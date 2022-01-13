Tài tử 71 tuổi "Ỷ thiên đồ long ký" hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi

Lý Long Cơ gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ và từng biểu diễn trong quán bar ở Hồng Kông. Vào đầu những năm 1980, Lý Cơ Long có thể kiếm được 240.000 đô la Hồng Kông (gần 700 triệu đồng) trong một tháng. Từ năm 1980 - 2000, ông liên tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng của TVB như Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, Tây du ký và Ỷ thiên đồ long ký (2000).

Về đời tư, Lý Long Cơ rất đào hoa nhưng sống kín tiếng. Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi công khai mối quan hệ với người vợ thứ ba. Với người vợ đầu, ông và cô có với nhau ba người con. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân đầu tiên, Lý Long Cơ từng chia sẻ, ông kết hôn lần đầu khi còn trẻ và thiếu hiểu biết nên hôn nhân không bền lâu.

Đến năm 1998, Lý Long Cơ tái hôn với người vợ thứ hai nhưng giấu kín danh tính của vợ. Hai người được cho rằng ly hôn trong bí mật. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này vẫn không có kết cục tốt đẹp.

Mới đây, Lý Long Cơ bất ngờ công khai danh tính người bạn đời kém hơn 44 tuổi, ít tuổi hơn con gái đầu của nam diễn viên. Cô tên Chris Wong, đang là một họa sĩ khá nổi tiếng trên mạng nhờ sở hữu gương mặt khả ái cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Sau 4-5 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Chân dung vợ trẻ của Lý Long Cơ

Vợ thứ ba của Lý Long Cơ là Chris Wong, 26 tuổi. Năm 2020, ngôi sao sinh năm 1951 từng đau xót thừa nhận vợ ông bị sảy thai khi đã gần tới ngày sinh nở và đây là nỗi đau lớn với cả gia đình. Để bù đắp ông để cô đứng tên 7 bất động sản bao gồm dinh thự riêng, du thuyền hạng sang trọng.