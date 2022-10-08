'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật

Sao quốc tế 08/10/2022 15:22

Màn hội ngộ thú vị giữa các cặp đôi Tiêu Chiến - Dương Tử, Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình phải "ôm tim" bởi nhan sắc đỉnh cao, khó mà rời mắt.

Tiêu Chiến, Dương Tử, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện nay đều là những cái tên được săn đón bậc nhất ở làng giải trí Trung Quốc. Cả 4 gương mặt đều là những đỉnh lưu hàng đầu, sở hữu lượng fan đông đảo của showbiz Hoa ngữ.

'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật - Ảnh 1

Mới đây, khoảnh khắc dàn "trai xinh gái đẹp" Cbiz đứng chung một sân khấu, chung khung hình khiến dân tình chú ý, lập tức được chia sẻ rần rần trên các trang mạng xã hội. Được biết, đây là những tấm hình tại Đêm hội Tinh Quang Đại Thưởng diễn ra từ năm 2020 nhưng bỗng dưng được cư dân mạng đào lại. 

'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật - Ảnh 2

'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật - Ảnh 3

Đây là dịp hiếm hoi mà người hâm mộ có thể thấy cả bốn nhan sắc hàng đầu có dịp được hội ngộ tại cùng một sự kiện. Tuy những tấm hình cận cảnh tuy không nhiều, thậm chí có phần hơi mờ nhưng vẫn đủ để nhìn ra được visual “đỉnh chóp”, cùng khung cảnh tràn đầy khí chất và couple cảm. Nếu như Tiêu Chiến - Dương Tử từng đóng chung phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn, thì Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có dịp “yêu nhau” trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. 

'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật - Ảnh 4
Tiêu Chiến - Dương Tử

 

'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật - Ảnh 5
Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba

Điều đặc biệt là mới đây có thông tin Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp hợp tác trong phim mới mang tên Đầu Hành Chi Lộ. Tuy chưa có nhiều thông tin về bộ phim này, song fan couple của cặp đôi đã cực kỳ nóng lòng để nhìn thấy sự kết hợp của cặp đôi trên màn ảnh nhỏ. Tuy diễn xuất chưa hẳn là tốt thế nhưng nhờ ngoại hình cực phẩm, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được đẩy thuyền đóng phim chung nhiệt tình.

'Sốt rần rần' khoảnh khắc bộ tứ đỉnh lưu đứng chung một khung hình, visual 'tràn màn hình' là có thật - Ảnh 6

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- "Mong đợi màn kết hợp của cặp đôi này quá, visual cực phẩm chắc chắn sẽ đẹp đôi lắm".

- "Hai đỉnh lưu lượng kết hợp mà không bạo thì phí quá, dù diễn xuất chưa tốt nhưng nhan sắc thì miễn chê"

- "Tiêu Chiến và Nhiệt Ba đứng cùng nhau, nhan sắc tràn màn hình luôn ạ". 

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Hiện trên các trang mạng xã hội, chủ đề này đang được bàn tán rôm rả. Ba cái tên ở vị trí top đầu là cái tên không khiến nhiều người bất ngờ.

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Từ khóa:   Dương Tử Dương Dương Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến sao hoa ngữ

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