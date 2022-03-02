Tác phẩm Bảy Kiếp Cát Tường tung ảnh khai máy chính thức

Sao quốc tế 02/03/2022 14:01

Đoàn làm phim Bảy Kiếp Cát Tường vừa qua đã tung ra ảnh khai máy chính thức với sự xuất hiện của hai diễn viên chính là Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề.

Giữa năm 2021 vừa qua, thông tin bộ phim Bảy Kiếp Cát Tường sẽ được tiến hành sản xuất với sự tham gia của Dương Siêu ViệtĐinh Vũ Hề là hai diễn viên chính khiến công chúng được dịp xôn xao. Mới đây, đoàn làm phim này đã chính thức tung ra bộ ảnh khai máy với tạo hình đẹp lung linh của hai nhân vật chính trong diện mạo cổ trang đầy mê hoặc.

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Ảnh khai máy chính thức của '7 Kiếp Cát Tường'

Tuy nhiên, netizen vẫn tỏ ra "bất an" với hai diễn viên chính trong bộ phim lần này. Đinh Vũ Hề tuy là một diễn viên trẻ có triển vọng nhưng lại không phù hợp với hình tượng trong nguyên tác Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương vốn là một tướng quân vì anh quá gầy và gương mặt quá "thư sinh".

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Dương Siêu Việt và Đinh Vũ Hề đều không được lòng fan của nguyên tác 'Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May'

Trong khi đó, Dương Siêu Việt tuy có những nét tính cách giống với nhân vật gốc nhưng lại nổi tiếng là "bình hoa di động", diễn xuất đơ cứng trong phim của cô khiến khán giả nhiều lần ngán ngẩm, thậm chí không tiếc lời chửi mắng. Tuy vậy, một bộ phận lớn công chúng vẫn ủng hộ phim này và mong rằng bộ phim có thể giữ vững nội dung theo như nguyên tác nổi tiếng từ trước.

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Tạo hình của Dương Siêu Việt trong một cảnh quay được tiết lộ mới đây

Được biết, tác phẩm Bảy Kiếp Cát Tường là một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhất Thời Xúc Động, Bảy Kiếp Không May của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương. Bộ phim kể về chuyện tình ngang trái của Vân Tường (Dương Siêu Việt đóng) và sơ Không (Đinh Vũ Hề thủ vai). Trong một lần gây ra tai họa trên thiên đình, cặp đôi đã bị phạt lịch kiếp xuống trần gian và phải trải qua tới 7 lần tình kiếp mới trở lại được thiên giới.

Ảnh: Weibo, Internet

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