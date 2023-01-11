Sự nghiệp 'tụt dốc không phanh', Dương Mịch liên tục vướng nhiều thị phi

Sự việc càng nóng hơn khi Dương Mịch nhấn thích bài chia sẻ của cô từ cách đây 12 năm với nội dung: "Có những chuyện, bạn không thể đòi hỏi mọi người đều hiểu, bởi vì không phải tất cả đều là người". Nữ diễn viên bị chỉ trích với phát ngôn này.

Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải trí , Dương Mịch giờ đây đã trở thành ngôi sao hạng A và có hình ảnh đẹp trước mắt công chúng. Nhưng mới đây nhất, trang QQ đưa tin, Dương Mịch liên tục rơi vào cuộc tranh cãi về thái độ với đồng nghiệp. Cụ thể, khi tham gia một buổi livestream, Dương Mịch bị cho là không hợp tác và thường xuyên ngắt lời MC.

Bên cạnh đó, Dương Mịch cũng bị nhắc lại hành động kém duyên khi đập máy quay của phóng viên. Khi phóng viên tỏ thái độ hòa giải, nói anh không sợ hãi trước hành động bất ngờ của cô, Dương Mịch hỏi lại: "Anh không sợ hãi cơ à?".

Theo QQ, những tranh cãi về thái độ ngôi sao của Dương Mịch gây chú ý khi một số khán giả "đào" lại cách nữ diễn viên Tam sinh tam thế phân biệt đối xử giữa các đồng nghiệp trong đám cưới vào năm 2014. Cụ thể, Dương Mịch là người chuẩn bị bánh kẹo để đáp lễ khách mời. Cô đã chia ra hai phần - những ai thân thiết, có địa vị cao nhận được socola thượng hạng, những người khác nhận socola của hãng rẻ tiền hơn, một số người chỉ nhận được kẹo sữa.

Ngoài ra, theo 163, mới đây một đoạn ghi âm của quản lý Vương Tuấn Khải bị tiết lộ. Trong đó, người này nói không có vấn đề nếu nam ca sĩ sinh năm 1999 có quan hệ tình ái với Dương Mịch. Đoạn ghi âm trên khiến nhiều người bất ngờ. Vương Tuấn Khải luôn khẳng định Dương Mịch là minh tinh anh yêu thích nhất. Họ nhiều lần hợp tác trong các dự án. Tuy nhiên, do khoảng cách chênh lệch 13 tuổi, tin đồn tình ái là khó chấp nhận với người hâm mộ của thành viên nhóm TFboys.

Gần đây có rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Dương Mịch được phát sóng. Một bộ phim y khoa “Cảm ơn bác sĩ” được phát sóng trên CCTV có tỷ suất người xem cao. Xét về rating và độ nổi tiếng, Dương Mịch vẫn ngồi vững ngôi vị nữ hoàng rating nhưng nhiều khán giả cho rằng, thể loại phim nữ diễn viên đóng vẫn thuộc dòng phim thần tượng, không phải chính kịch nên không quá đòi hỏi về kỹ năng diễn xuất.

Hiện tại, Dương Mịch còn bộ phim cổ trang Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên đóng cùng sao nam Cung Tuấn chưa lên sóng.