Tần Hải Lộ phát live mà không cần bật chế độ làm đẹp khiến khán giả 'hốt hoảng' bởi nhan sắc khó tả

Cô đoạt giải nhờ bộ phim điện ảnh Hồng Kông "Hương sầu riêng" (Durian Durian) của đạo diễn Trần Quả. Nhờ khả năng diễn xuất tốt, Tần Hải Lộ đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình là một diễn viên có thực lực trong làng giải trí .

Vào tối 16/9, Tần Hải Lộ đã kết nối với đoàn làm phim "Tên của họ" để tổ chức buổi phát live. Ngay khi chương trình mới bắt đầu, Tần Hải Lộ đã thốt lên: "Sao lại mờ thế này? Đã bật chế độ làm đẹp chưa?". Sau đó, cô nhờ nhân viên tắt live và nói rằng "Đã chừng tuổi này còn cần làm đẹp gì nữa". Sau khi tắt live và mở lại, Tần Hải Lộ nói "như thế mới tự nhiên".

Mới đây, khi đang tổ chức phát live trên mạng xã hội, do cảm thấy hình ảnh hơi bị mờ nên người đẹp sinh năm 1978 đã yêu cầu nhân viên tắt live và nói rằng: "Đã chừng tuổi này còn cần làm đẹp gì nữa?". Ngay sau đó, cô đã "hào phóng" show hình ảnh gương mặt thật của mình trước camera khiến cư dân mạng trầm trồ khen đẹp.

Qua buổi phát live, có thể thấy hình ảnh người đẹp 7X khi bật và tắt chế độ làm đẹp không có mấy khác biệt, trông cô vẫn rất xinh tươi. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời khen qua những bình luận như "Đẹp không cần chỉnh, chẳng trách không cần bật chế độ làm đẹp", "Trông chị đẹp thật", "Chị rất tự tin, thật hâm mộ", "Làn da quá đẹp", "Vừa có nhan sắc vừa có thực lực", "Rất thích những 'nữ thần' tự tin như thế"…

Ở tuổi 44, Tần Hải Lộ được nhận xét là hình mẫu phụ nữ viên mãn. Ngoài sự nghiệp vững vàng, cô có cuộc hôn nhân ngọt ngào, được ông xã hết mực cưng chiều. "Nếu hỏi ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì? Tôi chỉ có thể nói đáp án chính là ngay lúc này. Mọi thứ với tôi quá đủ đầy để khiến bản thân không có mơ ước gì hơn nữa", cô chia sẻ.

Tần Hải Lộ từng theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương - một trong những lò đào tạo minh tinh hàng đầu tại Trung Quốc, và học cùng lớp với Chương Tử Di. Khi đó, họ cùng với Mai Đình, Hồ Tịnh, Tăng Lê, Viên Tuyền, Trương Đồng và Lý Mẫn được xem là "8 đóa hoa" của Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Năm 2000, Tần Hải Lộ đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" và giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Kim Mã nhờ bộ phim "Hương sầu riêng". Từ bộ phim này, tên tuổi của cô ngày càng tỏa sáng hơn sau khi cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và khẳng định được vị trí của mình trong làng giải trí nhờ vào tài năng diễn xuất của bản thân.