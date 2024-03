Tạo hình mới của La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm được 'copy - paste' từ Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Ở thời điểm hiện tại, Thủy Long Ngâm đang là một trong những dự án phim nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Lý do là bởi tác phẩm này có sự tham gia của mỹ nam cổ trang đình đám La Vân Hi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh mới của La Vân Hi trên phim trường Thủy Long Ngâm. Theo đó, anh chàng được khoảnh khắc góc nghiêng đầy điển trai của anh chàng. Đáng chú ý, nhiều dân tình chợt nhớ đến hình ảnh của nhân vật Đàm Đài Tẫn do La Vân Hi thủ vai trong bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng cách đây 1 năm.