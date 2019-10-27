Cộng đồng mạng xứ Trung đang vô cùng bàng hoàng trước thông tin siêu mẫu Lâm Chí Linh bị chồng mới cưới bạo hành đến mức nhập viện.

Đầu tháng 6/2019, nhiều người bất ngờ trước thông tin siêu mẫu Lâm Chí Linh kết hôn với nam ca sĩ Nhật Bản Akira kém cô 7 tuổi. Sau 4 tháng kết hôn, những tưởng cuộc hôn nhân của cả hai đang rất tốt đẹp thì lại có tin đồn cặp đôi trục trặc tình cảm.

Siêu mẫu Lâm Chí Linh và Akira - Ảnh: Internet

Cụ thể, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền nhau thông tin người mẫu Lâm Chí Linh bị chồng đánh đến nhập viện. Trong ảnh, người phụ nữ được cho là Lâm Chí Linh nằm bất động trên giường với đầy vết thương trên mặt. Nguồn tin đăng tải còn kèm dòng trạng thái: “Lâm Chí Linh xảy ra chuyện. Vừa mới cưới chưa được bao lâu đã bị chồng bạo hành, toàn thân thâm tím, tối ngày hôm qua phải nhanh chóng nhập viện”.

Hình ảnh gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, tin đồn này đã khiến người hâm mộ của Lâm Chí Linh vô cùng phẫn nộ. Để điều tra thực hư việc Akira có đối xử tệ bạc với cô hay không? Netizen nhanh chóng vào cuộc để tìm ra chân tướng sự thật việc nữ siêu mẫu bị bạo hành.

Cuối cùng, dân mạng đã phát hiện ra nhân vật trong bức ảnh lan truyền kia là nữ diễn viên Lee Min Young chứ không phải Lâm Chí Linh. Mỹ nhân xứ Hàn này từng bị chồng bạo hành đến mức sảy thai.

Sự thật nhân vật trong hình là nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Min Young - Ảnh: Internet

Nàng siêu mẫu tại sân bay - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào không hay này, Lâm Chí Linh vui vẻ xuất hiện tại sân bay với cơ thể khỏe mạnh. Chân dài hàng đầu xứ Đài diện trang phục trẻ trung và liên tục vẫy chào người hâm mộ.

Kết hôn khi đã ngoài 40, Lâm Chí Linh lo lắng không thể mang thai, bỏ hẳn 1,3 tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo? Thông tin siêu mẫu Lâm Chí Linh vì muốn sớm sinh con mà chấp nhận bỏ tiền tỷ để thụ tinh nhân tạo đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

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