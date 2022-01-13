Tài tử 71 tuổi "Ỷ thiên đồ long ký" hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi

Sao quốc tế 13/01/2022 13:46

Diễn viên "Ỷ thiên đồ long ký" Lý Long Cơ hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi. Cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Lý Long Cơ gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ và từng biểu diễn trong quán bar ở Hồng Kông. Vào đầu những năm 1980, Lý Cơ Long có thể kiếm được 240.000 đô la Hồng Kông (gần 700 triệu đồng) trong một tháng. Từ năm 1980 - 2000, ông liên tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng của TVB như Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, Tây du ký và Ỷ thiên đồ long ký (2000).

Tài tử 71 tuổi 'Ỷ thiên đồ long ký' hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi - Ảnh 1

Tài tử 71 tuổi 'Ỷ thiên đồ long ký' hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi - Ảnh 2

Lý Long Cơ ở tuổi 71

Về đời tư, Lý Long Cơ rất đào hoa nhưng sống kín tiếng. Ông từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi công khai mối quan hệ với người vợ thứ ba. Với người vợ đầu, ông và cô có với nhau ba người con. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân đầu tiên, Lý Long Cơ từng chia sẻ, ông kết hôn lần đầu khi còn trẻ và thiếu hiểu biết nên hôn nhân không bền lâu. 

Đến năm 1998, Lý Long Cơ tái hôn với người vợ thứ hai nhưng giấu kín danh tính của vợ. Hai người được cho rằng ly hôn trong bí mật. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này vẫn không có kết cục tốt đẹp.

Mới đây, Lý Long Cơ bất ngờ công khai danh tính người bạn đời kém hơn 44 tuổi, ít tuổi hơn con gái đầu của nam diễn viên. Cô tên Chris Wong, đang là một họa sĩ khá nổi tiếng trên mạng nhờ sở hữu gương mặt khả ái cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Sau 4-5 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. 

Tài tử 71 tuổi 'Ỷ thiên đồ long ký' hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi - Ảnh 3
Tài tử 71 tuổi 'Ỷ thiên đồ long ký' hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi - Ảnh 4
Tài tử 71 tuổi 'Ỷ thiên đồ long ký' hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi - Ảnh 5

Tài tử 71 tuổi 'Ỷ thiên đồ long ký' hạnh phúc bên vợ kém 44 tuổi - Ảnh 6

Chân dung vợ trẻ của Lý Long Cơ 

Vợ thứ ba của Lý Long Cơ là Chris Wong, 26 tuổi. Năm 2020, ngôi sao sinh năm 1951 từng đau xót thừa nhận vợ ông bị sảy thai khi đã gần tới ngày sinh nở và đây là nỗi đau lớn với cả gia đình. Để bù đắp ông để cô đứng tên 7 bất động sản bao gồm dinh thự riêng, du thuyền hạng sang trọng.

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’

Sau 10 năm, Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm trở lại trong một siêu phẩm ngược tâm của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lý Long Cơ Lý Long Cơ sao hoa ngữ Ỷ Thiên Đồ Long Ký

TIN LIÊN QUAN

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’

Top 5 sao Hoa ngữ có khả năng 'hack' tuổi đỉnh cao: Triệu Lệ Dĩnh U40 trông như thiếu nữ, Ngô Kỳ Long ngoài 50 vẫn trẻ trung bất ngờ

Top 5 sao Hoa ngữ có khả năng 'hack' tuổi đỉnh cao: Triệu Lệ Dĩnh U40 trông như thiếu nữ, Ngô Kỳ Long ngoài 50 vẫn trẻ trung bất ngờ

Vai 'a hoàn' để đời của sao Hoa ngữ: Phạm Băng Băng 'lấn lướt' cả vai chính, Triệu Lệ Dĩnh 'phèn' và nhạt nhòa trong phim của Phùng Thiệu Phong

Vai 'a hoàn' để đời của sao Hoa ngữ: Phạm Băng Băng 'lấn lướt' cả vai chính, Triệu Lệ Dĩnh 'phèn' và nhạt nhòa trong phim của Phùng Thiệu Phong

Những mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất theo tiêu chuẩn người nước ngoài: Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải 'chào thua' với nữ hoàng dao kéo

Những mỹ nhân Hoa ngữ đẹp nhất theo tiêu chuẩn người nước ngoài: Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải 'chào thua' với nữ hoàng dao kéo

Những nam diễn viên lên chức bố sớm nhất làng giải trí Hoa ngữ

Những nam diễn viên lên chức bố sớm nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

Sau 15 năm, bộ ảnh cưỡi ngựa dưới mưa đẹp kinh điển của Lưu Diệc Phi được 'đào lại'

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 13 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào