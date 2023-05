'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm

Trương Tịnh Nghi được nhận xét là có khuôn mặt hợp với điện ảnh, từng được nữ diễn viên Châu Tấn dìu dắt trong diễn xuất nên rất giỏi trong việc nắm bắt và thể hiện cảm xúc nhân vật.

Điển hình như các phân cảnh rơi lệ của cô khi chứng kiến Lý Tuân (Trần Phi Vũ) phải đi tù đã thành công, chạm đến cảm xúc của khán giả, phân cảnh này cũng nhanh chóng lọt bảng hotsearch nhiều ngày vì diễn cảnh khóc quá đạt.

Xinh đẹp, chăm chỉ lại có diễn xuất tốt, Trương Tịnh Nghi được dự đoán có thể trở thành hoa đán thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung.

Điền Hi Vi

Điền Hi Vi đã quen mặt với các khán giả mê phim chiếu mạng Trung Quốc nhưng phải đến khi Khanh Khanh Nhật Thường lên sóng, tên tuổi của nữ diễn viên mới thực sự bùng nổ. Nội dung phim kể về câu chuyện cưới trước yêu sau của vị thiếu chủ Tân Xuyên tên Doãn Tranh và thiếu nữ đáng yêu Lý Vi.

Về Điền Hi Vi - nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Lý Vi, với đôi mắt to tròn cô nàng từng gặp phải nhiều tranh cãi về diễn xuất vì khán giả cho rằng cô nàng liên tục trợn mắt. Dẫu vậy, trong Khanh Khanh Nhật Thường cô nàng đã chứng minh sự cố gắng về diễn xuất bản thân khi trong phân cảnh khóc nàng Lý Vi với đôi mắt rưng rưng đỏ hoe cố kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống của Điền Hi Vi cũng đủ khiến người xem cảm động. Phân cảnh khóc này của nữ diễn viên khoe được triệt để đôi mắt to tròn và diễn xuất tự nhiên.

Thậm chí, với cảnh khóc này, Điền Hi Vi cũng không hề kém cạnh với Trương Tịnh Nghi khi cũng leo lên hotsearch vì quá hot.

Có thể thấy, Điền Hi Vi sở hữu vẻ đẹp cực kỳ trong trẻo, ngọt ngào, đáng yêu. Và nếu có thể nâng cao thực lực của mình, cô đủ khả năng trở thành một cái tên lớn tại làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.

Với năng lực hiện tại, cả Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Hi đều được người hâm mộ dành nhiều lời khen "có cánh" về diễn xuất. Cả hai nàng tiểu hoa 95 đều có thể hòa mình vào nhân vật để đem đến nhiều tính cách trong vai diễn của mình. Đặc biệt, netizen còn đánh giá cao những phân cảnh khóc xuất thần, chạm đến người xem của 2 nữ diễn viên. Thậm chí nhiều bình luận cho rằng Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi có diễn xuất vượt mặt loạt đàn chị tuy vào nghề lâu năm nhưng lại có diễn xuất thất thường như Dương Mịch, Angelababy...