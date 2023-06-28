Thái Từ Khôn vướng lùm xùm tình ái khiến Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc cũng bị 'vạ lây'

Mới đây, scandal gây chấn động Cbiz của Thái Từ Khôn những ngày cuối tháng 6 không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mỹ nam "center quốc dân" này mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến những đồng nghiệp, chương trình, dự án khác mà nam idol tham gia.

Được biết vào đầu tháng 6/2023, ê-kíp show thực tế "Keep Running" (phiên bản Trung Quốc) đã hé lộ hình ảnh của các thành viên cùng dàn khách mời cho tập đặc biệt quay tại Thái Lan. Theo đó, những gương mặt quen thuộc từ nhiều mùa qua như Bạch Lộc , Lý Thần, Angelababy, Châu Thâm vẫn tiếp tục tham gia. Ngoài ra, Thái Từ Khôn, Vương Hạc Đệ cũng góp mặt ghi hình với vai trò là khách mời.

Hiện Bạch Lộc là thành viên cố định của "Keep Running"

Tạo hình của Vương Hạc Đệ khi tham gia ghi hình tại Thái Lan với vai trò là khách mời

Có thể thấy, "Keep Running" là một trong những show giải trí ăn khách ở Trung Quốc, luôn giữ được lượng rating ở mức ổn định. Một trong những lý do giúp chương trình này ăn khách chính là ở dàn thành viên gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, các sao nam sao nữ đỉnh lưu của Cbiz.

Ngay giữa tâm bão scandal chấn động của Thái Từ Khôn, nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng về vận mệnh của show "Keep Running" có sự tham gia của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ sẽ "đi về đâu" khi ghi hình chung với nam diễn viên.

Thái Từ Khôn bị tố "tình 1 đêm" với gái lạ, phải nhờ mẹ đi giải quyết hậu quả. Scandal của nam idol cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến những đồng nghiệp khác

Vụ lùm xùm tình ái của mỹ nam "center quốc dân" rộ lên khi có thông tin và bằng chứng cho rằng Thái Từ Khôn đã quen một cô gái (tạm gọi là C) mà anh gặp ở quán karaoke tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ và cô gái này đã có qua hệ tình dục và 1 tháng sau đó, cô C đến bệnh viện kiểm tra và phát hiện mang thai. Cô C liên lạc với Thái Từ Khôn về vấn đề này nhưng lại bị nam ca sĩ yêu cầu phá thai. Đoạn ghi âm giao dịch giữa mẹ Thái Từ Khôn và cô C hé lộ bà đã đưa ra số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) để cô phá thai. Hiện công chúng vẫn chờ phía Thái Từ Khôn và phòng làm việc lên tiếng về những thông tin này.