặp nam nữ chính.

Thần Ẩn đang dừng lại ở mốc 6.1 điểm

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Bộ phim được xem là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.