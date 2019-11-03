Sự thật đằng sau tấm hình Song Hye Kyo xuống tóc được đăng tải lúc nửa đêm

Nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ đăng tải tấm hình tóc ngắn cá tính vào lúc nửa đêm khiến nhiều fan hâm mộ tò mò.

Sau hơn 4 tháng chính thức ly hôn với chồng cũ Song Joong Ki, nữ diễn viên Song Hye Kyo dần dần lấy lại tinh thần. Thời gian gần đây cô thường xuyên cập nhật trang cá nhân với nhiều động thái tích cực khiến người hâm mộ yên tâm phần nào.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ đăng tải hình ảnh cá tính vào lúc nửa đêm

Nữ diễn viên nổi tiếng cho biết đây là hình cô chụp năm cô 28 tuổi

Mới đây, cô bất ngờ đăng tải tấm hình tóc ngắn cá tính của mình vào lúc đêm muộn. Sau những tấm hình đen trắng cười đùa vui vẻ trước đây, hình ảnh Song Hye Kyo mới đăng trông vô cùng ấn tượng và khác lạ.

Không còn mang phong thái ngọt ngào, dịu dàng thường thấy, Song Hye Kyo đã thay đổi hoàn toàn từ phong cách trang điểm đến kiểu tóc. Trong lúc fan hâm mộ ngỡ ngàng tưởng rằng thần tượng của mình xuống tóc thì nữ diễn viên họ Song cho biết đây chỉ là hình cô chụp năm 28 tuổi.

Dù là những tấm hình của 10 năm trước nhưng Song Hye Kyo vẫn rất cá tính và gợi cảm

Sau khi cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, dù tham gia nhiều sự kiện và liên tục lộ diện nhưng Song Hye Kyo luôn khiến người hâm mộ lo lắng. Vậy nhưng thời gian gần đây, người đẹp họ Song dường như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đen từ vụ ly hôn thế kỷ. Cô vui vẻ hơn, tích cực tham gia mạng xã hội hơn và cũng cởi mở hơn thời gian trước đây.

Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Song Hye Kyo sau 4 tháng ly hôn Hậu ly hôn 4 tháng, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã khoe những tấm hình mới nhất của mình khiến fan hâm mộ ấm lòng.

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