Tài tử Châu Du Dân và vợ bị lừa đảo hơn 1 triệu USD

Sao quốc tế 02/08/2022 11:12

Châu Du Dân và bà xã Dụ Hồng Uyên đã bị một nhân viên bảo hiểm lừa đảo số tiền 34,4 triệu TWD (1,1 triệu USD).

Sina đưa tin, mới đây diễn viên Châu Du Dân và vợ Dụ Hồng Uyên đã bị nhân viên môi giới bảo hiểm Phùng Dao Hoa lừa đảo số tiền đến đến 34,4 triệu TWD (1,1 triệu USD).

Cụ thể, theo thông tin trong đơn tố cáo, vào năm 2019, vợ chồng tài tử Châu Du Dân đã bắt đầu mua gói bảo hiểm trị giá 1,5 triệu USD. Hai người sau đó đã ủy nhiệm cho Phùng Dao Hoa chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ đóng phí cho gói bảo hiểm này.

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Châu Du Dân và Dụ Hồng Uyên bị lừa đảo số tiền đến đến 34,4 triệu TWD (1,1 triệu USD) - Ảnh: Internet

Theo điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, Châu Du Dân và vợ sẽ nhận lại tiền gốc và lãi sau khi hoàn thành 6 đợt đóng bảo hiểm. Vì Phùng Dao Hoa gợi ý rằng nếu đóng bằng tiền mặt sẽ được chiết khấu, cặp đôi này đã đưa cho Phùng 226.000 USD trong đợt đóng đầu tiên và đều đặn đóng tiền đúng hẹn trong các kỳ sau.

Tuy vậy, vào đầu năm nay, Châu Du Dân và Dụ Hồng Uyên bất ngờ nhận về nhiều yêu cầu đóng bảo hiểm đúng hẹn vì họ đã không nộp phí bảo hiểm kể từ kỳ thứ hai. Khi Châu Du Dân liên lạc với Phùng Dao Hoa, người này cố trấn an nam tài tử rằng hệ thống chỉ là đang bị lỗi và không cần phải lo lắng. Tuy nhiên, vì lo sợ bị lừa đảo nên cặp vợ chồng nổi tiếng này đã làm đơn tố cáo.

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Châu Du Dân và Dụ Hồng Uyên  từ chối bình luận và ủy thác vụ kiện cho luật sư giải quyết - Ảnh: Internet

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng nhận định nhân viên bảo hiểm Phùng Dao Hoa có hành vi tham ô, lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người này đã sử dụng số tiền đóng bảo hiểm của vợ chồng Châu Du Dân cho mục đích cá nhân của mình.

Sự việc Châu Du Dân và Dụ Hồng Uyên bị lừa đảo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía truyền thông và cả công chúng. Tuy vậy, cặp đôi từ chối bình luận và ủy thác vụ kiện cho luật sư giải quyết.

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