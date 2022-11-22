'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm

Sao quốc tế 22/11/2022 10:39

Tuy vào nghề chưa được bao lâu, vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm nhưng Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Vi đã tạo được dấu ấn, chạm đến cảm xúc người xem với những cảnh khóc của mình.

Trương Tịnh Nghi

Không sở hữu dàn sao đình đám và motip cũng chẳng có gì mới mẻ, thế nhưng thời điểm hiện tại, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lại đang nổi đình nổi đám nhờ "phản ứng hóa học" cực đỉnh giữa cặp đôi nhân vật chính Lý Tuân - Chu Vận.

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 1

Người đảm nhận vai nữ chính Chu Vận là mỹ nhân trẻ Trương Tịnh Nghi. Sở hữu nét đẹp u buồn đậm chất cổ điển Hong Kong thập niên 90 cùng với lối diễn tự nhiên, linh hoạt và nhập vai hết mình, Trương Tịnh Nghi đã xử lý tốt các cảnh từ đáng yêu, ngọt ngào đến tâm trạng u buồn lẫn các cảnh đòi hỏi kết hợp hành động và cảm xúc mãnh liệt.

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 2

Trương Tịnh Nghi được nhận xét là có khuôn mặt hợp với điện ảnh, từng được nữ diễn viên Châu Tấn dìu dắt trong diễn xuất nên rất giỏi trong việc nắm bắt và thể hiện cảm xúc nhân vật. 

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 3

Điển hình như các phân cảnh rơi lệ của cô khi chứng kiến Lý Tuân (Trần Phi Vũ) phải đi tù đã thành công, chạm đến cảm xúc của khán giả, phân cảnh này cũng nhanh chóng lọt bảng hotsearch nhiều ngày vì diễn cảnh khóc quá đạt. 

Xinh đẹp, chăm chỉ lại có diễn xuất tốt, Trương Tịnh Nghi được dự đoán có thể trở thành hoa đán thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung.

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 4

Điền Hi Vi

Điền Hi Vi đã quen mặt với các khán giả mê phim chiếu mạng Trung Quốc nhưng phải đến khi Khanh Khanh Nhật Thường lên sóng, tên tuổi của nữ diễn viên mới thực sự bùng nổ. Nội dung phim kể về câu chuyện cưới trước yêu sau của vị thiếu chủ Tân Xuyên tên Doãn Tranh và thiếu nữ đáng yêu Lý Vi. 

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 5

Về Điền Hi Vi - nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Lý Vi, với đôi mắt to tròn cô nàng từng gặp phải nhiều tranh cãi về diễn xuất vì khán giả cho rằng cô nàng liên tục trợn mắt. Dẫu vậy, trong Khanh Khanh Nhật Thường cô nàng đã chứng minh sự cố gắng về diễn xuất bản thân khi trong phân cảnh khóc nàng Lý Vi với đôi mắt rưng rưng đỏ hoe cố kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống của Điền Hi Vi cũng đủ khiến người xem cảm động. Phân cảnh khóc này của nữ diễn viên khoe được triệt để đôi mắt to tròn và diễn xuất tự nhiên. 

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 6

Thậm chí, với cảnh khóc này, Điền Hi Vi cũng không hề kém cạnh với Trương Tịnh Nghi khi cũng leo lên hotsearch vì quá hot.

'So kè' cảnh khóc của 2 nữ chính hot nhất hiện nay: diễn nhập tâm, xuất thần 'ăn đứt' nhiều đàn chị lâu năm - Ảnh 7

Có thể thấy, Điền Hi Vi sở hữu vẻ đẹp cực kỳ trong trẻo, ngọt ngào, đáng yêu. Và nếu có thể nâng cao thực lực của mình, cô đủ khả năng trở thành một cái tên lớn tại làng giải trí Hoa ngữ trong tương lai.

Với năng lực hiện tại, cả Trương Tịnh Nghi và Điền Hi Hi đều được người hâm mộ dành nhiều lời khen "có cánh" về diễn xuất. Cả hai nàng tiểu hoa 95 đều có thể hòa mình vào nhân vật để đem đến nhiều tính cách trong vai diễn của mình. Đặc biệt, netizen còn đánh giá cao những phân cảnh khóc xuất thần, chạm đến người xem của 2 nữ diễn viên. Thậm chí nhiều bình luận cho rằng Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi có diễn xuất vượt mặt loạt đàn chị tuy vào nghề lâu năm nhưng lại có diễn xuất thất thường như Dương Mịch, Angelababy...

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim

Trương Tịnh Nghi trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được khen hết lời về diễn xuất nhưng lại bị chê tơi tả vì lộ điểm này trên phim

Với vai diễn Chu Vận trong Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, Trương Tịnh Nghi dù được khen ngợi với diễn xuất tròn vai nhưng lại lộ khuyết điểm này khiến khán giả khó chịu khi xem phim.

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